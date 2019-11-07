Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1910: Свободное перетаскивание графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 25

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привет,

когда установка программы завершилась неудачно, я запустил CCleaner и (также) позвонил моему браузеру FireFox «убирать». С тех пор я заметил, что таблица моих агентов на веб-сайте больше не обновляется?

или

Я подключил два файла журнала, один из них - агент (из 12), а другой - Install.log

 
prostotrader:

Спасибо, уже написал брокеру...

Брокер отписал, что "изучает" ситуацию....

2018.10.23 10:00:30.675 Trades  'xxxxx': buy limit 1.00 ED-3.19 at 1.1503 placed for execution in 27896.986 ms
2018.10.23 10:00:30.776 Trades  'xxxxx': sell limit 5.00 ED-3.19 at 1.1703 placed for execution in 27998.658 ms
2018.10.23 10:00:30.777 Trades  'xxxxx': buy limit 1.00 MXI-3.19 at 2186.90 placed for execution in 27881.580 ms
2018.10.23 10:00:30.777 Trades  'xxxxx': buy limit 2.00 UCHF-3.19 at 0.9579 placed for execution in 27881.757 ms
2018.10.23 10:00:30.777 Trades  'xxxxx': buy limit 2.00 SBPR-3.19 at 14592 placed for execution in 27881.882 ms
2018.10.23 10:00:30.777 Trades  'xxxxx': sell limit 1.00 UCHF-3.19 at 1.0085 placed for execution in 27881.959 ms
2018.10.23 10:00:30.777 Trades  'xxxxx': buy limit 3.00 FEES-3.19 at 15161 placed for execution in 27882.181 ms
2018.10.23 10:00:30.778 Trades  'xxxxx': buy limit 2.00 UCAD-3.19 at 1.2730 placed for execution in 27882.407 ms
2018.10.23 10:00:30.778 Trades  'xxxxx': sell limit 2.00 GOLD-3.19 at 1247.5 placed for execution in 27882.631 ms
2018.10.23 10:00:30.778 Trades  'xxxxx': sell limit 1.00 SBPR-3.19 at 17692 placed for execution in 27883.067 ms
2018.10.23 10:00:30.792 Trades  'xxxxx': sell limit 3.00 FEES-3.19 at 17574 placed for execution in 27896.597 ms
2018.10.23 10:00:30.792 Trades  'xxxxx': sell limit 1.00 UCAD-3.19 at 1.3398 placed for execution in 27896.693 ms
2018.10.23 10:00:30.792 Trades  'xxxxx': buy limit 2.00 ROSN-3.19 at 43511 placed for execution in 27896.828 ms
2018.10.23 10:00:30.793 Trades  'xxxxx': sell limit 4.00 ROSN-3.19 at 50999 placed for execution in 27897.152 ms
2018.10.23 10:00:30.794 Trades  'xxxxx': buy limit 1.00 ALRS-3.19 at 9081 placed for execution in 27893.177 ms
2018.10.23 10:00:30.794 Trades  'xxxxx': sell limit 2.00 RTS-6.19 at 111590 placed for execution in 27893.818 ms
2018.10.23 10:00:30.794 Trades  'xxxxx': sell limit 2.00 ALRS-3.19 at 10292 placed for execution in 27893.842 ms
2018.10.23 10:00:30.795 Trades  'xxxxx': buy limit 2.00 Eu-3.19 at 77001 placed for execution in 27558.384 ms
2018.10.23 10:00:30.796 Trades  'xxxxx': buy limit 5.00 TATN-3.19 at 72314 placed for execution in 27250.552 ms
2018.10.23 10:00:30.796 Trades  'xxxxx': cancel order #94429402 sell limit 2.00 SBRF-3.19 at 19010 placed for execution in 26891.836 ms
2018.10.23 10:00:30.797 Trades  'xxxxx': buy limit 2.00 SNGR-3.19 at 25601 placed for execution in 26687.208 ms
2018.10.23 10:00:30.798 Trades  'xxxxx': buy limit 2.00 TRNF-3.19 at 157743 placed for execution in 26487.653 ms
2018.10.23 10:00:30.799 Trades  'xxxxx': buy limit 2.00 AFLT-3.19 at 9001 placed for execution in 26488.434 ms
2018.10.23 10:00:30.799 Trades  'xxxxx': sell limit 1.00 TRNF-3.19 at 191279 placed for execution in 26489.085 ms
2018.10.23 10:00:30.800 Trades  'xxxxx': sell limit 1.00 BR-2.19 at 79.83 placed for execution in 25770.006 ms
2018.10.23 10:00:30.823 Trades  'xxxxx': sell limit 1.00 BR-6.19 at 83.49 placed for execution in 22522.677 ms
2018.10.23 10:00:30.824 Trades  'xxxxx': sell limit 2.00 SBRF-9.19 at 19913 placed for execution in 19614.627 ms
2018.10.23 10:00:30.828 Trades  'xxxxx': modify order #94429420 buy limit 2.00 GAZR-3.19 at 15776 sl: 0 tp: 0 -> 15778, sl: 0 tp: 0 placed for execution in 16284.481 ms
2018.10.23 10:00:30.835 Trades  'xxxxx': modify order #94429478 buy limit 2.00 UJPY-3.19 at 108.05 sl: 0.00 tp: 0.00 -> 109.37, sl: 0.00 tp: 0.00 placed for execution in 16291.411 ms
2018.10.23 10:00:30.848 Trades  'xxxxx': modify order #94429481 sell limit 2.00 UJPY-3.19 at 114.91 sl: 0.00 tp: 0.00 -> 112.57, sl: 0.00 tp: 0.00 placed for execution in 16295.532 ms
2018.10.23 10:00:30.849 Trades  'xxxxx': modify order #94429421 sell limit 1.00 GAZR-3.19 at 16681 sl: 0 tp: 0 -> 16106, sl: 0 tp: 0 placed for execution in 16295.875 ms

