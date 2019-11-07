Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1910: Свободное перетаскивание графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 27
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
смотря для чего, я бы не стал искать причину если бы не было проблемы, а проблема возникает при формировании графика по величине объема, т.е. в одной свече содержится определенное количество объема и если последовательность разная то и формирование свечей будет разное, а такого быть не должно
Вы, вероятно, не читаете, что Вам пишут!
ВРЕМЯ ОДИНАКОВОЕ!
Количество сделок одинаковое!
Суммарный объём одинаковый!
Направление сделок одинаковое!
Цена соответствует объему!
Следовательно в этот момент времени НЕТ отличий, а от перемены мест записей, ничего не меняется!
Вы, вероятно, не читаете, что Вам пишут!
ВРЕМЯ ОДИНАКОВОЕ!
Количество сделок одинаковое!
Суммарный объём одинаковый!
Направление сделок одинаковое!
Следовательно в этот момент времени НЕТ отличий, а от перемены мест слогаемых, сумма не меняется!
причем тут время??? вы упускаете тот момент, что у котировки есть цена, а цена за одно и то же время может быть разной, вам-то это известно раз вы торгуете на ММВБ.
Алгоритм простой, открытие нового бара происходит при подсчете определенного количества контрактов, и если поменять порядок складываемых чисел, то ЦЕНА открытия-закрытия бара будет меняться, ВРЕМЯ тут никакой роли не играет!!!
Если вы с этим никогда не сталкивались, может не надо торопиться с ответом, а посидеть подумать о чем вообще речь???
причем тут время??? вы упускаете тот момент, что у котировки есть цена, а цена за одно и то же время может быть разной, вам-то это известно раз вы торгуете на ММВБ.
Алгоритм простой, открытие нового бара происходит при подсчете определенного количества контрактов, и если поменять порядок складываемых чисел, то ЦЕНА открытия-закрытия бара будет меняться, ВРЕМЯ тут никакой роли не играет!!!
Если вы с этим никогда не сталкивались, может не надо торопиться с ответом, а посидеть подумать о чем вообще речь???
Давайте, закончим на этом...
Скрины, которые Вы опубликовали - НЕ КОТИРОВКИ, А СДЕЛКИ!
Если Вы не понимаете разницы, то Вам ранова-то что-то доказывать и утверждать!
Давайте, закончим на этом....
хорошо, картинку только посмотрите, условие такое, новый бар формируется при заполнении 25 или более контрактов
хорошо, картинку только посмотрите, условие такое, новый бар формируется при заполнении 25 или более контрактов
Повторяю, Вы вообще не понимаете торговлю на ФОРТС, если ходите я отвечу Вам в разделе "Биржевой трейдинг" (создайте новую ветку).
И забудьте про бары на ФОРТС!
Повторяю, Вы вообще не понимаете торговлю на ФОРТС, если ходите я отвечу Вам в разделе "Биржевой трейдинг" (создайте новую ветку).
И забудьте про бары на ФОРТС!
тему создавать не буду, если не трудно ответьте в личку
тему создавать не буду, если не трудно ответьте в личку
Приватных разъяснений я не даю.
Еще вопрос:
А сервер один и тот же выбран?
причем тут время??? вы упускаете тот момент, что у котировки есть цена, а цена за одно и то же время может быть разной, вам-то это известно раз вы торгуете на ММВБ.
Время при том, что эти цены в одну и ту же миллисекунду.
Даже не секунду, а миллисекунду.
Выпустили обновление 1918 на MetaQuotes-Demo.