Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1910: Свободное перетаскивание графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 33
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Здесь ( https://www.mql5.com/forum/286893 ) новый терминал 1932 больше не запускается!
Пользователь отправил ошибки Windows, возникающие при запуске терминала.
Переустановка не принесла никаких изменений.
Select на втором, потом можно.
Только сейчас прочитал тему,
Спасибо. И давно такое было? :-) ...... Спасибо большое.
Можно сделать что бы не открепленный график в оконном режиме имел рамки не как в win xp? а такие же как в открепленном
В последних бетах: