Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1910: Свободное перетаскивание графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 30

Новый комментарий
 
Sergey Deev:

Пункт есть - толку нет.

Посмотрим что будет завтра с этим пунктом...

 
Dmitriy Skub:
Аналогично.

Добустим, Вы скопировали в буфер эти данные.

Укажите пример, который приведёт к ошибке.

 
Выпустили бета-версию 1919.
 
Alexey Viktorov:

Посмотрим что будет завтра с этим пунктом...

Пункт никуда не делся. Последнюю бету нашел, обновил. На пункт про последний релиз реакции нет.

 
Sergey Deev:

Пункт никуда не делся. Последнюю бету нашел, обновил. На пункт про последний релиз реакции нет.

Я посмотрел сегодня. Мёртвые пункты. Возможно их внесли, но ещё не подключили. Ведь в описании изменений и дополнений о них ничего не сказано.

 
Alexey Viktorov:

Я посмотрел сегодня. Мёртвые пункты. Возможно их внесли, но ещё не подключили. Ведь в описании изменений и дополнений о них ничего не сказано.

Они работают в 1919.

Текущий релиз - 1881, текущая бета - 1919. Новый релиз 1930 будет выпущен сегодня ночью.

 
Renat Fatkhullin:

Они работают в 1919.

Текущий релиз - 1881, текущая бета - 1919. Новый релиз 1930 будет выпущен сегодня ночью.

Вчера у меня была бета 1818, сегодня запустил терминал, вижу загружается обновление 1819, но эти пункты как были так и остались с сообщением, что установлена новейшая версия. Потому, так я и подумал. Можете объяснить последовательность, что они должны отображать при наличии новой беты или это пункты меню для проверки "Существует-ли новая версия"? Как они должны работать, какой функционал в них заложен?

 
Alexey Viktorov:

Вчера у меня была бета 1818, сегодня запустил терминал, вижу загружается обновление 1819, но эти пункты как были так и остались с сообщением, что установлена новейшая версия. Потому, так я и подумал. Можете объяснить последовательность, что они должны отображать при наличии новой беты или это пункты меню для проверки "Существует-ли новая версия"? Как они должны работать, какой функционал в них заложен?

Где ты это сообщение вообще увидел? У меня 1919, и эти два пункта никак ничего мне не сообщают - ощущение, что просто заглушки.

 
Artyom Trishkin:

Где ты это сообщение вообще увидел? У меня 1919, и эти два пункта никак ничего мне не сообщают - ощущение, что просто заглушки.

Я-же не знаю аглицкого. Пользуюсь подсказками...

Может я выразился как-то некорректно, но уж как получилось. Видимо и русский цензурный знаю не очень.

 
Alexey Viktorov:

Я-же не знаю аглицкого. Пользуюсь подсказками...

Может я выразился как-то некорректно, но уж как получилось. Видимо и русский цензурный знаю не очень.

Ты ещё и вопрос не на матерном понял не верно

То, что Latest Release Version и Latest Beta Version - это последний релиз и последняя бета - то само собой.

Но ты сказал, что ты где-то видел сообщение, что у тебя последняя бета. Цитирую тебя: "с сообщением, что установлена новейшая версия". Вот я и спросил - где ты это сообщение видел? У меня нет реакции на клик по этим пунктам.

1...2324252627282930313233
Новый комментарий