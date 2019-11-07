Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1910: Свободное перетаскивание графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 16
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В Visual Tester есть ошибка (сборка 1912 в Windows 10). См. Прикрепленные фотографии. На графиках есть один и тот же индикатор (оба - EURJPY H1). Первый - это терминальная диаграмма, а вторая - диаграмма тестера. Он использовал одни и те же входные параметры, но вывод был совершенно другим. Я хотел сообщить об ошибке, но Metaquotes не позволяет сообщать. Почему они выпускают бета-версию, если они не хотят, чтобы мы сообщали об ошибках?
В тестере стратегий не тестируется текущий день
В Visual Tester есть ошибка (сборка 1912 в Windows 10). См. Прикрепленные фотографии. На графиках есть один и тот же индикатор (оба - EURJPY H1). Первый - это терминальная диаграмма, а вторая - диаграмма тестера. Он использовал одни и те же входные параметры, но вывод был совершенно другим. Я хотел сообщить об ошибке, но Metaquotes не позволяет сообщать. Почему они выпускают бета-версию, если они не хотят, чтобы мы сообщали об ошибках?
В Вашем сообщении ноль полезных данных.
Предоставьте полное описание проблемы. Проблема должна быть воспроизводимой - значит как минимум должен использоваться стандартный индикатор. Также напомню, что у самописных индикаторов встречается такой казус: расчёт на истории не совпадает с расчетом онлайн (недоработки алгоритма самописного индикатора).
Если запуск в тестере - то показать настройки тестера - чтобы видно было с какого числа и по какое был расчёт на истории, а где начался расчёт онлайн.
В тестере стратегий не тестируется текущий день
В Вашем сообщении ноль полезных данных.
Предоставьте полное описание проблемы. Проблема должна быть воспроизводимой - значит как минимум должен использоваться стандартный индикатор. Также напомню, что у самописных индикаторов встречается такой казус: расчёт на истории не совпадает с расчетом онлайн (недоработки алгоритма самописного индикатора).
Если запуск в тестере - то показать настройки тестера - чтобы видно было с какого числа и по какое был расчёт на истории, а где начался расчёт онлайн.
Это та же проблема, что была описана здесь:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1910: Свободное перетаскивание графиков и .Net библиотеки в MQL5
Anatoli Kazharski, 2018.10.14 09:13
Это воспроизводится даже со штатными индикаторами.
Пример с Custom Moving Average:
Это не проблема. Если вы посмотрите на картинку, вы увидите, что ZigZag сдвинут на диаграмме тестера. Не существует линий тренда и некоторой информации о колебаниях диаграммы тестера. Две недели назад я тестировал (я не знаю, какой из них был), тот же индикатор в визуальном тесте, и все было в порядке.
Ожидайте исправления:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1910: Свободное перетаскивание графиков и .Net библиотеки в MQL5
Slava, 2018.10.16 09:16
Исправим обязательно, но после первоочередных правок.
Ожидайте исправления:
В Вашем сообщении ноль полезных данных.
Предоставьте полное описание проблемы. Проблема должна быть воспроизводимой - значит как минимум должен использоваться стандартный индикатор. Также напомню, что у самописных индикаторов встречается такой казус: расчёт на истории не совпадает с расчетом онлайн (недоработки алгоритма самописного индикатора).
Если запуск в тестере - то показать настройки тестера - чтобы видно было с какого числа и по какое был расчёт на истории, а где начался расчёт онлайн.
Вы можете попробовать его со стандартным индикатором «Custom Moving Average». Я прикрепил изображение с клеммной диаграммы и визуального тестера с теми же входными параметрами. Вы сможете увидеть разницу.
Снова просто картинка. Неужели так трудно прочесть выше сказанное и показать параметры тестера? Поймите: если Вам лень задать полный вопрос, то и ответ Вы не сможете получить.
Снова просто картинка. Неужели так трудно прочесть выше сказанное и показать параметры тестера? Поймите: если Вам лень задать полный вопрос, то и ответ Вы не сможете получить.
You are really funny. Here's your tester log:
DG 0 09:32:34.359 Server MetaTester 5 started on 127.0.0.1:3000
LL 0 09:32:34.359 Startup initialization finished
NH 0 09:32:34.371 127.0.0.1 login (build 1912)
HM 0 09:32:34.372 Tester template file tester.tpl added. 2382 bytes loaded
CJ 0 09:32:34.373 Network 3860 bytes of account info loaded
DR 0 09:32:34.373 Network 1482 bytes of tester parameters loaded
PE 0 09:32:34.373 Network 1724 bytes of input parameters loaded
CR 0 09:32:34.375 Network 4249 bytes of symbols list loaded
HE 0 09:32:34.375 Tester expert file added: Indicators\Examples\Custom Moving Average.ex5. 17451 bytes loaded
FN 0 09:32:34.393 Tester successfully initialized
OJ 0 09:32:34.393 Network 22 Kb of total initialization data received
LS 0 09:32:34.393 Tester Intel Core i5-8600 @ 3.10GHz, 16054 MB
IG 0 09:32:34.619 Symbols EURJPY: symbol to be synchronized
QR 0 09:32:34.620 Symbols EURJPY: symbol synchronized, 3464 bytes of symbol info received
ER 0 09:32:34.620 History EURJPY: history synchronization started
NE 0 09:32:34.623 History EURJPY: load 27 bytes of history data to synchronize in 0:00:00.000
QS 0 09:32:34.623 History EURJPY: history synchronized from 2017.01.02 to 2018.10.17
IM 0 09:32:34.822 History EURJPY,H1: history cache allocated for 11228 bars and contains 10862 bars from 2017.01.02 00:00 to 2018.09.28 23:00
EL 0 09:32:34.823 History EURJPY,H1: history begins from 2017.01.02 00:00
KD 0 09:32:34.823 Tester EURJPY,H1 (MetaQuotes-Demo): every tick generating
EN 0 09:32:34.824 Tester EURJPY,H1: testing of Indicators\Examples\Custom Moving Average.ex5 from 2018.10.01 00:00 to 2018.10.18 00:00 started with inputs:
PE 0 09:32:34.824 Tester InpMAPeriod=13
LE 0 09:32:34.824 Tester InpMAShift=0
QR 0 09:32:34.824 Tester InpMAMethod=0
GE 0 09:32:35.648 Tester EURJPY,H1: 1807255 ticks, 312 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.203. Test passed in 0:00:01.078 (including ticks preprocessing 0:00:00.078).
FD 0 09:32:35.648 Tester EURJPY,H1: total time from login to stop testing 0:00:01.281 (including 0:00:00.203 for history data synchronization)
PR 0 09:32:35.648 Tester 4446 Mb memory used including 0.94 Mb of history data, 64 Mb of tick data
Вот человек красиво рассказал о проблеме. Учитесь как нужно подавать вопрос:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1910: Свободное перетаскивание графиков и .Net библиотеки в MQL5
Anatoli Kazharski, 2018.10.14 09:13
Это воспроизводится даже со штатными индикаторами.
Пример с Custom Moving Average:
//---
С этой проблемой пока сам пытаюсь разобраться:
//---
Но возможно это связано с багом индикаторов.
и вот ответ:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1910: Свободное перетаскивание графиков и .Net библиотеки в MQL5
Slava, 2018.10.16 09:16
Мы сейчас исправляем то, что поломали в последнем билде.
А это - давнишняя проблема. Исправим обязательно, но после первоочередных правок.