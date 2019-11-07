Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1910: Свободное перетаскивание графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 15

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fxsaber:

Случайно создал какие-то Алерты через стакан. Как удалить их?

Закрытие чарта не помогает.

в окне инструменты, вкладка алерты, там их видно и можно удалить

 
fxsaber:

Это тики бажат или график стакана полную ерунду лепит?


а если включить кнопку - показывать спред? (вернее расширенный режим)
 
Sergey Chalyshev:

в окне инструменты, вкладка алерты, там их видно и можно удалить

Спасибо!

 
Sergey Chalyshev:
а если включить кнопку - показывать спред?

Та же ерунда выходит.

 
fxsaber :

Спасибо!

Или щелкните правой кнопкой мыши стрелку предупреждения.


 

14. MQL5: Добавлено поле volume_real в структуры MqlTick и MqlBookInfo. Оно предназначено для работы объемом повышенной точности. Значение volume_real имеет больший приоритет по сравнению с volume. Сервер будет использовать именно это значение, если оно указано.

а как узнать, что этот режим включен или нет?

и каких серверов это касается - криптовалютных только или ММВБ тоже касается?

 
Alain Verleyen:

Или щелкните правой кнопкой мыши стрелку предупреждения.

Спасибо!

 
Renat Fatkhullin:
Дотнет уже пофиксили, будет сегодня новая бета.

Извините.

Хорошая работа, передаются в dll даже переменные string без необходимости бубнов с uchar!

Мои поздравления! Работает достаточно шустро, менее 1 мс (на время первичной загрузки библиотеки можно закрыть глаза)

2018.10.18 01:45:17.156    TestLib (EURGBP,M15)    7 :0.0048830000000000sec
2018.10.18 01:45:17.157    TestLib (EURGBP,M15)    киркудукиркуду :0.0007170000000000sec

Измерено с помощью GetMicrosecondCount().

 

При создании кастомного символа, в него копируются почти все настройки от инструмента графика на котором запущен скрипт.

При этом значения объемов получаются деленными на 10000.


В коде все чисто:

CustomSymbolSetDouble(dest,SYMBOL_VOLUME_MIN,SymbolInfoDouble(source,SYMBOL_VOLUME_MIN));
CustomSymbolSetDouble(dest,SYMBOL_VOLUME_MAX,SymbolInfoDouble(source,SYMBOL_VOLUME_MAX));
CustomSymbolSetDouble(dest,SYMBOL_VOLUME_STEP,SymbolInfoDouble(source,SYMBOL_VOLUME_STEP));
Скрипт для воспроизведения в приложении.
Файлы:
Create_Tick_Chart21.mq5  26 kb
 

В Visual Tester есть ошибка (сборка 1912 в Windows 10). См. Прикрепленные фотографии. На графиках есть один и тот же индикатор (оба - EURJPY H1). Первый - это терминальная диаграмма, а вторая - диаграмма тестера. Он использовал одни и те же входные параметры, но вывод был совершенно другим. Я хотел сообщить об ошибке, но Metaquotes не позволяет сообщать. Почему они выпускают бета-версию, если они не хотят, чтобы мы сообщали об ошибках?

Terminal chartTester chart

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