Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1910: Свободное перетаскивание графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 8
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2018.10.16 02:02:45.455 TestLib (EURGBP,M15) .Net runtime error
при использовании Net Standard - та же ошибка.
при использовании Net Core - краш терминала в момент запуска скрипта.
Либо новая технология поддержки NET ещё не работает должным образом, либо у меня руки растут не из должного места, одно из двух.
....
Пробовал компилировать DLL как AnyCPU, x86, x64
конфигурацию AnyCPU терминал не понимал и раньше.
PS ME "видит" dll при набрасывани в код MQL5 через раз. А в папке Scripts не увидел ни разу.
Переписали в 1911 билде: теперь некоторые характеристики за счет кеширования(например, объем физической памяти практически не меняется) выдаем даже быстрее, чем WinAPI
Благодарю, Ренат.
У меня остался вопрос по поводу того, что показывает график Memory на VPS.
Запускаю эксперта на VPS и печатаю:
Сравниваю с тем что показывает график Memory. Разница больше чем в три раза.
Разве эти значения не должны совпадать?
Благодарю, Ренат.
У меня остался вопрос по поводу того, что показывает график Memory на VPS.
Запускаю эксперта на VPS и печатаю:
Сравниваю с тем что показывает график Memory. Разница больше чем в три раза.
Разве эти значения не должны совпадать?
Посмотрите в журнале хостингового терминала, что пишется про память?
Совпадает с цифрами, полученными в эксперте?
Посмотрите в журнале хостингового терминала, что пишется про память?
Совпадает с цифрами, полученными в эксперте?
2018.10.16 07:49:32.578 Telegram_Bot_EA2 (EURUSD,H1) MEMORY_USED: 147
2018.10.16 07:50:23.346 Terminal RAM: 89 Mb reserved, 147 Mb committed
Да, совпадает. Ожидал,что это значение (147) и будет отображаться на графике Memory.PS: Сейчас график показывает примерно ~40 Mb, но у вас только terminal64.exe весит больше, поэтому то, что показывает график под сомнением.
Код для воспроизведения ниже. Индикатор для тестов можно взять из этой статьи: Универсальный индикатор RSI для работы одновременно в двух направлениях
В режиме визуализации получаем значения индикатора:
В других режимах пустые значения:
Это исправлено. Спасибо.
//---
Вот это пока не исправлено.
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Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1910: Свободное перетаскивание графиков и .Net библиотеки в MQL5
Anatoli Kazharski, 2018.10.14 09:13
Это воспроизводится даже со штатными индикаторами.
Пример с Custom Moving Average:
Это исправлено. Спасибо.
//---
Вот это пока не исправлено.
Мы сейчас исправляем то, что поломали в последнем билде.
А это - давнишняя проблема. Исправим обязательно, но после первоочередных правок.
...
А это - давнишняя проблема. Исправим обязательно, но после первоочередных правок.
Я раньше такого не замечал. Не критично пока.