Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1910: Свободное перетаскивание графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 14

Новый комментарий
 

Билд 1911

Во время торговых сессий ошибка Invalid book transaction пропала (большое спасибо),

но перед утренней сессией осталась

2018.10.17 09:52:53.976 Books   invalid book transaction [U500-12.18,sell,2162.75000,0]
2018.10.17 09:57:51.671 Books   invalid book transaction [GMKR-12.18,sell,115006.00000,0]
2018.10.17 09:57:59.821 Books   invalid book transaction [MGNT-12.18,sell,3639.00000,0]
2018.10.17 09:58:42.140 Books   invalid book item[SNGP-12.18,buy,37798.00000,-200000000]

 иногда, в самом начале утренней сесии

2018.10.16 10:00:03.023 Books   invalid book transaction [GAZR-12.18,buy,16534.00000,0]

Исправите?

[Удален]  
Можно сделать что бы не открепленный график в оконном режиме имел рамки не как в win xp? а такие же как в открепленном
 
А еще было бы круто, если рамок вообще бы не было при  CHART_SHOW = false
 
Renat Fatkhullin:

Из-за долгой проверки антивирусом редактора, терминал не успевает дождаться запуска редактора и поэтому сообщает "запустил редактор, но не нашел".

Это его антивирус проверяет так долго.

Да, действительно в этом проблема. Подшаманил, теперь всё работает. Спасибо.

 
Файлы скриптов предыдущих билдов с DLL на C++, пока не перекомпилируешь в 1912-м билде приводят к крэшу.
 

Скажите пожалуйста, 

с чем связано увеличение объема компилированного файла в последнем 1912 билде?

В коде я добавил только две кнопки 

 

скажите, а валидатор не принимает новую версию, скомпилированную в 1912 билде? 

только для мт5. 

Мт4 - пропустустил


test on EURUSD,H1 (netting)
 2018.04.01 00:00:00   EX5 loading failed
 global initialization failed
 global initialization critical error
 tester stopped because expert initialization failed
there are no trading operations


АЙ.  и Терминалы прошлых билдов тоже не принимают :-( 

 
Andrey Voytenko:

4. Графические объекты не создаются на графике с начальной историей превышающей текущий день, например с 2020.01.01.

При использовании канваса проблем нет

Файлы:
Create_Tick_Chart2.mq5  11 kb
 

Случайно создал какие-то Алерты через стакан. Как удалить их?

Закрытие чарта не помогает.

 

Это тики бажат или график стакана полную ерунду лепит?


1...789101112131415161718192021...33
Новый комментарий