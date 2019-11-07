Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1910: Свободное перетаскивание графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 17

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Andrey Voytenko:

При создании кастомного символа, в него копируются почти все настройки от инструмента графика на котором запущен скрипт.

При этом значения объемов получаются деленными на 10000.


В коде все чисто:

Скрипт для воспроизведения в приложении.
Спасибо. Поправили
 
Vladimir Karputov:

Вот человек красиво рассказал о проблеме. Учитесь как нужно подавать вопрос:


Кстати, я не ожидаю ответа от человека, который не видит очевидной разницы в картине и ленив попробовать. К сожалению, странная компания Metaquotes решила отменить службу поддержки, и пользователи не могут сообщить об ошибке.

 
Petr Nosek:

***

К сожалению, странная компания Metaquotes решила отменить службу поддержки, и пользователи не могут сообщить об ошибке.

Пользователи не умеют корректно сформулировать свой вопрос, не умеют предоставить всю информацию. Поэтому сервисдеск закрыли. Учитесь задавать грамотные и полные вопросы на форуме.

 
Vladimir Karputov:

Пользователи не умеют корректно сформулировать свой вопрос, не умеют предоставить всю информацию. Поэтому сервисдеск закрыли. Учитесь задавать грамотные и полные вопросы на форуме.

Возможно, вы могли бы наконец понять, что это не вопрос, а сообщение об ошибке.
Кстати, как журнал тестеров помог вам понять мой пост?

Хорошего дня.
 
Vladimir Karputov:

Пользователи не умеют корректно сформулировать свой вопрос, не умеют предоставить всю информацию. Поэтому сервисдеск закрыли. Учитесь задавать грамотные и полные вопросы на форуме.

И на грамотные вопросы не всегда можно получить ответы, а бывает и на "неграмотный" вопрос есть УЖЕ ДАВНО вполне очевидный ответ, всё зависит от желания проверить то, что спрашивают....

В данном случае Вам достаточно было сказать "Данная проблема существует и разработчики уже работают над этим", потому что Вы поняли прекрасно о чем идет речь.

 
Petr Nosek:
***как журнал тестеров помог вам понять мой пост?
***

Журнал тестера в данном случае Абсолютно бесполезен. Я не просил журнал.

Вам нужно понять разницу тестирования в тестере: тестирование на истории и тестирование онлайн.

Из тестера необходимо предоставить вкладку 

Здесь: тестирование на истории будет ДО ДАТЫ 2018.05.18; тестирование онлайн начнётся С ДАТЫ 2018.05.18.

И только потом можно сравнивать с реальным графиком (не из тестера).

 

Вероятно обнаружилась причина неправильной отрисовки индикаторов: в тестере (по крайней мере для индикаторов) _Digits и Digits() возвращают "0".

Проверка: в стандартный индикатор MQL5\Indicators\Examples\Custom Moving Average.mq5 добавить строку

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnInit()
  {
   Print("_Digits: ",_Digits,", Digits(): ",Digits());
//--- indicator buffers mapping

И результат:


Файлы:
Custom_Moving_Average.mq5  8 kb
 
Vladimir Karputov:

Пользователи не умеют корректно сформулировать свой вопрос, не умеют предоставить всю информацию. Поэтому сервисдеск закрыли. Учитесь задавать грамотные и полные вопросы на форуме.

пользователи всегда малограмотные, на то они и пользователи, было странным увидеть малограмотных разработчиков и грамотных пользователей

тут странно другое, почему то в том же Microsoft понимают, что пользователи малограмотные, но багрепорт не закрывают )) надо им подсказать замечательную практику, что бы пользователи не донимали тупыми вопросами )) шутка

 
Vladimir Karputov:

Вероятно обнаружилась причина неправильной отрисовки индикаторов: в тестере (по крайней мере для индикаторов) _Digits и Digits() возвращают "0".


Нет, к сожалению. Недавно внесённый косяк.

Исправили. Спасибо.

 
Anatoli Kazharski:

Это та же проблема, что была описана здесь:


Оказалось, что поломали в последних билдах.

Исправили. Теперь индикаторы в визуализаторе отрисовываются правильно

Спасибо.

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