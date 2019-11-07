Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1910: Свободное перетаскивание графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 2
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Уже доступно на сервере MetaQuotes-Beta.
Несколько раз перезагружал терминал, открыл несколько счетов через access.metatrader5.com:443.
не хочет обновляться.... Как был 1881 так и остается...
Несколько раз перезагружал терминал, открыл несколько счетов через access.metatrader5.com:443.
не хочет обновляться.... Как был 1881 так и остается...
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Ошибки, баги, вопросы
fxsaber, 2018.10.11 14:25
Еще варианты будут ?
Это помогло вроде
realtime.metatrader5.com
А сервер "MetaQuotes-Demo" теперь просто сервер - на нём не выкладываются версии новые?
Или теперь два уровня "бэт"? Самые самые свежие на "MetaQuotes-Beta". А на "MetaQuotes-Demo" уже более стабильные версии?
Как терминал открытый на весь монитор (1920*1080) с одним графиком выбирает область для скриншота размером 640*480 ? Для меня это по сей день загадка...
Я выстраиваю инструменты по бокам, для меня так удобно торговать. При таком построении пропадают Чаты
Обновился до билда 1910.
Пробую запустить скрипт с примером из описания:
Запуск через отладку:
2018.10.13 13:15:40.654 Test1231 invalid EX5 file (8)
Обычным способом:
2018.10.13 13:14:27.484 Test1231 (EURUSD,M1) Cannot load 'D:\Program Files\MetaTrader 5 Alpari\MQL5\Libraries\CSharpLib.dll' [0]
2018.10.13 13:14:27.484 Test1231 (EURUSD,M1) Unknown runtime error
1.На кастомных графиках, при переключении таймфреймов, получаю "Waiting for Update" с постоянной загрузкой процессора порядка 12%. Видно что висим в цикле, операция не завершается.
Помогает только закрытие кастомного графика и переоткрытие его заново.
При закрытии терминала когда было произведено неудачное переключение таймфрейма, процесс terminal64.exe не выгружается из памяти (процесс нагружает ЦП на те же 12%).2. При создании графических объектов на кастомных графиках, они (иногда) теряют привязку ко времени/цене.