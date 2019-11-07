Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1910: Свободное перетаскивание графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 10
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После ExpertRemove эксперт должен быть снова загружен для выполнения. Это не означает синхронизацию с клиентским терминалом, а всего лишь распаковка уже имеющегося в тестерном агенте эксперта в нативный код.
На каждом проходе идет распаковка?
На каждом проходе идет распаковка?
Да.
Выглядит нерационально.
импорт из .Net библиотек работает или нет?
если работает, то почему не работает у меня?
ув. разработчики, ау!
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Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1910: Свободное перетаскивание графиков и .Net библиотеки в MQL5
_o0O, 2018.10.15 23:07
Пробовал кто нибудь работу с импортом из .NET библиотек? У меня не работает.
2018.10.16 01:05:22.532 Terminal MetaTrader 5 x64 build 1911 started (MetaQuotes Software Corp.)
2018.10.16 01:05:22.572 Terminal Windows 10 (build 17134) x64, IE 11, UAC, Intel Core i5-2500 @ 3.30GHz, Memory: 5156 / 8156 Mb, Disk: 13 / 244 Gb, GMT+5
2018.10.16 02:02:45.455 TestLib (EURGBP,M15) .Net runtime error
код скрипта:
код библиотеки NET 4.7:
Архив с проектом dll в прикрепе.
PS Пробовал менять версию NET - не помогло. Пробовал запускать на виртуальной чистой Windows 10 x64- не помогло. Компилирую x64 битную dll, конечно же. Подключенные билиотеки NET для проформы, они всё равно игнорируются компилятором VS (2017 версия, кстати).
После завершения одиночного прохода тестера, индикатор который вызывался экспертом не отображает свои значения при открытии графика командой 'Open Chart', хотя индикатор и присутствует на графике.
Суть бага в том, что в индикаторе вызывается функция DLL. Индикатор - любой, функция любая, думаю это не влияет.
Галочка разрешающая вызовы DLL в индикаторе который появился в новом окне - сброшена! Хотя DLL вызовы разрешены глобально на уровне терминала.
Каждый раз заходить в настройки индикатора и ставить эту галочку неудобно. Прошу пофиксить.
Кто тут главный? Кто отвечает за заявленный функционал и его функционирование?
Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1910: Свободное перетаскивание графиков и .Net библиотеки в MQL5
После завершения одиночного прохода тестера, индикатор который вызывался экспертом не отображает свои значения при открытии графика командой 'Open Chart', хотя индикатор и присутствует на графике.
Суть бага в том, что в индикаторе вызывается функция DLL. Индикатор - любой, функция любая, думаю это не влияет.
Галочка разрешающая вызовы DLL в индикаторе который появился в новом окне - сброшена! Хотя DLL вызовы разрешены глобально на уровне терминала.
Каждый раз заходить в настройки индикатора и ставить эту галочку неудобно. Прошу пофиксить.
Дотнет уже пофиксили, будет сегодня новая бета.