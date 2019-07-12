Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 2055: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий - страница 13

Сломали кастомные символы - без указания Origin-символа не создаются.
 

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ!!

Один MetaTester-agent занял ~ 95% памяти, вызывая сбой нескольких программ !!!


EMERGENCY!!

One MetaTester-agent has occupied ~95% of the memory causing several programs to crash!!!



 

При оптимизации очень сильно растет файл в папке \MQL5\Files\Tester\expert.EURUSD.M1.0.mqd

При 13000 проходах он занял 44 гб., не оставив свободного места на диске С. По занятии макс. пространства начинают идти ошибки

2019.05.30 09:05:00.963    Tester    tester exchange file C:\Users\0\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\MQL5\Files\Tester\expert.EURUSD.M1.0.mqd write error [112]

Нельзя ли поменьше в него информации писать или сжимать?

Эксперт работает с фреймами,судя по справке фреймы там и хранятся. Но 44 гб как то многовато...

Может после обработки фрейма в TesterPass его можно забыть и не занимать под него место?

 
Так зачем 44 гига шлете в Тестер?

 
Again ~82% of my memory is occupied after I deleted the previous 'fat' agent and this amount is increasing:


right now 8 minutes after I made the snap shot the two big fat agents occupy 44 + 17 GB = ~93%

 
Так зачем 44 гига шлете в Тестер?

Графики эквити, баланса. Каждый по несколько мб. Чтобы не проводить повторный одиночный проход, а сразу смотреть что каждый проход дает.

Вот это все таки было бы неплохо...

Может после обработки фрейма в TesterPass его можно забыть и не занимать под него место?

 

Графики эквити, баланса. Каждый по несколько мб. Чтобы не проводить повторный одиночный проход, а сразу смотреть что каждый проход дает.

Откажитесь от эквити-графика.

Вот это все таки было бы неплохо...

Может после обработки фрейма в TesterPass его можно забыть и не занимать под него место?

Согласен.

 

На некоторых демо-серверах счета, открытые через терминал, не имеют символов в Обзоре рынка. Их совсем нет!

Например, здесь FXFlatMT5-DemoServer.

 
На некоторых демо-серверах счета, открытые через терминал, не имеют символов в Обзоре рынка. Их совсем нет!

Например, здесь FXFlatMT5-DemoServer.

Вчера из терминала открыл демо-счёт в FXPro-MT5. Там тоже нет ни одного символа. При первом входе есть, но через секунду удаляются.
 
Может после обработки фрейма в TesterPass его можно забыть и не занимать под него место?

Да, это было правильным решением.  Существующая концепция работы с фрэймами оставляет желать лучшего. Причём как на стороне агента, где также накапливаются фрэймы (в файле и в памяти), так и на принимающей стороне.

Вот интересно, кто-нибудь пользуется функцией FrameFirst?   Зачем может понадобится повторно проходить по уже полученным фрэймам?   Пользователь читает фрэйм однократно в FrameNext, извлекает из него данные, сохраняет их на диск, плюс возможно сохраняет какую-то информацию в памяти.  И всё, больше этот фрэйм не нужен. А возможно даже вообще ничего не требуется сохранять по конкретным фрэймам (сохраняем только наилучший результат).  Так зачем дополнительно сохранять все фрэймы?

