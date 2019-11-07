Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1910: Свободное перетаскивание графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 11

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1912. Теперь точки входа в процедуры при отладке отображаются:


Спасибо.

 

Напомните, пожалуйста, N/A в стакане:


это неопределённая котировка или старый сервер брокера?

 

Загрузка обновлений приостанавливает торговлю, при том что само обновление приходит неожиданно

По крайней мере часы в окне "Обзор рынка" в указанный период стояли на месте

[Удален]  
Vladimir Karputov:

Напомните, пожалуйста, N/A в стакане:


это неопределённая котировка или старый сервер брокера?

Старый сервер брокера.

 

C#

        public static double Sum(double a, double b)
        {
            return a+b;
        }

MQL5

Print(CSharpFunc::Sum(1.5,3.5));

2018.10.16 22:25:39.498    Test1231 (EURUSD,M1)    3.0

 
A100:

Загрузка обновлений приостанавливает торговлю, при том что само обновление приходит неожиданно

По крайней мере часы в окне "Обзор рынка" в указанный период стояли на месте

критично

Andrey Voytenko:

C#

MQL5

2018.10.16 22:25:39.498    Test1231 (EURUSD,M1)    3.0

наконецто. Андрей, привет.

 

Вчера сам накриворучил, забыл разрешить вызов DLL из индикатора. 

Сейчас перепроверил, отлично работает, даже если билдить как AnyCPU. 

Парсер формул завелся :) 

// C#

using org.mariuszgromada.math.mxparser;

namespace Formula
{
  public static class CGenerator
  {
    static Expression _expression = new Expression();

    public static void Expression(string expression)
    {
      _expression = new Expression(expression);
    }

    public static double Calculate()
    {
      return _expression.calculate();
    }
  }
}

// MQL5

CGenerator::Expression("2+(3-5)^2"); // 6.0
Print(CGenerator::Calculate());
CGenerator::Expression("2+2");       // 4.0
Print(CGenerator::Calculate());
 
Добавьте Binance в демо версию МТ5 с возможностью теста и в выходные дни?
 
fxsaber:

Выглядит нерационально.

Аха. Попытались сделаать рационально. Сходу не получилось.

Бывают случаи, когда ExpertRemove может "поломать" загруженную версию эксперта. И все эти случаи однозначно проидентифицировать сложно. Поэтому вернулись к старой практике - после ExpertRemove загружать эксперта заново

 
Denis:
Приложите пожалуйста скриншот.
черная полоса png
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