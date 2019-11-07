Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1910: Свободное перетаскивание графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 14
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Билд 1911
Во время торговых сессий ошибка Invalid book transaction пропала (большое спасибо),
но перед утренней сессией осталась
иногда, в самом начале утренней сесии
Исправите?
Из-за долгой проверки антивирусом редактора, терминал не успевает дождаться запуска редактора и поэтому сообщает "запустил редактор, но не нашел".
Это его антивирус проверяет так долго.
Да, действительно в этом проблема. Подшаманил, теперь всё работает. Спасибо.
Скажите пожалуйста,
с чем связано увеличение объема компилированного файла в последнем 1912 билде?
В коде я добавил только две кнопки
скажите, а валидатор не принимает новую версию, скомпилированную в 1912 билде?
только для мт5.
Мт4 - пропустустил
АЙ. и Терминалы прошлых билдов тоже не принимают :-(
4. Графические объекты не создаются на графике с начальной историей превышающей текущий день, например с 2020.01.01.
При использовании канваса проблем нет
Случайно создал какие-то Алерты через стакан. Как удалить их?
Закрытие чарта не помогает.
Это тики бажат или график стакана полную ерунду лепит?