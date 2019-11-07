Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1910: Свободное перетаскивание графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 15
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Случайно создал какие-то Алерты через стакан. Как удалить их?
Закрытие чарта не помогает.
в окне инструменты, вкладка алерты, там их видно и можно удалить
Это тики бажат или график стакана полную ерунду лепит?
в окне инструменты, вкладка алерты, там их видно и можно удалить
Спасибо!
а если включить кнопку - показывать спред?
Та же ерунда выходит.
Спасибо!
Или щелкните правой кнопкой мыши стрелку предупреждения.
14. MQL5: Добавлено поле volume_real в структуры MqlTick и MqlBookInfo. Оно предназначено для работы объемом повышенной точности. Значение volume_real имеет больший приоритет по сравнению с volume. Сервер будет использовать именно это значение, если оно указано.
а как узнать, что этот режим включен или нет?
и каких серверов это касается - криптовалютных только или ММВБ тоже касается?
Или щелкните правой кнопкой мыши стрелку предупреждения.
Спасибо!
Дотнет уже пофиксили, будет сегодня новая бета.
Хорошая работа, передаются в dll даже переменные string без необходимости бубнов с uchar!
Мои поздравления! Работает достаточно шустро, менее 1 мс (на время первичной загрузки библиотеки можно закрыть глаза)
2018.10.18 01:45:17.156 TestLib (EURGBP,M15) 7 :0.0048830000000000sec
2018.10.18 01:45:17.157 TestLib (EURGBP,M15) киркудукиркуду :0.0007170000000000sec
Измерено с помощью GetMicrosecondCount().
При создании кастомного символа, в него копируются почти все настройки от инструмента графика на котором запущен скрипт.
При этом значения объемов получаются деленными на 10000.
В коде все чисто:Скрипт для воспроизведения в приложении.
В Visual Tester есть ошибка (сборка 1912 в Windows 10). См. Прикрепленные фотографии. На графиках есть один и тот же индикатор (оба - EURJPY H1). Первый - это терминальная диаграмма, а вторая - диаграмма тестера. Он использовал одни и те же входные параметры, но вывод был совершенно другим. Я хотел сообщить об ошибке, но Metaquotes не позволяет сообщать. Почему они выпускают бета-версию, если они не хотят, чтобы мы сообщали об ошибках?