Видимо, у Открывашки, модемы на телефонной линии!

Добавлено 

Билд 1916

 
Carl Schreiber:

привет,

когда установка программы завершилась неудачно, я запустил CCleaner и (также) позвонил моему браузеру FireFox «убирать». С тех пор я заметил, что таблица моих агентов на веб-сайте больше не обновляется?

или

Я подключил два файла журнала, один из них - агент (из 12), а другой - Install.log

Let's wait till midnight when this statistics is updated

 

Здравствуйте,

Скажите пожалуйста, почему в мт4 и мт5 разная длина всплывающих подсказках?

в мт4 помещается весь текст:


а в мт5 текст не помещается:


 
Vladislav Andruschenko:

Здравствуйте,

Скажите пожалуйста, почему в мт4 и мт5 разная длина всплывающих подсказках?

в мт4 помещается весь текст:


а в мт5 текст не помещается:


Видимо из-за разницы между ASCII и Unicode. Посчитайте длину сообщения, которое показывается в MT5.

В MT5 максимальная длина 128 символов, а вот в MT4 в силу особенностей может быть и больше.
 
Rashid Umarov:

Видимо из-за разницы между ASCII и Unicode. Посчитайте длину сообщения, которое показывается в MT5.

Ай, все время попадаюсь на кодировку. Забываю... Извините. 

 
Rashid Umarov:

Let's wait till midnight when this statistics is updated

There has already been 2 or 3 midnights since my agents page is emtpy
 

Здравствуйте, билд 1916, брокер Открытие, котировки реальные, на разных компьютерах в ленте идет разная последовательность котировок, разве так должно быть?


 
Anatoli Kazharski:

Исправлено (билд 1916).

Это у нас включен режим вызова индикаторов по необходимости.

Индикаторы теперь считаются только в те моменты, когда они вызываются. Это дает большую экономию и ускорение в тестере.

Когда индикаторы принудительно считаются на каждом тике:

  • собранные старыми компиляторами
  • при наличии OnChartEvent
  • при наличии #property tester_everytick_calculate - так можно явно указать, что индикатор требуется рассчитывать всегда
  • в визуальном режиме

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