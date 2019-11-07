Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1910: Свободное перетаскивание графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 21
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Андрей, ваша библиотека здесь не причем. У меня перестал работать WebRequest в этом коде. Запустите пожалуйста этот скрипт на новом билде.
Мой билд 1914, результат: rez=200
Бага не вижу.
Мой билд 1914, результат: rez=200
Бага не вижу.
Спасибо. А у меня rez=1001 и я вижу баг. Очевидно, что с новыми билдами, что-то поменяли, ведь в старых у меня тоже rez=200.
Не генерируются кастомные события из индикаторов в режиме тестов/оптимизации. В режиме визуализации работает.
Код индикатора для генерации событий:
//---
Код эксперта для приёма событий из индикатора:
Если вы используете базовую структуру в DLL-импортированном компиляторе методов, зависает. Это никогда не случалось (b1881 в порядке)
критично
Вчера все повторилось... пришло обновление... связь на время сразу пропала... т.е. это не случайное совпадение, а система
Да, все так.
Доступна новая бета-версия MetaTrader 5 build 1915.Сегодня мы открываем программу бета-тестирования для брокеров. Через неделю будет релизная версия.
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