Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1910: Свободное перетаскивание графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 23
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сделали открепление чартов от терминала, но при сворачивании терминала, чарты так же сворачиваются
слишком большие шапки в открепленных чартах, ведь весь плюс в этом механизме, что бы компактнее все разместить на экране монитора
открепление от терминала нужно так же сделать и для других окон терминала, но при условии, что все открепленные окна будут не зависимы от терминала
Проверим.
Интересное обновление, но проблема с графикой остается, если использовать прозрачность, сделайте пожалуйста рекомендации по работе с графикой под wine, а то изучать методом тыка слишком долго
Если вы используете базовую структуру в DLL-импортированном компиляторе методов, зависает. Это никогда не случалось (b1881 в порядке)
Спасибо за сообщение.
Пожалуйста уточните, зависает компиляция или выполнение MQL программы ?
Если зависает компиляция, то сделайте пожалуйста дамп процесса MetaEditor64.exe (через контекстное меню процесса в диспетчере задач).
Получившийся дамп файл упакуйте в архив и пришлите нам (можно через файлообменник).
У меня правильный логин и пароль:
Thank you for message.
Please specify if the compilation or execution of the MQL program hangs?
If the compilation hangs please dump the MetaEditor64.exe process (via the context menu of the task manager).
Pack up what you can use.
Висячий метадитор64. Я отправил свалку в последний день ...
https://www.mql5.com/go?link=https://app.box.com/s/s29usaue6r7dpsrs13wwwpu8a9yky20v
Благодарю
Билд 1915
Если на графиках предыдущего билда были установлены советники, то
при обновлении билда появляется ошибка
и терминал зависает.
Падает здесь
До 1912 билда (включительно) такого не было.
Добавлено
Возможно, это связано с тем, что у терминала нет связи с сервером
Билд 1915
Если на графиках предыдущего билда были установлены советники, то
при обновлении билда появляется ошибка
и терминал зависает.
Падает здесь
До 1912 билда (включительно) такого не было.
Добавлено
Возможно, это связано с тем, что у терминала нет связи с сервером
Такая же фигня, но билд 1881. Брокер Открытие.Upd.: Терминал, где нет установленных на чартах советников грузится, хоть и не сразу. Терминал, где есть советники, соединение не устанавливает и виснет. Оба терминала 1881-го билда.
Такая же фигня, но билд 1881. Брокер Открытие.Upd.: Терминал, где нет установленных на чартах советников грузится, хоть и не сразу. Терминал, где есть советники, соединение не устанавливает и виснет. Оба терминала 1881-го билда.
Советники скомпилированы в 1881 и в более старшем билде?
Советники скомпилированы в 1881 и в более старшем билде?
Дело не в билде! Виснут терминалы как билда 1881 так и более поздних. У меня лично все на 1881 - тоже вчера вис. В ветке Ошибки, баги, вопросы есть мой пост на эту тему.