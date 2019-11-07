Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1910: Свободное перетаскивание графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 8

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_o0O:

2018.10.16 02:02:45.455    TestLib (EURGBP,M15)    .Net runtime error

при использовании Net Standard - та же ошибка.

при использовании Net Core - краш терминала в момент запуска скрипта.


Либо новая технология поддержки NET ещё не работает должным образом, либо у меня руки растут не из должного места, одно из двух.

 
...:
....

Пробовал компилировать DLL как AnyCPU, x86, x64

конфигурацию AnyCPU терминал не понимал и раньше.

PS ME "видит" dll при набрасывани в код MQL5 через раз. А в папке Scripts не увидел ни разу.

 
Renat Fatkhullin:

Переписали в 1911 билде: теперь некоторые характеристики за счет кеширования(например, объем физической памяти практически не меняется) выдаем даже быстрее, чем WinAPI

Благодарю, Ренат.

У меня остался вопрос по поводу того, что показывает график Memory на VPS.

Запускаю эксперта на VPS и печатаю:

Print("MEMORY_USED: ",TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_USED));

Сравниваю с тем что показывает график Memory. Разница больше чем в три раза.


Разве эти значения не должны совпадать?

 
Andrey Voytenko:

Благодарю, Ренат.

У меня остался вопрос по поводу того, что показывает график Memory на VPS.

Запускаю эксперта на VPS и печатаю:

Сравниваю с тем что показывает график Memory. Разница больше чем в три раза.


Разве эти значения не должны совпадать?

Посмотрите в журнале хостингового терминала, что пишется про память?

2018.10.16 07:25:45.298 Terminal        '2522710': 1 chart, 1 EA, 0 custom indicators, signal disabled, last known ping to Access Point EU 2 is 0.84 ms
2018.10.16 07:25:45.315 Terminal        RAM: 95 Mb reserved, 156 Mb committed

Совпадает с цифрами, полученными в эксперте?

 
Slava:

Посмотрите в журнале хостингового терминала, что пишется про память?

Совпадает с цифрами, полученными в эксперте?

2018.10.16 07:49:32.578    Telegram_Bot_EA2 (EURUSD,H1)    MEMORY_USED: 147

2018.10.16 07:50:23.346    Terminal    RAM: 89 Mb reserved, 147 Mb committed

Да, совпадает. Ожидал,что это значение (147) и будет отображаться на графике Memory.

PS: Сейчас график показывает примерно ~40 Mb, но у вас только terminal64.exe весит больше, поэтому то, что показывает график под сомнением.
 
Anatoli Kazharski:

Код для воспроизведения ниже. Индикатор для тестов можно взять из этой статьи: Универсальный индикатор RSI для работы одновременно в двух направлениях

В режиме визуализации получаем значения индикатора:

В других режимах пустые значения:

Это исправлено. Спасибо.

//---

Вот это пока не исправлено.

 
Anatoli Kazharski:

Это исправлено. Спасибо.

//---

Вот это пока не исправлено.

Мы сейчас исправляем то, что поломали в последнем билде.

А это - давнишняя проблема. Исправим обязательно, но после первоочередных правок.

  
2018.10.16 10:00:02.565 Books   invalid book transaction [RTS-12.18,buy,114110.00000,0]
2018.10.16 10:02:37.321 Books   invalid book transaction [U500-12.18,sell,2131.50000,0]
2018.10.16 10:00:03.023 Books   invalid book transaction [GAZR-12.18,buy,16534.00000,0]
В 1911 тоже самое
 
Slava:

...

А это - давнишняя проблема. Исправим обязательно, но после первоочередных правок.

Я раньше такого не замечал. Не критично пока.

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