Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1910: Свободное перетаскивание графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 30
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Пункт есть - толку нет.
Посмотрим что будет завтра с этим пунктом...
Аналогично.
Добустим, Вы скопировали в буфер эти данные.
Укажите пример, который приведёт к ошибке.
Посмотрим что будет завтра с этим пунктом...
Пункт никуда не делся. Последнюю бету нашел, обновил. На пункт про последний релиз реакции нет.
Пункт никуда не делся. Последнюю бету нашел, обновил. На пункт про последний релиз реакции нет.
Я посмотрел сегодня. Мёртвые пункты. Возможно их внесли, но ещё не подключили. Ведь в описании изменений и дополнений о них ничего не сказано.
Я посмотрел сегодня. Мёртвые пункты. Возможно их внесли, но ещё не подключили. Ведь в описании изменений и дополнений о них ничего не сказано.
Они работают в 1919.
Текущий релиз - 1881, текущая бета - 1919. Новый релиз 1930 будет выпущен сегодня ночью.
Они работают в 1919.
Текущий релиз - 1881, текущая бета - 1919. Новый релиз 1930 будет выпущен сегодня ночью.
Вчера у меня была бета 1818, сегодня запустил терминал, вижу загружается обновление 1819, но эти пункты как были так и остались с сообщением, что установлена новейшая версия. Потому, так я и подумал. Можете объяснить последовательность, что они должны отображать при наличии новой беты или это пункты меню для проверки "Существует-ли новая версия"? Как они должны работать, какой функционал в них заложен?
Вчера у меня была бета 1818, сегодня запустил терминал, вижу загружается обновление 1819, но эти пункты как были так и остались с сообщением, что установлена новейшая версия. Потому, так я и подумал. Можете объяснить последовательность, что они должны отображать при наличии новой беты или это пункты меню для проверки "Существует-ли новая версия"? Как они должны работать, какой функционал в них заложен?
Где ты это сообщение вообще увидел? У меня 1919, и эти два пункта никак ничего мне не сообщают - ощущение, что просто заглушки.
Где ты это сообщение вообще увидел? У меня 1919, и эти два пункта никак ничего мне не сообщают - ощущение, что просто заглушки.
Я-же не знаю аглицкого. Пользуюсь подсказками...
Может я выразился как-то некорректно, но уж как получилось. Видимо и русский цензурный знаю не очень.
Я-же не знаю аглицкого. Пользуюсь подсказками...
Может я выразился как-то некорректно, но уж как получилось. Видимо и русский цензурный знаю не очень.
Ты ещё и вопрос не на матерном понял не верно
То, что Latest Release Version и Latest Beta Version - это последний релиз и последняя бета - то само собой.
Но ты сказал, что ты где-то видел сообщение, что у тебя последняя бета. Цитирую тебя: "с сообщением, что установлена новейшая версия". Вот я и спросил - где ты это сообщение видел? У меня нет реакции на клик по этим пунктам.