Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1910: Свободное перетаскивание графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 3
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Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
Anatoli Kazharski, 2018.10.13 15:46
После обновления на билд 1910 индикаторные буферы "скачут" в тестере в режиме визуализации.
Получить значения индикатора можно корректные. Ниже показано, что для контроля были наложены трендовые линии (красный цвет) по полученным значением индикатора ZigZag (жёлтый цвет).
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
Anatoli Kazharski, 2018.10.13 16:40
Что могло измениться в тестере, что теперь некоторые эксперты в режиме визуализации работают, а в обычном одиночном прогоне нет?
И как теперь можно выявить причину этой проблемы при таких условиях?
В чате терминала вечная загрузка сообщений:
В чате терминала вечная загрузка сообщений:
Сообщения загрузились.
Если из папки MQL5 удалить папку "Shared Projects" и файл "mql5.storage",
то в дереве навигатора папка "Shared Projects" не реагирует на операцию "обновить".
PS: перестали вызываться "настройки проекта".
Если из папки MQL5 удалить папку "Shared Projects" и файл "mql5.storage",
то в дереве навигатора папка "Shared Projects" не реагирует на операцию "обновить".
PS: перестали вызываться "настройки проекта".
После ручного удаления столь важных файлов и разделов, перезапустите редактор и переактивируйте хранилище.
Настройки проектов работают. Но если вы удалите связь с хранилищем, то конечно не будут показываться. Настройки групповой работы берутся из хранилища.
В чате терминала вечная загрузка сообщений:
Этого недостаточно для воспроизведения.
Скомпилированных версий для тестов будет достаточно?
Отправлять в личку?