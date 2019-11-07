Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1910: Свободное перетаскивание графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 4

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Renat Fatkhullin:

После ручного удаления столь важных файлов и разделов, перезапустите редактор и переактивируйте хранилище.

Настройки проектов работают. Но если вы удалите связь с хранилищем, то конечно не будут показываться. Настройки групповой работы берутся из хранилища.

Билды 1881 и 1910

"Настройки проекта" в дереве метатрейдера не вызывают никакой реакции.

Билд 1910

Если вычистить Shared Projects, то его обновление в дереве метаедитора не приводит к заполнению проектами.

Собственные проекты можно подключить только через пересоздание или, если проект публичный - через присоединение.

 
Yury Kirillov:

Билды 1881 и 1910

"Настройки проекта" в дереве метатрейдера не вызывают никакой реакции.

Билд 1910

Если вычистить Shared Projects, то его обновление в дереве метаедитора не приводит к заполнению проектами.

Собственные проекты можно подключить только через пересоздание или, если проект публичный - через присоединение.

А зачем вы сами удаляете свои проекты с диска, а потом хотите чтобы они волшебным образом появлялись?

При вызове любых команд смотрите в журнал, пожалуйста.

Желательно прикладывать скриншоты и логи, чтобы можно было понять.

 
Renat Fatkhullin:

После ручного удаления столь важных файлов и разделов, перезапустите редактор и переактивируйте хранилище.

Настройки проектов работают. Но если вы удалите связь с хранилищем, то конечно не будут показываться. Настройки групповой работы берутся из хранилища.

Сейчас вроде работает, может временное что-нибудь было...

 

Еще важное замечание о Shared Projects:

  • Shared Projects - это не обычная папка для репликации
  • Это каталог, где в репликах участвуют исключительно независимые и отдельные проекты, оформленные именно как групповые проекты и синхронизированные с хранилищем
  • Все, что не оформлено как проект хранения, игнорируется

Поэтому нельзя к этому разделу относиться как к своему личному каталогу, где складируется все подряд.

 
Renat Fatkhullin:

Еще важное замечание о Shared Projects:

  • Shared Projects - это не обычная папка для репликации
  • Это каталог, где в репликах участвуют исключительно независимые и отдельные проекты, оформленные именно как групповые проекты и синхронизированные с хранилищем
  • Все, что не оформлено как проект хранения, игнорируется

Поэтому нельзя к этому разделу относиться как к своему личному каталогу, где складируется все подряд.

Раньше при нажатии "Обновить" происходило заполнение папки "Shared projects" папками проектов, которые затем можно было синхронизировать с хранилищем.

Обновить_01

Сейчас этого не происходит.

PS. Кроме того очень странно работает "свойства проекта".

Внезапно перестает работать.

А после пересоздания проекта настройки проекта снова появляются.

PS2. Похоже, что настройки проекта перестают работать после действия "обновить" в контекстном меню папки "Shared projects".

PS3. Настройки проекта перестают работать при любом "обновить" в дереве метаедитора.

PS4. Настройки проекта перестают отображаться даже у чужих проектов к которым я присоединился.

PS5. Синхронизация с хранилищем при изменении файлов работает.

 

Конструкция:

ChartSetInteger(0,CHART_IS_DOCKED,false);
ChartSetInteger(0,CHART_IS_DOCKED,false);

создает неубиваемое окно:

 

Анимированная гифка (14 Мб) выполнения жесткого испытательного скрипта, демонстриующего управление открепленным окном:

void OnStart()
  {
   ChartSetInteger(0,CHART_IS_DOCKED,false);
   double d=2.45;
   while(!IsStopped())
     {
      int x1=int((0.5+sin(d*1.25)/2)*1920);
      int x2=int((0.5+sin(d*2.12)/2)*1920);
      int y1=int((0.5+sin(d*1.75)/2)*1080);
      int y2=int((0.5+sin(d*2.65)/2)*1080);
      ChartSetInteger(0,CHART_FLOAT_LEFT,(int)fmin(x1,x2));
      ChartSetInteger(0,CHART_FLOAT_TOP,(int)fmin(y1,y2));
      ChartSetInteger(0,CHART_FLOAT_RIGHT,(int)fmax(x1,x2));
      ChartSetInteger(0,CHART_FLOAT_BOTTOM,(int)fmax(y1,y2));
      d+=0.006;
      Sleep(30);
     }
   ChartSetInteger(0,CHART_IS_DOCKED,true);
  }

Но после его выполнения образуется невидимое окно, которое блокирует работу терминала, и его приходится закывать только через диспетчер задач

Файлы:
DemoUnDocked.mq5  3 kb
 
Хотелось бы еще список позиций в отдельном окне...
 

MQL5: Добавлена нативная поддержка .NET библиотек с "умным" импортом функций. Теперь библиотеки .NET можно использовать без написания специальных оберток —  MetaEditor берет это на себя.

Так понимаю в 32-битном терминале это забыли сделать. Компилятор ругается: '#import' - #import was not closed 

 остальное пока не проверял, но игра "найди 10 отличий" между 32 и 64 бит продолжается :)
 
Renat Fatkhullin:
Этого недостаточно для воспроизведения.

Это воспроизводится даже со штатными индикаторами.

Пример с Custom Moving Average:

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С этой проблемой пока сам пытаюсь разобраться:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ошибки, баги, вопросы

Anatoli Kazharski, 2018.10.13 16:40

Что могло измениться в тестере, что теперь некоторые эксперты в режиме визуализации работают, а в обычном одиночном прогоне нет?

И как теперь можно выявить причину этой проблемы при таких условиях?

//---

Но возможно это связано с багом индикаторов.

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