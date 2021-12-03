Программистам, нужны ли в сервисе ФРИЛАНС фильтры для отбора заказов

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Пояснение, зачастую  удобно искать заказы по ключевым фразам и по вероятному предложенному бюджету.
Желание писать за 10$-40$  как правило нет, очень неудобно листать страницы с дешевым бюджетом.
 

Что бы мелко не плавать, что бы только такие себе выбирать, да?

Надо же  - тяжело пару страничек пролистать. На землю опуститесь, здесь, что бы взять заказ за 10 баксов, нужно не страницы с заказами полистать, а прочитать штук 15 технических заданий.  

 
Dmitry Fedoseev:
Что бы мелко не плавать, что бы только такие себе выбирать, да?
ну да :-)
хороший фильтр бред отсеет
 
Yuriy Zaytsev:
Пояснение, зачастую  удобно искать заказы по ключевым фразам и по вероятному предложенному бюджету.
Желание писать за 10$-40$  как правило нет, очень неудобно листать страницы с дешевым бюджетом.
Забыл упомянуть персональные заказы - они средь общего списка. Есть, да "не по вашу честь" - зачем их видеть остальным? Не понятно...
 
Artyom Trishkin:
Забыл упомянуть персональные заказы - они средь общего списка. Есть, да "не по вашу честь" - зачем их видеть остальным? Не понятно...
Ну, видеть то можно,   но  фильтром отсеять  тоже не помешает.  ФРИЛАНС фильтры для отбора заказов,  в этой фразе это тоже подразумевается.
Нужны ли в принципе фильтры,   разумная система фильтрации просится в сервис для улучшения функционала.
 
Yuriy Zaytsev:
ну да :-)
Хочешь дам его скайп?

Этот граальщик в скайп долбится при новом "озарении". Молчу. Один раз имел неосторожность перекинуться парой фраз... Всё - требования писать бесплатно...
 
Artyom Trishkin:
Хочешь дам его скайп?
Этот граальщик в скайп долбится при новом "озарении". Молчу. Один раз имел неосторожность перекинуться парой фраз... Всё - требования писать бесплатно...
Нет спасибо, не надо,  я же шутил это же очевидно :-) , "бред"  как раз отсеять и лучше на начальном этапе.
В моем  ответе Дмитрию,  ключевая фраза на второй строке ниже , в ответе.
Видишь Артем,  как ты был не осторожен, НЕ ОТСЕЯЛ на первом этапе, теперь маешься!
 
Yuriy Zaytsev:
Нет спасибо, не надо,  я же шутил это же очевидно :-) , "бред"  как раз отсеять и лучше на начальном этапе.
В моем  ответе Дмитрию,  ключевая фраза на второй строке ниже , в ответе.
Видишь Артем,  как ты был не осторожен, НЕ ОТСЕЯЛ на первом этапе, теперь маешься!
Та неее... Он и в тот раз писал о бесплатности в заявке. Правда потом дописал, что ценник обсуждается. Ну я ему и выставил ценник за его "грааль" минимум 180 - 200. Сказал, что за меньшее даже не зевну в его сторону. Но он что-то не въезжает в реальность. Всё ТЗ-шки свои шлёт с юношескими мечтами.

То, что ты шутил - то понятно. Я ж тоже в шутку тебе предложил "городского сумасшедшего" ;)
 
Придумать бы какой семантический анализатор (в смысле анализ текста). Так, что бы погнал через него ТЗ и было понятно, читать или сразу закончить. 
 
О чем спор-то? За 2016.02.07 всего 7 заявок, одна халявная (от профф. трейдера без денег :),  другая без цены, наверное, тоже за спасибо. Чего там выбирать-то..
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