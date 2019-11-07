Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1910: Свободное перетаскивание графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 11
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1912. Теперь точки входа в процедуры при отладке отображаются:
Спасибо.
Напомните, пожалуйста, N/A в стакане:
это неопределённая котировка или старый сервер брокера?
Загрузка обновлений приостанавливает торговлю, при том что само обновление приходит неожиданно
По крайней мере часы в окне "Обзор рынка" в указанный период стояли на месте
Напомните, пожалуйста, N/A в стакане:
это неопределённая котировка или старый сервер брокера?
Старый сервер брокера.
C#
MQL5
2018.10.16 22:25:39.498 Test1231 (EURUSD,M1) 3.0
Загрузка обновлений приостанавливает торговлю, при том что само обновление приходит неожиданно
По крайней мере часы в окне "Обзор рынка" в указанный период стояли на месте
критично
C#
MQL5
2018.10.16 22:25:39.498 Test1231 (EURUSD,M1) 3.0
наконецто. Андрей, привет.
Вчера сам накриворучил, забыл разрешить вызов DLL из индикатора.
Сейчас перепроверил, отлично работает, даже если билдить как AnyCPU.
Парсер формул завелся :)
Выглядит нерационально.
Аха. Попытались сделаать рационально. Сходу не получилось.
Бывают случаи, когда ExpertRemove может "поломать" загруженную версию эксперта. И все эти случаи однозначно проидентифицировать сложно. Поэтому вернулись к старой практике - после ExpertRemove загружать эксперта заново
Приложите пожалуйста скриншот.