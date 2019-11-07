Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1910: Свободное перетаскивание графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 33

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Carl Schreiber:

Здесь ( https://www.mql5.com/forum/286893 ) новый терминал 1932 больше не запускается!

Пользователь отправил ошибки Windows, возникающие при запуске терминала.

Переустановка не принесла никаких изменений.

Попробуйте отключить антивирус (не факт что поможет, но всё же), или добавьте МТ5 в исключения.
 
Andrey Khatimlianskii:

Select на втором, потом можно.


Только сейчас прочитал тему, 

Спасибо. И давно такое было? :-) ...... Спасибо большое. 

 
Maxim Dmitrievsky:
Можно сделать что бы не открепленный график в оконном режиме имел рамки не как в win xp? а такие же как в открепленном

В последних бетах:


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