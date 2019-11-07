Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1910: Свободное перетаскивание графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 2

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Renat Fatkhullin:
Уже доступно на сервере MetaQuotes-Beta.

Несколько раз перезагружал терминал, открыл несколько счетов через access.metatrader5.com:443.

не хочет обновляться.... Как был 1881 так и остается...

 
Vladimir Pastushak:

Несколько раз перезагружал терминал, открыл несколько счетов через access.metatrader5.com:443.

не хочет обновляться.... Как был 1881 так и остается...

 
Alexey Viktorov:




Еще варианты будут ?

 

Это помогло вроде


realtime.metatrader5.com

 
Сервер другой
 

А сервер "MetaQuotes-Demo" теперь просто сервер - на нём не выкладываются версии новые?


Или теперь два уровня "бэт"? Самые самые свежие на "MetaQuotes-Beta". А на "MetaQuotes-Demo" уже более стабильные версии?

 
MetaQuotes Software Corp.:
  1. Terminal: На панель инструментов "Стандартная" добавлена команда "Сохранить как рисунок". Делать снимки графиков и делиться ими в сообществе стало еще легче.

Как терминал открытый на весь монитор (1920*1080) с одним графиком выбирает область для скриншота размером 640*480 ? Для меня это по сей день загадка...

 

Я выстраиваю инструменты по бокам, для меня так удобно торговать. При таком построении пропадают Чаты


 

Обновился до билда 1910.

Пробую запустить скрипт с примером из описания:

#import "CSharpLib.dll"
void OnStart()
  {
   int x=6;
   CSharpFunc::Inc(x);
   Print(x);
  }

Запуск через отладку:

2018.10.13 13:15:40.654    Test1231    invalid EX5 file (8)

Обычным способом:

2018.10.13 13:14:27.484    Test1231 (EURUSD,M1)    Cannot load 'D:\Program Files\MetaTrader 5 Alpari\MQL5\Libraries\CSharpLib.dll' [0]
2018.10.13 13:14:27.484    Test1231 (EURUSD,M1)    Unknown runtime error

 

1.На кастомных графиках, при переключении таймфреймов, получаю "Waiting for Update" с постоянной загрузкой процессора порядка 12%. Видно что висим в цикле, операция не завершается.

Помогает только закрытие кастомного графика и переоткрытие его заново.

При закрытии терминала когда было произведено неудачное переключение таймфрейма, процесс terminal64.exe не выгружается из памяти (процесс нагружает ЦП на те же 12%).

2. При создании графических объектов на кастомных графиках, они (иногда) теряют привязку ко времени/цене.
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