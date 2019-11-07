Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1910: Свободное перетаскивание графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 6

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вынос графиков - замечательная функция. Нововведения понравились!
 
threat:
вынос графиков - замечательная функция. Нововведения понравились!

Вот бы ещё список позиций и ордеров вынести в отдельное окошко... эхх... я уже джва года жду...

 
transcendreamer:

Вот бы ещё список позиций и ордеров вынести в отдельное окошко... эхх... я уже джва года жду...

Используйте свойство CHART_SHOW и создавайте собственные какие угодно списки ордеров, позиций и так далее. Теперь такое окно можно поместить куда угодно

Идентификатор

Описание

Тип свойства

CHART_SHOW

Признак отрисовки ценового графика. Если установлено значение false, то отключается отрисовка любых атрибутов ценового графика и устраняются все отступы по краям графика: шкалы времени и цены, строка быстрой навигации, метки событий Календаря, значки сделок, тултипы индикаторов и баров, подокна индикаторов, гистограммы объёмов и т.д.

Отключение отрисовки является идеальным решением для создания собственного интерфейса программы с использованием графических ресурсов.

Графические объекты отрисовываются всегда независимо от установленного значения свойства CHART_SHOW.

bool


 
transcendreamer:

Вот бы ещё список позиций и ордеров вынести в отдельное окошко... эхх... я уже джва года жду...

Такая возможность была изначально в MT4/5.


 
Anzhela Sityaeva:

Здравствуйте!

До обновления 1910, функция ObjectsTotal ( 0 , -1 , OBJ_CHART ) перебирала все графики, включая основной.

В справке для ObjectsTotal до сих пор говорится, что если указан тип объекта -1, то означает все типы. Однако сейчас эта функция полностью игнорирует основной график.

Проверка показала, что всё правильно.


Скрипт

void OnStart()
  {
//---
   int objects_total=ObjectsTotal(0,-1,-1);
   int charts_total=ObjectsTotal(0,-1,OBJ_CHART);
   PrintFormat("objects total %d   chart objects total %d",objects_total,charts_total);
  }

Выводит в лог

2018.10.15 11:12:59.358 TestObjectsTotal (EURUSD,H1)    objects total 7   chart objects total 3

Давайте Ваши подробности

 
Rashid Umarov:

Используйте свойство CHART_SHOW и создавайте собственные какие угодно списки ордеров, позиций и так далее. Теперь такое окно можно поместить куда угодно

Согласен.
 
Nikolai Semko:

Конструкция:

создает неубиваемое окно:

Анимированная гифка (14 Мб) выполнения жесткого испытательного скрипта, демонстриующего управление открепленным окном:

Но после его выполнения образуется невидимое окно, которое блокирует работу терминала, и его приходится закывать только через диспетчер задач

Спасибо за сообщения, обе ошибки будут исправлены в следующем обновлении.

 
Rashid Umarov:

Используйте свойство CHART_SHOW и создавайте собственные какие угодно списки ордеров, позиций и так далее. Теперь такое окно можно поместить куда угодно

Спасибо за комментарий, да конечно можно и так сделать, но хотелось бы штатным образом иметь список заявок и позиций в отдельном окне, как это сделано в большинстве биржевых терминалов

 
transcendreamer:

хотелось бы штатным образом иметь список заявок и позиций в отдельном окне, как это сделано в большинстве биржевых терминалов

Этот вариант чем не подходит?

 

Выпустили обновление 1911 билда с рядом исправлений указанных тут ошибок.

Обновитесь, пожалуйста.

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