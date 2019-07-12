Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 2055: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий - страница 6
@Slava а с этим что делать?
Спасибо за сообщение ошибку нашли и исправили. Сегодня-завтра на MetaQuotes-Demo опубликуем новый билд содержащий исправления.
Чтобы обойти это сообщение, поставьте хотя бы одну галку оптимизируемого параметра и правильно расставьте старт, шаг и стоп.
Если Вы оптимизируете по символам из обзора рынка, то все входные параметры эксперта берутся исключительно из первой колонки
Если бы у меня не правильно были выставлены параметры, то и на старых версиях терминала оптимизация бы не работала.
что это может значить?
2019.05.23 16:56:45.769 Tester optimization cannot be started
и где можно проверить?
билд 2057
обычный тест работает..
оптимизация не запускается, если не выставить шаг старт стоп, но ведь мы тестируем с одними параметрами на всех символах.!
не запускается оптимизация, когда проходов = 0 Даже если оптимизировать на всех символах в рынке
И не запускается когда слишком много проходов!
Проблема возникает при числе вариантов более 10^20 (приблизительно). Вот этот эксперт не оптимизируется в диапазоне параметров от -1000000 до 1000000 с шагом 1:
Сегодня поймал ошибку в тестере.
Выдал ошибку лота, . Попросил проверить эксперта заказчика. У него все заработало на УРА. Откатил до build 2007. Проблема пропала.
2057 - не воспроизвел.
2057 - сброс интервала тестирования при нехорошем дебаге.
Чтобы Тестер работал быстро и не убивал SSD, папка Tester переведена (через mklink) на RAM-диск. Потер ее случайно, благодаря чему увидел баг.
Итак, не даем создавать Tester-папку и запускаем дебаг через CTRL+F5. Настройки Тестера такие
В логе, конечно, ошибки
При этом зачем-то идет попытка синхронизации за весь 2018 год. Но баг не в этом. Смотрим после неудачного дебага на настройки Тестера
Видим, что интервал тестирования сбросился. Сбрасывается он только при дебаге. Если просто запустить через кнопку Старт, то все норм.
Подтверждаю.
У меня тестер показывает 3.5150539768344e+23 вариантов.
Тестер не запускается. Версия терминала 2057
Подтверждаю.
2057 - не воспроизвел.
Забыл сразу скопировать. Как раз клиенту показывал
Вполне может быть проскочил частный случай. Мне не критично. Уже все решил.