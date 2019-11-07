Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1910: Свободное перетаскивание графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
вынос графиков - замечательная функция. Нововведения понравились!
Вот бы ещё список позиций и ордеров вынести в отдельное окошко... эхх... я уже джва года жду...
Вот бы ещё список позиций и ордеров вынести в отдельное окошко... эхх... я уже джва года жду...
Используйте свойство CHART_SHOW и создавайте собственные какие угодно списки ордеров, позиций и так далее. Теперь такое окно можно поместить куда угодно
Идентификатор
Описание
Тип свойства
CHART_SHOW
Признак отрисовки ценового графика. Если установлено значение false, то отключается отрисовка любых атрибутов ценового графика и устраняются все отступы по краям графика: шкалы времени и цены, строка быстрой навигации, метки событий Календаря, значки сделок, тултипы индикаторов и баров, подокна индикаторов, гистограммы объёмов и т.д.
Отключение отрисовки является идеальным решением для создания собственного интерфейса программы с использованием графических ресурсов.
Графические объекты отрисовываются всегда независимо от установленного значения свойства CHART_SHOW.
bool
Вот бы ещё список позиций и ордеров вынести в отдельное окошко... эхх... я уже джва года жду...
Такая возможность была изначально в MT4/5.
Здравствуйте!
До обновления 1910, функция ObjectsTotal ( 0 , -1 , OBJ_CHART ) перебирала все графики, включая основной.
В справке для ObjectsTotal до сих пор говорится, что если указан тип объекта -1, то означает все типы. Однако сейчас эта функция полностью игнорирует основной график.
Проверка показала, что всё правильно.
Скрипт
Выводит в лог
Давайте Ваши подробности
Используйте свойство CHART_SHOW и создавайте собственные какие угодно списки ордеров, позиций и так далее. Теперь такое окно можно поместить куда угодно
Конструкция:
создает неубиваемое окно:
Анимированная гифка (14 Мб) выполнения жесткого испытательного скрипта, демонстриующего управление открепленным окном:
Но после его выполнения образуется невидимое окно, которое блокирует работу терминала, и его приходится закывать только через диспетчер задач
Спасибо за сообщения, обе ошибки будут исправлены в следующем обновлении.
Используйте свойство CHART_SHOW и создавайте собственные какие угодно списки ордеров, позиций и так далее. Теперь такое окно можно поместить куда угодно
Спасибо за комментарий, да конечно можно и так сделать, но хотелось бы штатным образом иметь список заявок и позиций в отдельном окне, как это сделано в большинстве биржевых терминалов
хотелось бы штатным образом иметь список заявок и позиций в отдельном окне, как это сделано в большинстве биржевых терминалов
Этот вариант чем не подходит?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1910: Свободное перетаскивание графиков и .Net библиотеки в MQL5
fxsaber, 2018.10.15 08:11
Такая возможность была изначально в MT4/5.
Выпустили обновление 1911 билда с рядом исправлений указанных тут ошибок.
Обновитесь, пожалуйста.