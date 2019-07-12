Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 2055: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий - страница 19

Если папка Tester\cache\ пустая, то в Тестере вкладка Оптимизация отсутствует


Это не позволяет импортировать свои opt-файлы.

Просьба убрать проверку на пустоту cache-папки и дать всегда доступ ко вкладке Оптимизация.

 
zevs1980:
Все заработало, пару раз терминал перезагрузил...

При повторном запуске оптимизации опять то же что и раньше было ((( И перезагрузка не помогает... В общем работает через раз... Сыровато пока.

Тестер стратегий позволяет тестировать и оптимизировать торговые стратегии (советники) перед началом использования их в реальной торговле. При тестировании советника происходит его однократная прогонка с начальными параметрами на исторических данных. При оптимизации торговая стратегия прогоняется несколько раз с различным набором параметров...
 
В новой версии MacOs 10.15 появилась возможность переносить туда приложения для Айпада. Будет ли у Вас версия МТ5, которую можно запустить напрямую, например на Макбуке? И есть ли планы по добавлению Метаедитора в мобильную версию для новой iPadOs?
 

2072. В ME некоторые методы показываются повторно в виде функций


 

А с какой целью, с недавних пор, в МЕ доступны (видны в навигаторе) скомпилированные файлы? Это ошибка и будет исправлено или так задумано?

Alexey Viktorov:

А с какой целью, с недавних пор, в МЕ доступны (видны в навигаторе) скомпилированные файлы? Это ошибка и будет исправлено или так задумано?

Там галочка есть по ПКМ. Сними, найдёшь..
 
Artyom Trishkin:
Там галочка есть по ПКМ. Сними, найдёшь..

А я и не смотрел ни разу. Спасибо.

 

В MT5-Терминале каждый раз, когда выбираешь вкладку История, показывается место не там, где был до этого в этой вкладке, а в самом низу. С другими вкладками такого не происходит.

В MT4 вкладка История работает правильно.

 

Версия обновления 2072, постоянно при закрытии окна визуального тестирования появляется такая ошибка (после запуска обычного теста, раньше такого не было).

Ошибка тестера

 
Не работает защита от спама торгового сервера в выходные
2019.06.09 16:27:45.270 Trades  '': instant buy 0.96 EURUSD at 1.13348
2019.06.09 16:27:45.313 Trades  '': failed instant buy 0.96 EURUSD at 1.13348 [Market closed]

По времени видно, что это ответ не Терминала, а Сервера.

