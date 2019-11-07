Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1910: Свободное перетаскивание графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 22
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У меня правильный логин и пароль:
Имеется в виду MQL5 Account, а не Trading Account.
Он задается тут:
Имеется в виду MQL5 Account, а не Trading Account.
Он задается тут:
Что делать если я не зарегистрирован в MQL сообществе, или просто не хочу нагружать терминал всякими излишествами?
На форуме и в чате поговорить я и так могу, а так же полазить по кодобазе и маркету, подать заявку в фриланс и т.д.
Разве нельзя торговать без подключения к вашему сайту?
Что делать если я не зарегистрирован в MQL сообществе, или просто не хочу нагружать терминал всякими излишествами?
На форуме и в чате поговорить я и так могу, а так же полазить по кодобазе и маркету, подать заявку в фриланс и т.д.
Разве нельзя торговать без подключения к вашему сайту?
Зайдите в Сервис -> Настройки -> Сообщество и удалите свой аккаунт.
Нету такой опции. Как удалить?
Нету такой опции. Как удалить?
Может там пробел в поле?
Может там пробел в поле?
У меня вообще, неправильный логин без пароля и никаких проблем не вызывает. Видимо пробел не может создавать проблемы.
Может там пробел в поле?
бъг баг bug
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Платформа MetaTrader 5 Beta Build 1910: несвязанное перетаскивание диаграмм и библиотек .Net на MQL5
Цветан Цветанов , 2018.10.17 09:21
Я нашел некоторые ошибки в сборке 1912 года.
Когда панели инструментов отсоединены, они не работают должным образом.
Невозможно настроить панели инструментов. Это справедливо для всех панелей инструментов (Standard, Line Studies, Timeframes)
В раскрывающемся меню невозможно открыть новую диаграмму.
Невозможно изменить профиль из выпадающего меню.
Писал в отдельной ветке по CopyTicks, но там что-то глухо. Проверил на 1912 - проблема так же воспроизводится. Дублирую здесь.
А что на счет проблемы с CopyTicks? Кто-нибудь из разработчиков МТ ответьте плиз. Вы подтверждаете баг, удалось воспроизвести в вашей среде? Когда планируете пофиксить? Какие есть воркэраунды? Какие граничные условия, при которых баг может начать воспроизводится?
И еще вопрос не совсем по теме. А вы не думали поднять какую-нибудь нормальную систему баг трэкинга для внешних багов? Это будет удобно не только вашим кастомерам, но и вам самим. Можно будет нормально трэкать и управлять багами. А то, репортинг багов через форум - это то еще извращение.
Попробуйте в тестере функцию TesterStop()
Красота! Первый прогон что-то отожрал. На холодную, видимо.
Спасибо! Еще и это понравилось
TesterStop() called on 0% of testing interval
Не хватает только инфы о точном времени вызова.