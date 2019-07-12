Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 2055: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий - страница 6

Alexey Viktorov:

@Slava а с этим что делать?


Спасибо за сообщение ошибку нашли и исправили. Сегодня-завтра на MetaQuotes-Demo опубликуем новый билд содержащий исправления.

 
Slava:

Чтобы обойти это сообщение, поставьте хотя бы одну галку оптимизируемого параметра и правильно расставьте старт, шаг и стоп.

Если Вы оптимизируете по символам из обзора рынка, то все входные параметры эксперта берутся исключительно из первой колонки

Если бы у меня не правильно были выставлены параметры, то и на старых версиях терминала оптимизация бы не работала.

 

что это может значить?

2019.05.23 16:56:45.769 Tester optimization cannot be started


и где можно проверить? 

билд 2057


обычный тест работает..


оптимизация не запускается, если не выставить шаг старт стоп, но ведь мы тестируем с одними параметрами на всех символах.! 

не запускается оптимизация, когда проходов = 0 Даже если оптимизировать на всех символах в рынке


И не запускается когда слишком много проходов! 


 

Проблема возникает при числе вариантов более 10^20 (приблизительно). Вот этот эксперт не оптимизируется в диапазоне параметров от -1000000 до 1000000 с шагом 1:

//+------------------------------------------------------------------+
input int W_1;
input int W_2;
input int W_3;
input int W_4;
input int W_5;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---

//---
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//---

//---
   return;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
Файлы:
Test.set  1 kb
 

Сегодня поймал ошибку в тестере.

#include<Trade\Trade.mqh>
CTrade trade;
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   trade.SetTypeFillingBySymbol(_Symbol);
   trade.SetExpertMagicNumber(12345);
   trade.SetDeviationInPoints(10);
   if( trade.PositionOpen(_Symbol,ORDER_TYPE_BUY,0.01,SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK),0,0,"") )
     Print( "Позиция открылась" );
  }

Выдал ошибку лота, . Попросил проверить эксперта заказчика. У него все заработало на УРА. Откатил до build 2007. Проблема пропала.

 
Konstantin Nikitin:

Выдал ошибку лота, . Попросил проверить эксперта заказчика. У него все заработало на УРА. Откатил до build 2007. Проблема пропала.

2057 - не воспроизвел.

 

2057 - сброс интервала тестирования при нехорошем дебаге.


Чтобы Тестер работал быстро и не убивал SSD, папка Tester переведена (через mklink) на RAM-диск. Потер ее случайно, благодаря чему увидел баг.

Итак, не даем создавать Tester-папку и запускаем дебаг через CTRL+F5. Настройки Тестера такие


В логе, конечно, ошибки

2019.05.23 19:38:56.151 EURUSD: history synchronization started
2019.05.23 19:38:56.487 base file C:\Program Files\ICMarkets - MetaTrader 5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\..\bases\MetaQuotes-Beta\history\EURUSD\2018.hcs open error [3]
2019.05.23 19:38:56.487 EURUSD: history synchronization error [apply error]
2019.05.23 19:38:56.487 EURUSD: load 2.01 Mb of history data to synchronize in 0:00:00.335
2019.05.23 19:38:56.487 EURUSD: history synchronized from 2018.01.02 to 2018.12.31
2019.05.23 19:38:56.487 EURUSD: history data load error
2019.05.23 19:38:56.488 EURUSD: there is no history. Please make sure that EURUSD history is available on the trade server
2019.05.23 19:38:56.488 cannot get history EURUSD,M1

 При этом зачем-то идет попытка синхронизации за весь 2018 год. Но баг не в этом. Смотрим после неудачного дебага на настройки Тестера

Видим, что интервал тестирования сбросился. Сбрасывается он только при дебаге. Если просто запустить через кнопку Старт, то все норм.

 
Aliaksandr Yemialyanau:

Проблема возникает при числе вариантов более 10^20 (приблизительно). Вот этот эксперт не оптимизируется в диапазоне параметров от -1000000 до 1000000 с шагом 1:

Подтверждаю.

У меня тестер показывает 3.5150539768344e+23 вариантов.

Тестер не запускается. Версия терминала 2057

 
Aidas Geguzis:

Подтверждаю.

У меня тестер показывает 3.5150539768344e+23 вариантов.

Тестер не запускается. Версия терминала 2057

Надо бы писать причину в журнал. 
 
fxsaber:

2057 - не воспроизвел.

Забыл сразу скопировать. Как раз клиенту показывал


Вполне может быть проскочил частный случай. Мне не критично. Уже все решил.

