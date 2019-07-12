Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 2055: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий - страница 17
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сделайте запрос-подтверждение при удалении файла или директории кнопкой "Del" в ME.
Очень опасная фича сейчас, так как можно случайно выделить, например, папку с экспертами или файл, затем начать редактировать текст кода, где использовать Del, но при получении фокуса "Навигатором" выделенный файл или директория при нажатии "Del' - исчезнет навсегда.
А разве не в корзину?
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ!!
Один MetaTester-agent занял ~ 95% памяти, вызывая сбой нескольких программ !!!
EMERGENCY!!
One MetaTester-agent has occupied ~95% of the memory causing several programs to crash!!!
#metoo :-)
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 2055: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий
fxsaber, 2019.05.30 07:22Сломали кастомные символы - без указания Origin-символа не создаются.
Не совсем понятно, чем руководствуются при выпуске новых билдов. Вышел 2064, но, казалось бы важную вещь, так и не починили.
Любые. Чтобы можно было воспроизвести описанную проблему
Версия терминала 2064.
Выше изложенная проблема пока что осталась.
Что значит?
Уже пробовал перезагружать компьютер удаленный - всё одно.
При этом, другой ПК с агентами работает, да и этот в начале дня функционировал.
Подозреваю, что у меня билд старый 2007, который не совместим с последними обновлениями агентов - если так, то прошу это подтвердить.
Этот билд 2007 выдается как последняя стабильная версия.
Баг компилятора.
Причём на тип E он не ругается (т.е. не видит тип, находящийся в другой функции), а вот константу X, относящуюся к этому типу, почему-то видит.
Снова Метатестер - в настоящее время b2064.
Хотя ни один агент, кроме последнего, все еще занимает память - есть ли для этого какая-то причина?
Всего ~ 6GB = 10% моей оперативной памяти ни за что?
Again the Metatester - currently b2064.
While no agent except the last one all are still occupying memory - is there any reason for that?In total ~6GB = 10% of my RAM for nothing?
Снова Метатестер - в настоящее время b2064.
Хотя ни один агент, кроме последнего, все еще занимает память - есть ли для этого какая-то причина?
Всего ~ 6GB = 10% моей оперативной памяти ни за что?
Again the Metatester - currently b2064.
While no agent except the last one all are still occupying memory - is there any reason for that?In total ~6GB = 10% of my RAM for nothing?
При наличии памяти, агент старается удерживать кеш данных ради повторных расчетов. Если повторные тесты не запускаются, кеш достаточно быстро освобождается и сам агент выгружается из памяти.
Память для того, чтобы ее использовать эффективно, а не держать 90% свободной. Если вы используете тестер, значит точно в течении нескольких минут хотите его дальше нагружать.
@Renat Fatkhullin Любое понимание об этом?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Обсудим совместные проекты в редакторе - зачем они и куда движутся
Alain Verleyen, 2019.05.22 15:40
@ Ренат Фатхуллин
К сожалению, «общий проект» на практике мне не подходит.
У меня большой проект с несколькими индикаторами (в конце концов, также скриптом и советником, но это не так важно), и даже с 1 соответствующим сервисом. Однако даже если теоретически возможно добавить несколько «Источников», на практике это не работает, как при попытке компиляции, он компилирует все источники (* .mq5), как если бы это был 1 индикатор (или любой другой объект, объявленный в проект).
Мне нужно было бы иметь все необходимые источники в проекте И иметь возможность компилировать 1 индикатор (или любой источник mq5) независимо от других.
Другая проблема связана с файлами mqh, у меня их десятки, и при разработке и тестировании очень полезно скомпилировать только один файл, над которым я работаю. Для проверки синтаксиса и включений, и т.д ... Но как только файл mqh включен в проект, если вы компилируете, он компилирует "основной" источник и, в конечном итоге, все другие файлы. Это очень невыполнимо.
Таким образом, чтобы иметь возможность скомпилировать только 1 исходный файл (основной или зависимый) или весь проект, необходимо.