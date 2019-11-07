Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1910: Свободное перетаскивание графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 5
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Здравствуйте!
До обновления 1910, функция ObjectsTotal ( 0 , -1 , OBJ_CHART ) перебирала все графики, включая основной.
В справке для ObjectsTotal до сих пор говорится, что если указан тип объекта -1, то означает все типы. Однако сейчас эта функция полностью игнорирует основной график.
Этого недостаточно для воспроизведения.
Код для воспроизведения ниже. Индикатор для тестов можно взять из этой статьи: Универсальный индикатор RSI для работы одновременно в двух направлениях
//---
В режиме визуализации получаем значения индикатора:
В других режимах пустые значения:
Хочу построить график загрузки ЦП процессом терминала.
В последнем билде мне не хватает такой возможности:
Добавьте пожалуйста.PS: задача состоит в том, чтобы получить график загрузки ЦП, как на вашем VPS, но со своим масштабом времени.
1910 зависает, когда я компилирую в своем текущем проекте
Со старыми сборками прекрасно ...
Оптимизируйте пожалуйста скорость выполнения функций TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_*)
Замер скорости:
результаты:
2018.10.14 20:51:02.537 MEMORY_speed (EURUSD,M1) MEMORY_PHYSICAL: 32709
2018.10.14 20:51:17.403 MEMORY_speed (EURUSD,M1) Native: 14884.39 us
2018.10.14 20:51:17.404 MEMORY_speed (EURUSD,M1) MEMORY_PHYSICAL: 32709
2018.10.14 20:51:17.405 MEMORY_speed (EURUSD,M1) WinAPI: 1.10 us
Как обезопасить себя и свой депозит от новых билдов?
У кого есть старые билды до 1881 ?
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Вот это приятные новости про .Net. Ждём оф. релиза.
А для MT4 не планируется такой радости?
Как обезопасить себя и свой депозит от новых билдов?
У кого есть старые билды до 1881 ?
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