Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1910: Свободное перетаскивание графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 29

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Нашёл новый пункт в меню "Справка" (билд 1918):


 
Renat Fatkhullin:
В последнем 1918 билде добавили еще один старинный шифр для поддержки сертификатов и теперь в Wine сертификаты более широко работают.
x64 в Wine поддерживается?
 
Carl Schreiber:
There has already been 2 or 3 midnights since my agents page is emtpy

Write a ticket to Servicedesk please.

 

Нашел еще одну ошибку в сборке 1918 .

Масштабирование диаграмм не работает в тесте стратегии . CHART_FIXED_MAX и CHART_FIXED_MIN не действуют.

Этот код отлично работает в режиме реального времени, но он не работает в тесте стратегии: 

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   ChartSetInteger(0,CHART_SCALEFIX,true);

   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   double bid=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID);

   ChartSetDouble(0,CHART_FIXED_MAX,bid+(500*_Point));
   ChartSetDouble(0,CHART_FIXED_MIN,bid-(500*_Point));
  }
//+------------------------------------------------------------------+


MetaTrader 5 Platform Beta Build 1910: Unbound drag-and-drop of charts and .Net libraries in MQL5
MetaTrader 5 Platform Beta Build 1910: Unbound drag-and-drop of charts and .Net libraries in MQL5
  • 2018.10.20
  • www.mql5.com
The beta version of the updated MetaTrader 5 platform is to be released on October 14, 2018...
 
fxsaber:

Не разный результат, а разную последовательность.

Это не ошибка, т.к время одинаковое.

 
prostotrader:

Не разный результат, а разную последовательность.

Это не ошибка, т.к время одинаковое.

Иного мнения.
 
fxsaber:
Иного мнения.
Аналогично.
 
prostotrader :

Не разный результат, а разную последовательность.

Это не ошибка, т.к время одинаковое.

Да, но это может иметь последствия (не всегда).
 
Vladimir Karputov:

Нашёл новый пункт в меню "Справка" (билд 1918):

Пункт есть - толку нет.

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