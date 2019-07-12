Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 2055: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий - страница 19
Если папка Tester\cache\ пустая, то в Тестере вкладка Оптимизация отсутствует
Это не позволяет импортировать свои opt-файлы.
Просьба убрать проверку на пустоту cache-папки и дать всегда доступ ко вкладке Оптимизация.
Все заработало, пару раз терминал перезагрузил...
При повторном запуске оптимизации опять то же что и раньше было ((( И перезагрузка не помогает... В общем работает через раз... Сыровато пока.
2072. В ME некоторые методы показываются повторно в виде функций
А с какой целью, с недавних пор, в МЕ доступны (видны в навигаторе) скомпилированные файлы? Это ошибка и будет исправлено или так задумано?
А с какой целью, с недавних пор, в МЕ доступны (видны в навигаторе) скомпилированные файлы? Это ошибка и будет исправлено или так задумано?
Там галочка есть по ПКМ. Сними, найдёшь..
А я и не смотрел ни разу. Спасибо.
В MT5-Терминале каждый раз, когда выбираешь вкладку История, показывается место не там, где был до этого в этой вкладке, а в самом низу. С другими вкладками такого не происходит.
В MT4 вкладка История работает правильно.
Версия обновления 2072, постоянно при закрытии окна визуального тестирования появляется такая ошибка (после запуска обычного теста, раньше такого не было).
2019.06.09 16:27:45.270 Trades '': instant buy 0.96 EURUSD at 1.13348 2019.06.09 16:27:45.313 Trades '': failed instant buy 0.96 EURUSD at 1.13348 [Market closed]
По времени видно, что это ответ не Терминала, а Сервера.