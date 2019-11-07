Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1910: Свободное перетаскивание графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 27

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Rafil Nurmukhametov:

смотря для чего, я бы не стал искать причину если бы не было проблемы, а проблема возникает  при формировании графика по величине объема, т.е. в одной свече содержится определенное количество объема и если последовательность разная то и формирование свечей будет разное, а такого быть не должно

Вы, вероятно, не читаете, что Вам пишут!

ВРЕМЯ ОДИНАКОВОЕ!

Количество сделок одинаковое!

Суммарный объём одинаковый!

Направление сделок одинаковое!

Цена соответствует объему!

Следовательно в этот момент времени НЕТ отличий, а от перемены мест записей, ничего не меняется!

 
prostotrader:

Вы, вероятно, не читаете, что Вам пишут!

ВРЕМЯ ОДИНАКОВОЕ!

Количество сделок одинаковое!

Суммарный объём одинаковый!

Направление сделок одинаковое!

Следовательно в этот момент времени НЕТ отличий, а от перемены мест слогаемых, сумма не меняется!

причем тут время??? вы упускаете тот момент, что у котировки есть цена, а цена за одно и то же время может быть разной, вам-то это известно раз вы торгуете на ММВБ.

Алгоритм простой, открытие нового бара происходит при подсчете определенного количества контрактов, и если поменять порядок складываемых чисел, то ЦЕНА открытия-закрытия бара будет меняться, ВРЕМЯ тут никакой роли не играет!!!

Если вы с этим никогда не сталкивались, может не надо торопиться с ответом, а посидеть подумать о чем вообще речь???

 
Rafil Nurmukhametov:

причем тут время??? вы упускаете тот момент, что у котировки есть цена, а цена за одно и то же время может быть разной, вам-то это известно раз вы торгуете на ММВБ.

Алгоритм простой, открытие нового бара происходит при подсчете определенного количества контрактов, и если поменять порядок складываемых чисел, то ЦЕНА открытия-закрытия бара будет меняться, ВРЕМЯ тут никакой роли не играет!!!

Если вы с этим никогда не сталкивались, может не надо торопиться с ответом, а посидеть подумать о чем вообще речь???

Давайте, закончим на этом...

Скрины, которые Вы опубликовали - НЕ КОТИРОВКИ, А СДЕЛКИ!

Если Вы не понимаете разницы, то Вам ранова-то что-то доказывать и утверждать!

 
prostotrader:

Давайте, закончим на этом....

хорошо, картинку только посмотрите, условие такое, новый бар формируется при заполнении 25 или более контрактов


 
Rafil Nurmukhametov:

хорошо, картинку только посмотрите, условие такое, новый бар формируется при заполнении 25 или более контрактов


Повторяю, Вы вообще не понимаете торговлю на ФОРТС, если ходите я отвечу Вам в разделе "Биржевой трейдинг" (создайте новую ветку).

И забудьте про бары на ФОРТС!

 
prostotrader:

Повторяю, Вы вообще не понимаете торговлю на ФОРТС, если ходите я отвечу Вам в разделе "Биржевой трейдинг" (создайте новую ветку).

И забудьте про бары на ФОРТС!

тему создавать не буду, если не трудно ответьте в личку

 
Rafil Nurmukhametov:

тему создавать не буду, если не трудно ответьте в личку

Приватных разъяснений я не даю.

[Удален]  
Rafil Nurmukhametov:

Еще вопрос:

А сервер один и тот же выбран?

 
Rafil Nurmukhametov:

причем тут время??? вы упускаете тот момент, что у котировки есть цена, а цена за одно и то же время может быть разной, вам-то это известно раз вы торгуете на ММВБ.

Время при том, что эти цены в одну и ту же миллисекунду.

Даже не секунду, а миллисекунду.

 

Выпустили обновление 1918 на MetaQuotes-Demo.

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