Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1910: Свободное перетаскивание графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Хочу дожать вопрос по скорости выполнения TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_USED).
Грубое сравнение скорости с WinAPI:
2018.10.16 10:45:21.666 memory_used (EURUSD,H1) MEMORY_USED: 959
2018.10.16 10:45:23.732 memory_used (EURUSD,H1) Native: 20883.52 us
2018.10.16 10:45:23.733 memory_used (EURUSD,H1) MEMORY_USED: 694
2018.10.16 10:45:23.736 memory_used (EURUSD,H1) WinAPI: 35.07 us
Хочу дожать вопрос по скорости выполнения TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_USED).
Грубое сравнение скорости с WinAPI:
2018.10.16 10:45:21.666 memory_used (EURUSD,H1) MEMORY_USED: 959
2018.10.16 10:45:23.732 memory_used (EURUSD,H1) Native: 20883.52 us
2018.10.16 10:45:23.733 memory_used (EURUSD,H1) MEMORY_USED: 694
2018.10.16 10:45:23.736 memory_used (EURUSD,H1) WinAPI: 35.07 us
Тут по другому не будет.
Нам приходится проходиться по внутренним базам и кешам для сборка рилтаймовой статистики. Так что не надо эту функцию часто вызывать.
Обратите пожалуйста внимание на это баг: no history data
Файлы для воспроизведения ошибки здесь https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2304#comment_8930335
На открепленном графике при сохранении изображения (активный график как есть) внизу png остается черная полоса. build 1911
Обратите пожалуйста внимание на это баг: no history data
Файлы для воспроизведения ошибки здесь https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2304#comment_8930335
А если выставить валюту депозита USD, то тоже будет no history data?
Перепробовал разные настройки в тестере, поведение не меняется.
Перепробовал разные настройки в тестере, поведение не меняется.
Проблема с ExpertRemove в 1911 не воспроизводится, Спасибо.
Остался вопрос, почему пустые Remove-проходы длятся долго и столь разнятся по времени выполнения?
Полный лог тестерного агента покажите пожалуйста
2018.10.16 16:18:38.717 Tester EURUSD_test: no history data from 1970.01.01 00:00 to 2018.10.15 00:00
Проблема с ExpertRemove в 1911 не воспроизводится, Спасибо.
Остался вопрос, почему пустые Remove-проходы длятся долго и столь разнятся по времени выполнения?