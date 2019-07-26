Сантимент: Tslab + plaza 2 против MT 5 - страница 2

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Alexey Kozitsyn:
Ренат, когда стоит ожидать добавления времени (с точностью до миллисекунд) к данным типа открытого интереса, количеству ордеров, объему ордеров и данных по стакану, чтобы все эти данные можно было синхронизировать с тиковой историей?

Все данные, включая тики и сделки давно уже с миллисекундной точностью:

Сохраняйте, запрашивайте и работайте как хотите из MQL5.

[Удален]  
Renat Fatkhullin:

Все данные, включая тики и сделки давно уже с миллисекундной точностью:

Сохраняйте, запрашивайте и работайте как хотите из MQL5.

Вы не поняли. Я в курсе структуры тика, к ней претензий нет. Претензии есть к тому, что в случае подписки на события обновления стакана, невозможно получить время прихода этого события, соответственно если я получил тики, а затем хочу узнать состояние стакана - я не могу этого сделать, т.к. времени прихода стакана нет! Синхронизацию провести невозможно! Аналогично с другими биржевыми показателями, которые привел в предыдущем посте.

И мой вопрос заключался в том, когда будет добавлено время прихода события стакана + других биржевых показателей, таких как ОИ. 

 
Подумаем
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Renat Fatkhullin:
Подумаем
Спасибо, как мне кажется, это логичное продолжение проделанной MQ работы по добавлению тиковой истории и стакана. Осталось только "подружить" между собой всю биржевую информацию.
 
Alexey Kozitsyn:
Ренат, когда стоит ожидать добавления времени (с точностью до миллисекунд) к данным типа открытого интереса, количеству ордеров, объему ордеров и данных по стакану, чтобы все эти данные можно было синхронизировать с тиковой историей?

Достаточно в MqlBookInfo добавить миллисекундное время

[Удален]  
prostotrader:

Достаточно в MqlBookInfo добавить миллисекундное время

Да, именно это и требуется. 
 

Мигрировал я осенью с тслаб+плаза2 на мт5. В какой-то момент с целью отладки на одном сервере на одном счету у одного брокера половина алго исполнялась через тслаб+плаза2, а остальное через мт5.

Мт5 очень часто был быстрее! 

 

Никто не хочет поучаствовать в разработке своего коннектора Плаза 2?

Коннектор Plaza II (нативная библиотека) получает Биржевые данные, сортирует и хранит их (обновляя), формирует стаканы и доски опционов,

а также отдает затребованные роботами данные. Стаканы и доски опционов, передаются роботам по Коллбэкам (установленным из роботов).

Соответственно, Коннектор Plaza II, отдаёт торговые приказы, полученные от роботов.

Простенький Лоадер(Терминал) отображает необходимую инфу об ордерах, сделках, позициях и депозите.  

Роботов можно писать (тестировать) на С++ или Делфи (в перспективе практически на любом языке)

Добавлено

У кого есть Delphi XE4 и выше, могут псмотреть мои "потуги" (нужен логин для разработчиков тестового полигона)

Файлы:
Plaza_II.zip  197 kb
[Удален]  
prostotrader:

Никто не хочет поучаствовать в разработке своего коннектора Плаза 2?

Если такой коннектор будет написан, каковы будут ежемесячные расходы на подключение к Plaza2?

 
Alexey Kozitsyn:

Если такой коннектор будет написан, каковы будут ежемесячные расходы на подключение к Plaza2?

Два года назад, в Открывашке, было 6000 руб. Сейчас не знаю, но для меня лично не принципиально.

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