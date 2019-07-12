Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 2055: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий - страница 13
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ!!
Один MetaTester-agent занял ~ 95% памяти, вызывая сбой нескольких программ !!!
При оптимизации очень сильно растет файл в папке \MQL5\Files\Tester\expert.EURUSD.M1.0.mqd
При 13000 проходах он занял 44 гб., не оставив свободного места на диске С. По занятии макс. пространства начинают идти ошибки
2019.05.30 09:05:00.963 Tester tester exchange file C:\Users\0\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\MQL5\Files\Tester\expert.EURUSD.M1.0.mqd write error [112]
Нельзя ли поменьше в него информации писать или сжимать?
Эксперт работает с фреймами,судя по справке фреймы там и хранятся. Но 44 гб как то многовато...
Может после обработки фрейма в TesterPass его можно забыть и не занимать под него место?
Так зачем 44 гига шлете в Тестер?
Again ~82% of my memory is occupied after I deleted the previous 'fat' agent and this amount is increasing:
right now 8 minutes after I made the snap shot the two big fat agents occupy 44 + 17 GB = ~93%
Вот это все таки было бы неплохо...
elibrarius:
Графики эквити, баланса. Каждый по несколько мб. Чтобы не проводить повторный одиночный проход, а сразу смотреть что каждый проход дает.
Откажитесь от эквити-графика.
Вот это все таки было бы неплохо...
Согласен.
На некоторых демо-серверах счета, открытые через терминал, не имеют символов в Обзоре рынка. Их совсем нет!
Например, здесь FXFlatMT5-DemoServer.
На некоторых демо-серверах счета, открытые через терминал, не имеют символов в Обзоре рынка. Их совсем нет!
Например, здесь FXFlatMT5-DemoServer.
Да, это было правильным решением. Существующая концепция работы с фрэймами оставляет желать лучшего. Причём как на стороне агента, где также накапливаются фрэймы (в файле и в памяти), так и на принимающей стороне.
Вот интересно, кто-нибудь пользуется функцией FrameFirst? Зачем может понадобится повторно проходить по уже полученным фрэймам? Пользователь читает фрэйм однократно в FrameNext, извлекает из него данные, сохраняет их на диск, плюс возможно сохраняет какую-то информацию в памяти. И всё, больше этот фрэйм не нужен. А возможно даже вообще ничего не требуется сохранять по конкретным фрэймам (сохраняем только наилучший результат). Так зачем дополнительно сохранять все фрэймы?