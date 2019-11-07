Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1910: Свободное перетаскивание графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 17
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
При создании кастомного символа, в него копируются почти все настройки от инструмента графика на котором запущен скрипт.
При этом значения объемов получаются деленными на 10000.
В коде все чисто:Скрипт для воспроизведения в приложении.
Вот человек красиво рассказал о проблеме. Учитесь как нужно подавать вопрос:
Кстати, я не ожидаю ответа от человека, который не видит очевидной разницы в картине и ленив попробовать. К сожалению, странная компания Metaquotes решила отменить службу поддержки, и пользователи не могут сообщить об ошибке.
***
К сожалению, странная компания Metaquotes решила отменить службу поддержки, и пользователи не могут сообщить об ошибке.
Пользователи не умеют корректно сформулировать свой вопрос, не умеют предоставить всю информацию. Поэтому сервисдеск закрыли. Учитесь задавать грамотные и полные вопросы на форуме.
Пользователи не умеют корректно сформулировать свой вопрос, не умеют предоставить всю информацию. Поэтому сервисдеск закрыли. Учитесь задавать грамотные и полные вопросы на форуме.
Пользователи не умеют корректно сформулировать свой вопрос, не умеют предоставить всю информацию. Поэтому сервисдеск закрыли. Учитесь задавать грамотные и полные вопросы на форуме.
И на грамотные вопросы не всегда можно получить ответы, а бывает и на "неграмотный" вопрос есть УЖЕ ДАВНО вполне очевидный ответ, всё зависит от желания проверить то, что спрашивают....
В данном случае Вам достаточно было сказать "Данная проблема существует и разработчики уже работают над этим", потому что Вы поняли прекрасно о чем идет речь.
Журнал тестера в данном случае Абсолютно бесполезен. Я не просил журнал.
Вам нужно понять разницу тестирования в тестере: тестирование на истории и тестирование онлайн.
Из тестера необходимо предоставить вкладку
Здесь: тестирование на истории будет ДО ДАТЫ 2018.05.18; тестирование онлайн начнётся С ДАТЫ 2018.05.18.
И только потом можно сравнивать с реальным графиком (не из тестера).
Вероятно обнаружилась причина неправильной отрисовки индикаторов: в тестере (по крайней мере для индикаторов) _Digits и Digits() возвращают "0".
Проверка: в стандартный индикатор MQL5\Indicators\Examples\Custom Moving Average.mq5 добавить строку
И результат:
Пользователи не умеют корректно сформулировать свой вопрос, не умеют предоставить всю информацию. Поэтому сервисдеск закрыли. Учитесь задавать грамотные и полные вопросы на форуме.
пользователи всегда малограмотные, на то они и пользователи, было странным увидеть малограмотных разработчиков и грамотных пользователей
тут странно другое, почему то в том же Microsoft понимают, что пользователи малограмотные, но багрепорт не закрывают )) надо им подсказать замечательную практику, что бы пользователи не донимали тупыми вопросами )) шутка
Вероятно обнаружилась причина неправильной отрисовки индикаторов: в тестере (по крайней мере для индикаторов) _Digits и Digits() возвращают "0".
Нет, к сожалению. Недавно внесённый косяк.
Исправили. Спасибо.
Это та же проблема, что была описана здесь:
Оказалось, что поломали в последних билдах.
Исправили. Теперь индикаторы в визуализаторе отрисовываются правильно
Спасибо.