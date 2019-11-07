Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1910: Свободное перетаскивание графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 4
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После ручного удаления столь важных файлов и разделов, перезапустите редактор и переактивируйте хранилище.
Настройки проектов работают. Но если вы удалите связь с хранилищем, то конечно не будут показываться. Настройки групповой работы берутся из хранилища.
Билды 1881 и 1910
"Настройки проекта" в дереве метатрейдера не вызывают никакой реакции.
Билд 1910
Если вычистить Shared Projects, то его обновление в дереве метаедитора не приводит к заполнению проектами.
Собственные проекты можно подключить только через пересоздание или, если проект публичный - через присоединение.
Билды 1881 и 1910
"Настройки проекта" в дереве метатрейдера не вызывают никакой реакции.
Билд 1910
Если вычистить Shared Projects, то его обновление в дереве метаедитора не приводит к заполнению проектами.
Собственные проекты можно подключить только через пересоздание или, если проект публичный - через присоединение.
А зачем вы сами удаляете свои проекты с диска, а потом хотите чтобы они волшебным образом появлялись?
При вызове любых команд смотрите в журнал, пожалуйста.
Желательно прикладывать скриншоты и логи, чтобы можно было понять.
После ручного удаления столь важных файлов и разделов, перезапустите редактор и переактивируйте хранилище.
Настройки проектов работают. Но если вы удалите связь с хранилищем, то конечно не будут показываться. Настройки групповой работы берутся из хранилища.
Сейчас вроде работает, может временное что-нибудь было...
Еще важное замечание о Shared Projects:
Поэтому нельзя к этому разделу относиться как к своему личному каталогу, где складируется все подряд.
Еще важное замечание о Shared Projects:
Поэтому нельзя к этому разделу относиться как к своему личному каталогу, где складируется все подряд.
Раньше при нажатии "Обновить" происходило заполнение папки "Shared projects" папками проектов, которые затем можно было синхронизировать с хранилищем.
Сейчас этого не происходит.
PS. Кроме того очень странно работает "свойства проекта".
Внезапно перестает работать.
А после пересоздания проекта настройки проекта снова появляются.
PS2. Похоже, что настройки проекта перестают работать после действия "обновить" в контекстном меню папки "Shared projects".
PS3. Настройки проекта перестают работать при любом "обновить" в дереве метаедитора.
PS4. Настройки проекта перестают отображаться даже у чужих проектов к которым я присоединился.
PS5. Синхронизация с хранилищем при изменении файлов работает.
Конструкция:
создает неубиваемое окно:
Анимированная гифка (14 Мб) выполнения жесткого испытательного скрипта, демонстриующего управление открепленным окном:
Но после его выполнения образуется невидимое окно, которое блокирует работу терминала, и его приходится закывать только через диспетчер задач
MQL5: Добавлена нативная поддержка .NET библиотек с "умным" импортом функций. Теперь библиотеки .NET можно использовать без написания специальных оберток — MetaEditor берет это на себя.
Так понимаю в 32-битном терминале это забыли сделать. Компилятор ругается: '#import' - #import was not closed
Этого недостаточно для воспроизведения.
Это воспроизводится даже со штатными индикаторами.
Пример с Custom Moving Average:
//---
С этой проблемой пока сам пытаюсь разобраться:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
Anatoli Kazharski, 2018.10.13 16:40
Что могло измениться в тестере, что теперь некоторые эксперты в режиме визуализации работают, а в обычном одиночном прогоне нет?
И как теперь можно выявить причину этой проблемы при таких условиях?
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Но возможно это связано с багом индикаторов.