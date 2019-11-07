Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1910: Свободное перетаскивание графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 25
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привет,
когда установка программы завершилась неудачно, я запустил CCleaner и (также) позвонил моему браузеру FireFox «убирать». С тех пор я заметил, что таблица моих агентов на веб-сайте больше не обновляется?
или
Я подключил два файла журнала, один из них - агент (из 12), а другой - Install.log
Спасибо, уже написал брокеру...
Брокер отписал, что "изучает" ситуацию....
Видимо, у Открывашки, модемы на телефонной линии!
Добавлено
Билд 1916
привет,
когда установка программы завершилась неудачно, я запустил CCleaner и (также) позвонил моему браузеру FireFox «убирать». С тех пор я заметил, что таблица моих агентов на веб-сайте больше не обновляется?
или
Я подключил два файла журнала, один из них - агент (из 12), а другой - Install.log
Let's wait till midnight when this statistics is updated
Здравствуйте,
Скажите пожалуйста, почему в мт4 и мт5 разная длина всплывающих подсказках?
в мт4 помещается весь текст:
а в мт5 текст не помещается:
Здравствуйте,
Скажите пожалуйста, почему в мт4 и мт5 разная длина всплывающих подсказках?
в мт4 помещается весь текст:
а в мт5 текст не помещается:
Видимо из-за разницы между ASCII и Unicode. Посчитайте длину сообщения, которое показывается в MT5.В MT5 максимальная длина 128 символов, а вот в MT4 в силу особенностей может быть и больше.
Видимо из-за разницы между ASCII и Unicode. Посчитайте длину сообщения, которое показывается в MT5.
Ай, все время попадаюсь на кодировку. Забываю... Извините.
Let's wait till midnight when this statistics is updated
Здравствуйте, билд 1916, брокер Открытие, котировки реальные, на разных компьютерах в ленте идет разная последовательность котировок, разве так должно быть?
Исправлено (билд 1916).
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Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1910: Свободное перетаскивание графиков и .Net библиотеки в MQL5
Anatoli Kazharski, 2018.10.19 12:13
Не генерируются кастомные события из индикаторов в режиме тестов/оптимизации. В режиме визуализации работает.
...
Исправлено (билд 1916).
Это у нас включен режим вызова индикаторов по необходимости.
Индикаторы теперь считаются только в те моменты, когда они вызываются. Это дает большую экономию и ускорение в тестере.
Когда индикаторы принудительно считаются на каждом тике: