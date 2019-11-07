Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1910: Свободное перетаскивание графиков и .Net библиотеки в MQL5
14 октября 2018 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5 в бета-режиме. Мы обновим наш публичный демо-сервер MetaQuotes-Demo, находящийся по адресу access.metatrader5.com:443. Призываем всех трейдеров присоединиться к тестированию новой версии платформы, чтобы самостоятельно опробовать все ее возможности и помочь разработчикам в исправлении найденных ошибок.
После окончания данного этапа бета-тестирования будет выпущен финальный билд новой платформы MetaTrader 5.
Обновление содержит следующие изменения:
- Terminal: Теперь вы можете выносить графики финансовых инструментов за пределы окна торгового терминала.
Не знаю как в английской версии, а в русской как-то коряво звучит, откреплённое окно "Закреплён". На мой взгляд надо заменить на "Открепить" и "Закрепить". Как-то так.
Посмотрите еще в /include/winapi - там сотни функций и определений из Windows API для удобного использования.
А как теперь будет в маркете? Советники использующие эти функции будут проходить не смотря на то, что будут использовать .dll? Или нет?
MetaQuotes Software Corp.:
12. MQL5: Проведена большая работа по оптимизации множества функций MQL5.
21. Tester: Оптмизирована и ускорена работа тестера стратегий.
Возможны ли подробности по этим пунктам?
А как теперь будет в маркете? Советники использующие эти функции будут проходить не смотря на то, что будут использовать .dll? Или нет?
Нет конечно.
Это для удобства своих собственных разработок. Раньше приходилось самому вручную описывать прототипы WinAPI функций, перечислений и структур. Теперь рутинные операции убраны.
Возможны ли подробности по этим пунктам?
Там сотни мелких улучшений по всему фронту.
С DLL отличное решение. Действительно очень удобно будет. Открепление окон - тоже классно. Отличные обновления.
(Не думал, что перейду как раз на последний билд МТ5. Удачно дождался. А так, все переписывать бы пришлось повторно, раз версии не совместимы.)
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14 октября 2018 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5 в бета-режиме. Мы обновим наш публичный демо-сервер MetaQuotes-Demo, находящийся по адресу access.metatrader5.com:443. Призываем всех трейдеров присоединиться к тестированию новой версии платформы, чтобы самостоятельно опробовать все ее возможности и помочь разработчикам в исправлении найденных ошибок.
После окончания данного этапа бета-тестирования будет выпущен финальный билд новой платформы MetaTrader 5.
Обновление содержит следующие изменения:
Это удобно при работе с несколькими мониторами. Например, на одном можно расположить основное окно платформы и следить за состоянием счета, а на другом — графики для оценки ситуации на рынке. Чтобы отделить график от терминала, отключите опцию " Закреплен" в его контекстном меню. После этого расположите график на нужном мониторе.
Чтобы вам не приходилось переключаться между мониторами для нанесения аналитических объектов или индикаторов, у открепленных графиков предусмотрена отдельная панель инструментов. Чтобы изменить набор команд или скрыть панель инструментов, воспользуйтесь ее контекстным меню.
Каждый групповой чат и канал может быть публичным или приватным. Автор сам решает, можно ли к ним присоединяться свободно или только по приглашению. Также в каналы и чаты можно назначать модераторов для дополнительного контроля общения.
Минимальный объем и шаг его изменения зависит от настроек финансового инструмента на стороне брокера.
Для работы с функциями .NET бибилиотеки достаточно импортировать саму DLL без указания конкретных функций. MetaEditor автоматически импортирует все функции, с которыми возможна работа:
Для вызова функций из бибилиотеки, просто импортируйте ее:
C# код функции Inc класса TestClass выглядит следующим образом:
В результате выполнения скрипт вернет значение 7.
Более подробная информация о спецификаторах доступна в MSDN.
В перечисление ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER добавлены:
В перечислены ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER добавлены:
struct MqlTick
{
datetime time; // Время последнего обновления цен
double bid; // Текущая цена Bid
double ask; // Текущая цена Ask
double last; // Текущая цена последней сделки (Last)
ulong volume; // Объем для текущей цены Last
long time_msc; // Время последнего обновления цен в миллисекундах
uint flags; // Флаги тиков
double volume_real; // Объем для текущей цены Last c повышенной точностью
};
Для получения этих свойств используйте функцию SymbolInfoDouble.
Для следующего кода:
Компилятор выдаст предупреждение:
'Main::PRICE_OPEN_' instead of 'ENUM_APPLIED_PRICE::PRICE_CLOSE' will be used