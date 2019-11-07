Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1910: Свободное перетаскивание графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 7
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MetaEditor 1911. Отладка кода с точкой останова.
Вместо названия функций последовательного вызова, везде название файла.
Этот вариант чем не подходит?
В принципе можно и так, но это не настоящее окно и по CTRL+TAB в него не перейти например
В принципе можно и так, но это не настоящее окно и по CTRL+TAB в него не перейти например
Окно настоящее, по ТАБу не перейти.
Оптимизируйте пожалуйста скорость выполнения функций TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_*)
Замер скорости:
результаты:
2018.10.14 20:51:02.537 MEMORY_speed (EURUSD,M1) MEMORY_PHYSICAL: 32709
2018.10.14 20:51:17.403 MEMORY_speed (EURUSD,M1) Native: 14884.39 us
2018.10.14 20:51:17.404 MEMORY_speed (EURUSD,M1) MEMORY_PHYSICAL: 32709
2018.10.14 20:51:17.405 MEMORY_speed (EURUSD,M1) WinAPI: 1.10 us
Переписали в 1911 билде: теперь некоторые характеристики за счет кеширования(например, объем физической памяти практически не меняется) выдаем даже быстрее, чем WinAPI
MetaEditor 1911. Отладка кода с точкой останова.
Вместо названия функций последовательного вызова, везде название файла.
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Ошибки, баги, вопросы
fxsaber, 2018.10.15 16:04
В отчете Тестера при подсчете мат. ожидания двух схлопнувшихся позиций по CloseBy идет деление на два, вместо одного. Отсюда получаются неверные значения в отчете.
Ну и такие казусы при CloseBy в отчете
Пробовал кто нибудь работу с импортом из .NET библиотек? У меня не работает.
2018.10.16 01:05:22.532 Terminal MetaTrader 5 x64 build 1911 started (MetaQuotes Software Corp.)
2018.10.16 01:05:22.572 Terminal Windows 10 (build 17134) x64, IE 11, UAC, Intel Core i5-2500 @ 3.30GHz, Memory: 5156 / 8156 Mb, Disk: 13 / 244 Gb, GMT+5
2018.10.16 02:02:45.455 TestLib (EURGBP,M15) .Net runtime error
код скрипта:
код библиотеки NET 4.7:
Архив с проектом dll в прикрепе.
PS Пробовал менять версию NET - не помогло. Пробовал запускать на виртуальной чистой Windows 10 x64- не помогло. Компилирую x64 битную dll, конечно же. Подключенные билиотеки NET для проформы, они всё равно игнорируются компилятором VS (2017 версия, кстати).
Выпустили обновление 1911 билда с рядом исправлений указанных тут ошибок.
Обновитесь, пожалуйста.
#import was not closed
Пробовал компилировать DLL как AnyCPU, x86, x64