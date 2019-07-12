Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 2055: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий - страница 21

Новый комментарий
 
Build 2074.Проблема с распределением задач агентам локальной сети не решена. Имеем 4 локальных агента и 6 агентов локальной сети. При запуске оптимизации каждому агенту назначается определенное кол-во заданий (первая итерация) все агенты ждут ее завершения, после чего начинается процесс перераспределения заданий освободившимся агентам. Время оптимизации заметно сократилось. Далее, по завершении оптимизации выбираем другой инструмент или меняем начальный депозит и: первая итерация проходит аналогично, но последующие задачи из 6 агентов локальной сети распределяются только одному, остальные 5 простаивают!!!Время оптимизации заметно увеличилось. Лечится перезапуском терминала, но только до изменений в параметрах оптимизации (начальный депозит, торговый инструмент, может еще какие, не пробовал). Просьба к разработчикам потестировать работу именно с агентами локальной сети и поправить данный баг.
Распределенные вычисления в сети MQL5 Cloud Network
Распределенные вычисления в сети MQL5 Cloud Network
  • cloud.mql5.com
Большую часть времени современные компьютеры простаивают и не используют всех возможностей процессора. Мы предлагаем задействовать их с пользой. Вы можете сдавать мощности вашего компьютера другим участникам нашей сети для выполнения разнообразных...
 

Build 2074.

Запустил тестирование индикатора. Остановил.

В итоге у меня открыты окна: MetaEditor, окно визуального тестера и терминал


И после этого я не могу запустить новую отладку на истории из MetaEditor. Нажимаю кнопку  и никакого эффекта - ничего не происходит, ни в терминале, ни в тестере никаких сообщений. 


Что заметил: в терминале в окне "Тестер стратегий" по правому клику на текущем агенте выбор агентов не активный:


 

2074

При запуске оптимизации всем агентам выделилось по 69 заданий, секунд через 20-30 произошло такое перераспределение

В логах есть ошибки

2019.06.11 09:31:16.604    pc2    occupied by another terminal - несколько таких сообщений

...

2019.06.11 09:36:44.724    pc2    unexpected disconnection after authorization
2019.06.11 09:36:44.724    pc2    failed to send batch of 5 tasks
...


Предположение:

терминал слишком быстро начал перераспределять задания. Каждому агенту уходит по 300000 баров котировок  + по 100 мб текстовых CSV файлов. Думаю одновременная передача такого кол-ва информации по сети сразу на 16 агентов требует большего времени.
То что часть агентов сообщает что они заняты - подтверждает это предположение.

 
Andrey Khatimlianskii:

2072

Каждый агент через пару десятков секунд после остановки работы падает с крэшем:

Стартует после этого без проблем.

Тоже самое, писал об этом здесь ранее и скрин приводил - пока без ответа!

 

Кроме этого если закрыть визуальный тестер, то появляется такая ошибка


Успокаивает только то, что после закрытия, тестирование можно начать заново.

 
Alexey Viktorov:

Кроме этого если закрыть визуальный тестер, то появляется такая ошибка


Успокаивает только то, что после закрытия, тестирование можно начать заново.

Есть и такое тоже, правда не каждый раз.

 
Andy:

Есть и такое тоже, правда не каждый раз.

У меня каждый раз. Даже запустил советник для пробы и тоже, не запускается после остановки и такая ошибка при закрытии тестера.

Может через какое-то время нормально закроется? Надо проверить.

 
Alexey Viktorov:

У меня каждый раз. Даже запустил советник для пробы и тоже, не запускается после остановки и такая ошибка при закрытии тестера.

Может через какое-то время нормально закроется? Надо проверить.

Советник вроде нормально загружается, работает и выгружается, а эта ошибка появилась с предыдущей версии и не исправлена в 2074.

 
Закрывая тестер через 12 минут ошибка указанная в сообщении 205 но пропала.
 
Alexey Viktorov:

Кроме этого если закрыть визуальный тестер, то появляется такая ошибка


Падение визуального тестера исправили. Спасибо
1...14151617181920212223242526272829
Новый комментарий