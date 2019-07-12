Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 2055: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий - страница 2

Konstantin:

использую иногда под ОС Linux <---> wine MT5, MetaEditor

все прекрасно работает, но есть один существенный мелкий баг, при написании кода в MetaEditor даются всплывающие подсказки, которые часто не удаляются под wine и остаются в виде артефактов на рабочем столе, пока не выгрузишь MetaEditor, приходится постоянно перегружать MetaEditor т.к. несколько артефактов заметно снижают читаемость кода и мешают

Спасибо! Может под Мак ОС такого не будет?

Я сам тоже пишу на Макбуке, но в Винде через Boot Camp, что не очень удобно - MacOS совсем не использую в этом случае!

 
Sergey Lebedev:
Нужен такой же пакет интеграции для Matlab!

Так делаете на Матлабе dll, куда кладете все функции, классы, она спокойно загружается в МТ5 64-бит. А насчет этой интеграции с Питоном я вообще не понял, где она? Только котировки дергать, а назвали так громно - интеграция )) Я уже думал, можно будет реально использовать питон.

 
Andy:

Спасибо! Может под Мак ОС такого не будет?

Я сам тоже пишу на Макбуке, но в Винде через Boot Camp, что не очень удобно - MacOS совсем не использую в этом случае!

вот кстати где выносился вопрос о данной проблеме ссылка

как проверите на маке, отпишитесь, есть ли артефакты о которых я написал

А возможность оптимизации на реальных тиках в клауде MQL5  не будет ?

 

Из-за OpenCL в MQL невозможно использовать CUDA через DLL. Видеокарта определяется, но при попытке передать на нее данные происходит бесконечное ожидание.

Пока не решат эту проблему, использование видеокарты в TensorFlow и Pytorch через DLL невозможно.

 
Petros Shatakhtsyan:

А возможность оптимизации на реальных тиках в клауде MQL5  не будет ?

Вроде Ренат говорил, что нет. Потому что придется передавать тики всем агентам, слишком большой трафик.

 
Планируется ли реализация загрузки буферов индикаторов из MetaTrader в Python?  
 
Подскажите пожалуйста.
Отображение максимальной просадки в средствах, как в 4-ке, вовремя оптимизации доступно?
 

При оптимизации экспертов с большим диапазоном изменения переменных часто пользуюсь не перебором от 1 до 100 с фиксированным шагом (например 1 - тогда будет 100 вариантов только для этой переменной), а энумератором.

Изменение переменной на 1 важно в начале диапазона ее изменения, а например 98 или 99 - будут почти одинаковы и ряд можно проредить, напрмиер так:

enum nums1 {_0=0,_1=1,_2=2,_3=3,_5=5,_7=7,_10=10,_12=12,_15=15,_17=17,_20=20,_25=25,_30=30,_35=35,_40=40,_50=50,_60=60,_70=70,_80=80,_90=90,_100=100,_120=120,_150=150,_200=200,_250=250,_300=300,_400=400,_500=500,_600=600,_800=800,_1000_=1000,_1300=1300,_1600=1600,_2000=2000,_2500=2500,_3000=3000,_3500=3500,_4000=4000,_4500=4500,_5000=5000};

Таким образом можно проверить переменную от 1 до 100 всего за 20 шагов.

Расчеты идут верно, но по окончании оптимизации графики показываются неправильно. Для иллюстрации модифицировал эксперт МА из папки Examples.

Вот так:


enum nums1 {_0=0,_1=1,_2=2,_3=3,_5=5,_7=7,_10=10,_12=12,_15=15,_17=17,_20=20,_25=25,_30=30,_35=35,_40=40,_50=50,_60=60,_70=70,_80=80,_90=90,_100=100,_120=120,_150=150,_200=200,_250=250,_300=300,_400=400,_500=500,_600=600,_800=800,_1000_=1000,_1300=1300,_1600=1600,_2000=2000,_2500=2500,_3000=3000,_3500=3500,_4000=4000,_4500=4500,_5000=5000};

input double MaximumRisk        = 0.02;    // Maximum Risk in percentage
input double DecreaseFactor     = 3;       // Descrease factor
input nums1    MovingPeriod       = 10;      // Moving Average period
input nums1    MovingShift        = 5;       // Moving Average shift

Полный код прикреплен.

Делаю оптимизацию с полным перебором

Получаю такую картинку на 1D



и на 2D


В шкалах графика использованы порядковые номера переменной, но не значения переменной.

В результат включены прореженные варианты переменной, но не отображены значения больше 20 (_25=25,_30=30,_35=35,_40=40,_50=50,_60=60,_70=70,_80=80,_90=90,_100=100)
Т.е. макс. значение на графике равно количеству значений переменной, но не ее макс. значению. В общем баг с масштабированием графика. Проявляется на 1D, 2D графках, на 3D очень мелко получилось - не разглядел детали

Просьба убрать прореженные точки из графика и отобразить все протестированные точки.

 
elibrarius:


В шкалах графика использованы порядковые номера переменной, но не значения переменной.

В результат включены прореженные варианты переменной, но не отображены значения больше 20 (_25=25,_30=30,_35=35,_40=40,_50=50,_60=60,_70=70,_80=80,_90=90,_100=100)
Т.е. макс. значение на графике равно количеству значений переменной, но не ее макс. значению. В общем баг с масштабированием графика. Проявляется на 1D, 2D графках, на 3D очень мелко получилось - не разглядел детали

Просьба убрать прореженные точки из графика и отобразить все протестированные точки.

Так это логино же, для этого типа переменных - выводится порядковый номер из списка, а не сами идентификаторы или константы. И вообще, что должно выводится идентификатор или именованные константы?

На мой взгляд для пользователя удобней было бы выводить именованные константы чисто для отрисовки графика.
