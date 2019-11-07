Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1910: Свободное перетаскивание графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 29
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Нашёл новый пункт в меню "Справка" (билд 1918):
В последнем 1918 билде добавили еще один старинный шифр для поддержки сертификатов и теперь в Wine сертификаты более широко работают.
Докажите обратное.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1910: Свободное перетаскивание графиков и .Net библиотеки в MQL5
fxsaber, 2018.10.24 20:05
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1910: Свободное перетаскивание графиков и .Net библиотеки в MQL5
Alain Verleyen, 2018.10.24 20:52
Я показал здесь, что это более серьезная проблема, когда тики имеют одинаковые миллисекунды, реальный порядок последовательности не сохраняется.
There has already been 2 or 3 midnights since my agents page is emtpy
Write a ticket to Servicedesk please.
Нашел еще одну ошибку в сборке 1918 .
Масштабирование диаграмм не работает в тесте стратегии . CHART_FIXED_MAX и CHART_FIXED_MIN не действуют.
Этот код отлично работает в режиме реального времени, но он не работает в тесте стратегии:
Не разный результат, а разную последовательность.
Это не ошибка, т.к время одинаковое.
Не разный результат, а разную последовательность.
Это не ошибка, т.к время одинаковое.
Иного мнения.
Не разный результат, а разную последовательность.
Это не ошибка, т.к время одинаковое.
Нашёл новый пункт в меню "Справка" (билд 1918):
Пункт есть - толку нет.