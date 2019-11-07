Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1910: Свободное перетаскивание графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 32
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В новом билде при оптимизации комп уходит в зависон. На клавиатуру и мышь не реагирует.
А можно сделать, чтобы первое ядро не использовалось при оптимищации? Жуткие тормоза.
Сами отключите соответствующего агента
Сами отключите соответствующего агента
1-го нельзя отключить
1-го нельзя отключить
Можно. Только сделать другого умолчательным. Я так давно сделал:
Можно. Только сделать другого умолчательным. Я так давно сделал:
а, по моему когда оставляешь одного то должен быть только 1-й, перепутал наверное. Что-то такое было
на ноутбуке сейчас посмотрел - 1-го вообще нельзя отключить
п.с.. разобрался, не знал :)
а, по моему когда оставляешь одного то должен быть только 1-й, перепутал наверное. Что-то такое было
на ноутбуке сейчас посмотрел - 1-го вообще нельзя отключить
Select на втором, потом можно.
Select на втором, потом можно.
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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5
fxsaber, 2018.10.30 11:13
повторный запускУра, отрубили все Агенты!
Здесь ( https://www.mql5.com/forum/286893 ) новый терминал 1932 больше не запускается!
Пользователь отправил ошибки Windows, возникающие при запуске терминала.
Переустановка не принесла никаких изменений.