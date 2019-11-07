Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1910: Свободное перетаскивание графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 10

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Slava:
После ExpertRemove эксперт должен быть снова загружен для выполнения. Это не означает синхронизацию с клиентским терминалом, а всего лишь распаковка уже имеющегося в тестерном агенте эксперта в нативный код.

На каждом проходе идет распаковка?

 
fxsaber:

На каждом проходе идет распаковка?

Да.
 
Slava:
Да.

Выглядит нерационально.

 

импорт из .Net библиотек работает или нет?

если работает, то почему не работает у меня?

ув. разработчики, ау!

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Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1910: Свободное перетаскивание графиков и .Net библиотеки в MQL5

_o0O, 2018.10.15 23:07

Пробовал кто нибудь работу с импортом из .NET библиотек? У меня не работает.

2018.10.16 01:05:22.532    Terminal    MetaTrader 5 x64 build 1911 started (MetaQuotes Software Corp.)
2018.10.16 01:05:22.572    Terminal    Windows 10 (build 17134) x64, IE 11, UAC, Intel Core i5-2500  @ 3.30GHz, Memory: 5156 / 8156 Mb, Disk: 13 / 244 Gb, GMT+5

2018.10.16 02:02:45.455    TestLib (EURGBP,M15)    .Net runtime error


код скрипта:

//#property script_show_inputs

#import "TestLib.dll"
#import
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   int x=6;
   TestClass::Inc(x);
   Print(x);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

код библиотеки NET 4.7:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;


namespace TestLib
{
    public class TestClass
    {
        public static void Inc(ref int x)
        {
            x++;
        }
    }
}


Архив с проектом dll в прикрепе.


PS Пробовал менять версию NET - не помогло. Пробовал запускать на виртуальной чистой Windows 10 x64- не помогло. Компилирую x64 битную dll, конечно же. Подключенные билиотеки NET для проформы, они всё равно игнорируются компилятором VS (2017 версия, кстати).


 

После завершения одиночного прохода тестера, индикатор который вызывался экспертом не отображает свои значения при открытии графика командой 'Open Chart', хотя индикатор и присутствует на графике.

Суть бага в том, что в индикаторе вызывается функция DLL. Индикатор - любой, функция любая, думаю это не влияет.

Галочка разрешающая вызовы DLL в индикаторе который появился в новом окне - сброшена! Хотя DLL вызовы разрешены глобально на уровне терминала.

Каждый раз заходить в настройки индикатора и ставить эту галочку неудобно. Прошу пофиксить.


 

Кто тут главный? Кто отвечает за заявленный функционал и его функционирование?

Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1910: Свободное перетаскивание графиков и .Net библиотеки в MQL5

 
Дотнет уже пофиксили, будет сегодня новая бета.

Извините.
 
Andrey Voytenko:

После завершения одиночного прохода тестера, индикатор который вызывался экспертом не отображает свои значения при открытии графика командой 'Open Chart', хотя индикатор и присутствует на графике.

Суть бага в том, что в индикаторе вызывается функция DLL. Индикатор - любой, функция любая, думаю это не влияет.

Галочка разрешающая вызовы DLL в индикаторе который появился в новом окне - сброшена! Хотя DLL вызовы разрешены глобально на уровне терминала.

Каждый раз заходить в настройки индикатора и ставить эту галочку неудобно. Прошу пофиксить.


Пофиксим.
 
Renat Fatkhullin:
Дотнет уже пофиксили, будет сегодня новая бета.

Извините.
Благодарю.
 
Бета 1912 доступна
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