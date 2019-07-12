Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 2055: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий - страница 21
Build 2074.
Запустил тестирование индикатора. Остановил.
В итоге у меня открыты окна: MetaEditor, окно визуального тестера и терминал
И после этого я не могу запустить новую отладку на истории из MetaEditor. Нажимаю кнопку и никакого эффекта - ничего не происходит, ни в терминале, ни в тестере никаких сообщений.
Что заметил: в терминале в окне "Тестер стратегий" по правому клику на текущем агенте выбор агентов не активный:
2074
При запуске оптимизации всем агентам выделилось по 69 заданий, секунд через 20-30 произошло такое перераспределение
В логах есть ошибки
2019.06.11 09:31:16.604 pc2 occupied by another terminal - несколько таких сообщений
...
2019.06.11 09:36:44.724 pc2 unexpected disconnection after authorization
2019.06.11 09:36:44.724 pc2 failed to send batch of 5 tasks
...
Предположение:
терминал слишком быстро начал перераспределять задания. Каждому агенту уходит по 300000 баров котировок + по 100 мб текстовых CSV файлов. Думаю одновременная передача такого кол-ва информации по сети сразу на 16 агентов требует большего времени.
То что часть агентов сообщает что они заняты - подтверждает это предположение.
2072
Каждый агент через пару десятков секунд после остановки работы падает с крэшем:Стартует после этого без проблем.
Тоже самое, писал об этом здесь ранее и скрин приводил - пока без ответа!
Кроме этого если закрыть визуальный тестер, то появляется такая ошибка
Успокаивает только то, что после закрытия, тестирование можно начать заново.
Есть и такое тоже, правда не каждый раз.
У меня каждый раз. Даже запустил советник для пробы и тоже, не запускается после остановки и такая ошибка при закрытии тестера.
Может через какое-то время нормально закроется? Надо проверить.
Советник вроде нормально загружается, работает и выгружается, а эта ошибка появилась с предыдущей версии и не исправлена в 2074.
Кроме этого если закрыть визуальный тестер, то появляется такая ошибка