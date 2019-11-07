Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1910: Свободное перетаскивание графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 21

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tyup:

Андрей, ваша библиотека здесь не причем. У меня перестал работать WebRequest в этом коде. Запустите пожалуйста этот скрипт на новом билде.

Мой билд 1914, результат: rez=200

Бага не вижу.

 
Andrey Voytenko:

Мой билд 1914, результат: rez=200

Бага не вижу.

Спасибо. А у меня rez=1001 и я вижу баг. Очевидно, что с новыми билдами, что-то поменяли, ведь в старых у меня тоже rez=200. 

 

Не генерируются кастомные события из индикаторов в режиме тестов/оптимизации. В режиме визуализации работает.

Код индикатора для генерации событий:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                          Spy.mq5 |
//|                        Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "2018, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.mql5.com"
#property indicator_chart_window
#property indicator_plots 0
//--- Внешние параметры
input long Chart       =0; // Идентификатор графика-получателя события
input int  SymbolIndex =0; // Индекс символа
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,const int prev_calculated,const int,const double &[])
  {
   if(prev_calculated)
      ::EventChartCustom(Chart,0,SymbolIndex,0,NULL);
//---
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

//---

Код эксперта для приёма событий из индикатора:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                             TestIndicatorBag.mq5 |
//|                        Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
string symbols[]={"EURUSD","GBPUSD"};
int spy_handle[] ={WRONG_VALUE,WRONG_VALUE};
string spy_path="Custom\\Spy.ex5";
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit(void)
  {
   spy_handle[0]=::iCustom(symbols[0],_Period,spy_path,::ChartID(),0);
   spy_handle[1]=::iCustom(symbols[1],_Period,spy_path,::ChartID(),1);
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick(void)
  {
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| ChartEvent function                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam)
  {
//--- Если было событие "тик"
   if(id==CHARTEVENT_CUSTOM)
     {
      ::Print(__FUNCTION__," > symbol: ",symbols[(int)lparam],"; index: ",(int)lparam);
      return;
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 

Если вы используете базовую структуру в DLL-импортированном компиляторе методов, зависает. Это никогда не случалось (b1881 в порядке)


 
_o0O:

критично

Вчера все повторилось... пришло обновление... связь на время сразу пропала... т.е. это не случайное совпадение, а система

 
fxsaber:

Да, все так.

Попробуйте в тестере функцию TesterStop()
 

Доступна новая бета-версия MetaTrader 5 build 1915.

Сегодня мы открываем программу бета-тестирования для брокеров. Через неделю будет релизная версия.
 

Пожалуйста!

Уберите свои ошибки из моего терминала

2018.10.19 17:27:21.181 MQL5.community  authorization failed
2018.10.19 17:32:21.325 MQL5.community  authorization failed
2018.10.19 17:37:21.470 MQL5.community  authorization failed
2018.10.19 17:42:20.600 MQL5.community  authorization failed
2018.10.19 17:47:20.745 MQL5.community  authorization failed
2018.10.19 17:52:20.889 MQL5.community  authorization failed
2018.10.19 17:57:21.034 MQL5.community  authorization failed
2018.10.19 18:02:21.194 MQL5.community  authorization failed
2018.10.19 18:07:21.339 MQL5.community  authorization failed
2018.10.19 18:12:21.483 MQL5.community  authorization failed
 
Sergey Chalyshev:

Пожалуйста!

Уберите свои ошибки из моего терминала

Вам нужно стереть MQL5 аккаунт из настроек программы или указать правильный логин и пароль.

 
MetaQuotes Software Corp.:

Вам нужно стереть MQL5 аккаунт из настроек программы или указать правильный логин и пароль.

У меня правильный логин и пароль:


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