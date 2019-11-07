Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1910: Свободное перетаскивание графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 32

Новый комментарий
 

В новом билде при оптимизации комп уходит в зависон. На клавиатуру и мышь не реагирует.

 
А можно сделать, чтобы первое ядро не использовалось при оптимищации? Жуткие тормоза. 
 
Vladislav Andruschenko:
А можно сделать, чтобы первое ядро не использовалось при оптимищации? Жуткие тормоза. 

Сами отключите соответствующего агента

 
Снова два парня опубликовали, что их MQL5-сервер во Франкфурте кажется мертвым: https://www.mql5.com/de/forum
Forum für Händler - MQL5.community
Forum für Händler - MQL5.community
  • www.mql5.com
MQL5: Forum über Handel, automatische Handelssysteme und Strategietests
[Удален]  
Andrey Khatimlianskii:

Сами отключите соответствующего агента

1-го нельзя отключить

 
Maxim Dmitrievsky:

1-го нельзя отключить

Можно. Только сделать другого умолчательным. Я так давно сделал:


[Удален]  
Andrey Khatimlianskii:

Можно. Только сделать другого умолчательным. Я так давно сделал:


а, по моему когда оставляешь одного то должен быть только 1-й, перепутал наверное. Что-то такое было

на ноутбуке сейчас посмотрел - 1-го вообще нельзя отключить

п.с.. разобрался, не знал :)

 
Maxim Dmitrievsky:

а, по моему когда оставляешь одного то должен быть только 1-й, перепутал наверное. Что-то такое было

на ноутбуке сейчас посмотрел - 1-го вообще нельзя отключить

Select на втором, потом можно.

 

Здесь ( https://www.mql5.com/forum/286893 ) новый терминал 1932 больше не запускается!

Пользователь отправил ошибки Windows, возникающие при запуске терминала.

Переустановка не принесла никаких изменений.

1...252627282930313233
Новый комментарий