Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 2055: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий - страница 17

Новый комментарий
 
Mikhail Dovbakh:

Сделайте запрос-подтверждение при удалении файла или директории кнопкой "Del" в ME.

Очень опасная фича сейчас, так как  можно случайно выделить, например, папку с экспертами или файл, затем начать редактировать текст кода, где использовать Del, но при получении фокуса "Навигатором" выделенный файл или директория при нажатии "Del'  - исчезнет навсегда.

А разве не в корзину?

 
Carl Schreiber:

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ!!

Один MetaTester-agent занял ~ 95% памяти, вызывая сбой нескольких программ !!!


EMERGENCY!!

One MetaTester-agent has occupied ~95% of the memory causing several programs to crash!!!



#metoo :-)


 
С чем может быть связано появление ошибки invalid EX5 file (8) при попытке запустить индикатор?  Убил уже кучу времени.  Ошибка исчезает, если убираются какие-то строчки кода, например присваивание значения некой переменной (простой тип int), но потом может снова возникнуть при добавлении других строчек.  Никаких закономерностей в этом найти не могу.  Поэтому не знаю, как обойти проблему.
 

Не совсем понятно, чем руководствуются при выпуске новых билдов. Вышел 2064, но, казалось бы важную вещь, так и не починили.

 
Slava:
Любые. Чтобы можно было воспроизвести описанную проблему

Версия терминала 2064. 

Выше изложенная проблема пока что осталась.

 

Что значит?

authorization on still connected agent

Уже пробовал перезагружать компьютер удаленный - всё одно.

При этом, другой ПК с агентами работает, да и этот в начале дня функционировал.

Подозреваю, что у меня билд старый 2007, который не совместим с последними обновлениями агентов - если так, то прошу это подтвердить.

Этот билд 2007 выдается как последняя стабильная версия.

 

Баг компилятора.

void f()
{
  enum E { X };
}


void g()
{
  enum E { X }; //'X' - enumerator identifier already defined
}

Причём на тип E он не ругается (т.е. не видит тип, находящийся в другой функции), а вот константу X, относящуюся к этому типу, почему-то видит.

 

Снова Метатестер - в настоящее время b2064.

Хотя ни один агент, кроме последнего, все еще занимает память - есть ли для этого какая-то причина?
Всего ~ 6GB = 10% моей оперативной памяти ни за что?


Again the Metatester  - currently b2064.

While no agent except the last one all are still occupying memory - is there any reason for that?

In total ~6GB = 10% of my RAM for nothing?


 
Carl Schreiber:

Снова Метатестер - в настоящее время b2064.

Хотя ни один агент, кроме последнего, все еще занимает память - есть ли для этого какая-то причина?
Всего ~ 6GB = 10% моей оперативной памяти ни за что?


Again the Metatester  - currently b2064.

While no agent except the last one all are still occupying memory - is there any reason for that?

In total ~6GB = 10% of my RAM for nothing?


При наличии памяти, агент старается удерживать кеш данных ради повторных расчетов. Если повторные тесты не запускаются, кеш достаточно быстро освобождается и сам агент выгружается из памяти.

Память для того, чтобы ее использовать эффективно, а не держать 90% свободной. Если вы используете тестер, значит точно в течении нескольких минут хотите его дальше нагружать.

 

@Renat Fatkhullin  Любое понимание об этом?

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Обсудим совместные проекты в редакторе - зачем они и куда движутся

Alain Verleyen, 2019.05.22 15:40

@ Ренат Фатхуллин

К сожалению, «общий проект» на практике мне не подходит.

У меня большой проект с несколькими индикаторами (в конце концов, также скриптом и советником, но это не так важно), и даже с 1 соответствующим сервисом. Однако даже если теоретически возможно добавить несколько «Источников», на практике это не работает, как при попытке компиляции, он компилирует все источники (* .mq5), как если бы это был 1 индикатор (или любой другой объект, объявленный в проект).

Мне нужно было бы иметь все необходимые источники в проекте И иметь возможность компилировать 1 индикатор (или любой источник mq5) независимо от других.

Другая проблема связана с файлами mqh, у меня их десятки, и при разработке и тестировании очень полезно скомпилировать только один файл, над которым я работаю. Для проверки синтаксиса и включений, и т.д ... Но как только файл mqh включен в проект, если вы компилируете, он компилирует "основной" источник и, в конечном итоге, все другие файлы. Это очень невыполнимо.

Таким образом, чтобы иметь возможность скомпилировать только 1 исходный файл (основной или зависимый) или весь проект, необходимо.


1...101112131415161718192021222324...29
Новый комментарий