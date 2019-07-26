Сантимент: Tslab + plaza 2 против MT 5 - страница 2
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Ренат, когда стоит ожидать добавления времени (с точностью до миллисекунд) к данным типа открытого интереса, количеству ордеров, объему ордеров и данных по стакану, чтобы все эти данные можно было синхронизировать с тиковой историей?
Все данные, включая тики и сделки давно уже с миллисекундной точностью:
Сохраняйте, запрашивайте и работайте как хотите из MQL5.
Все данные, включая тики и сделки давно уже с миллисекундной точностью:
Сохраняйте, запрашивайте и работайте как хотите из MQL5.
Вы не поняли. Я в курсе структуры тика, к ней претензий нет. Претензии есть к тому, что в случае подписки на события обновления стакана, невозможно получить время прихода этого события, соответственно если я получил тики, а затем хочу узнать состояние стакана - я не могу этого сделать, т.к. времени прихода стакана нет! Синхронизацию провести невозможно! Аналогично с другими биржевыми показателями, которые привел в предыдущем посте.
И мой вопрос заключался в том, когда будет добавлено время прихода события стакана + других биржевых показателей, таких как ОИ.
Подумаем
Ренат, когда стоит ожидать добавления времени (с точностью до миллисекунд) к данным типа открытого интереса, количеству ордеров, объему ордеров и данных по стакану, чтобы все эти данные можно было синхронизировать с тиковой историей?
Достаточно в MqlBookInfo добавить миллисекундное время
Достаточно в MqlBookInfo добавить миллисекундное время
Мигрировал я осенью с тслаб+плаза2 на мт5. В какой-то момент с целью отладки на одном сервере на одном счету у одного брокера половина алго исполнялась через тслаб+плаза2, а остальное через мт5.
Мт5 очень часто был быстрее!
Никто не хочет поучаствовать в разработке своего коннектора Плаза 2?
Коннектор Plaza II (нативная библиотека) получает Биржевые данные, сортирует и хранит их (обновляя), формирует стаканы и доски опционов,
а также отдает затребованные роботами данные. Стаканы и доски опционов, передаются роботам по Коллбэкам (установленным из роботов).
Соответственно, Коннектор Plaza II, отдаёт торговые приказы, полученные от роботов.
Простенький Лоадер(Терминал) отображает необходимую инфу об ордерах, сделках, позициях и депозите.
Роботов можно писать (тестировать) на С++ или Делфи (в перспективе практически на любом языке)
Добавлено
У кого есть Delphi XE4 и выше, могут псмотреть мои "потуги" (нужен логин для разработчиков тестового полигона)
Никто не хочет поучаствовать в разработке своего коннектора Плаза 2?
Если такой коннектор будет написан, каковы будут ежемесячные расходы на подключение к Plaza2?
Если такой коннектор будет написан, каковы будут ежемесячные расходы на подключение к Plaza2?
Два года назад, в Открывашке, было 6000 руб. Сейчас не знаю, но для меня лично не принципиально.