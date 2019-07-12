В логе появились записи от MessageBox

Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 2055: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий - страница 12
2. Можно увидеть DD в деньгах, во время оптимизации а не в %.
Пока такая возможность.
Каким-то образом получился кастомный символ, который может удаляться из Обзора рынка при открытом графике.
Возможно, поможет разобраться следующее. Перед этим багом пытался разобраться, почему эта функция
выполняется три секунды при открытых двух чартах. Затем что-то сделал и она стала выполняться мгновенно. Далее вышел на баг, что выше. Воспроизвести его после перегрузки Терминала не получилось.
Не ошибка и не баг, вроде бы, но спрошу здесь:
желтый человечек возле счета - реал, зелёный - демо, а вот что за счет - желтый человечек в зелёной кепке?
Предварительный
Распределение задач между агентами
Также значительно ускорено распределение задач в режиме математических вычислений.
Перераспределение задач работает только на локальных агентах. Агенты из локальной сети по прежнему простаивают, при том что у других задачи оч долгие.
Хорошо бы и для локальной сети сделать перераспределение.
Приходится как и раньше вручную отключать агента с большой очередью, чтобы перераспределить задания.
Недоработка компилятора. Отсутствует контроль за инициализацией extern-переменных. Следующий код компилируется без ошибок, хотя он некорректный:
Кроме того, компилятор не даёт объявить extern-константу без инициализации:
Баг Тестера в мультивалютном режиме.
