Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1910: Свободное перетаскивание графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 22

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Sergey Chalyshev:

У меня правильный логин и пароль:


Имеется в виду MQL5 Account, а не Trading Account.

Он задается тут:


 
MetaQuotes Software Corp.:

Имеется в виду MQL5 Account, а не Trading Account.

Он задается тут:


Что делать если я не зарегистрирован в MQL сообществе, или просто не хочу нагружать терминал всякими излишествами?

На форуме и в чате поговорить я и так могу, а так же полазить по кодобазе и маркету, подать заявку в фриланс и т.д.

Разве нельзя торговать без подключения к вашему сайту?

 
Sergey Chalyshev:

Что делать если я не зарегистрирован в MQL сообществе, или просто не хочу нагружать терминал всякими излишествами?

На форуме и в чате поговорить я и так могу, а так же полазить по кодобазе и маркету, подать заявку в фриланс и т.д.

Разве нельзя торговать без подключения к вашему сайту?

Зайдите в Сервис -> Настройки -> Сообщество и удалите свой аккаунт.
 
MetaQuotes Software Corp.:
Зайдите в Сервис -> Настройки -> Сообщество и удалите свой аккаунт.

Нету такой опции. Как удалить?


 
Sergey Chalyshev:

Нету такой опции. Как удалить?


Может там пробел в поле?

 
Vladimir Karputov:

Может там пробел в поле?

У меня вообще, неправильный логин без пароля и никаких проблем не вызывает. Видимо пробел не может создавать проблемы.

 
Vladimir Karputov:

Может там пробел в поле?

в камом поле пробел? все поля пустые.
 

бъг баг bug

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Платформа MetaTrader 5 Beta Build 1910: несвязанное перетаскивание диаграмм и библиотек .Net на MQL5

Цветан Цветанов , 2018.10.17 09:21

Я нашел некоторые ошибки в сборке 1912 года.

Когда панели инструментов отсоединены, они не работают должным образом.
Невозможно настроить панели инструментов. Это справедливо для всех панелей инструментов (Standard, Line Studies, Timeframes)
В раскрывающемся меню невозможно открыть новую диаграмму.
Невозможно изменить профиль из выпадающего меню.

bug1

bug 2

bug 3

Също превод на "Docked".
 
MrFirst:

Писал в отдельной ветке по CopyTicks, но там что-то глухо. Проверил на 1912 - проблема так же воспроизводится. Дублирую здесь.

А что на счет проблемы с CopyTicks? Кто-нибудь из разработчиков МТ ответьте плиз. Вы подтверждаете баг, удалось воспроизвести в вашей среде? Когда планируете пофиксить? Какие есть воркэраунды? Какие граничные условия, при которых баг может начать воспроизводится?

И еще вопрос не совсем по теме. А вы не думали поднять какую-нибудь нормальную систему баг трэкинга для внешних багов? Это будет удобно не только вашим кастомерам, но и вам самим. Можно будет нормально трэкать и управлять багами. А то, репортинг багов через форум - это то еще извращение.

 
Slava:
Попробуйте в тестере функцию TesterStop()
input int Range = 0; // задать Оптимизацию 1 .. 10000

void OnInit() { TesterStop(); }


pass 0 returned result 100000.00 in 0:00:00.218
pass 1 returned result 100000.00 in 0:00:00.000
pass 2 returned result 100000.00 in 0:00:00.000
pass 3 returned result 100000.00 in 0:00:00.000
pass 4 returned result 100000.00 in 0:00:00.000


Красота! Первый прогон что-то отожрал. На холодную, видимо.

Спасибо! Еще и это понравилось

TesterStop() called on 0% of testing interval

Не хватает только инфы о точном времени вызова.

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