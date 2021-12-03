Программистам, нужны ли в сервисе ФРИЛАНС фильтры для отбора заказов - страница 18
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Так как люди бывают разные, и заказчик с исполнителем не сошлись в чём-то (никто не плохой, никто не хороший, просто разное мышление и не сошлись), то брать заказы у этого заказчика или работать с этим исполнителем они больше не хотят.
Но так как теперь список обезличенный, и чтобы им опять не сойтись "в клинче" (что не способствует плодотворному сотрудничеству, а тут именно сотрудничество всё же), нужно чтобы у каждого был собственный "чёрный список" - у заказчика свой, у исполнителя - свой.
Когда исполнитель выбирает заказ, то в его список не попадают те анонимы, которые есть в его "чёрном списке", и исполнитель просто не сможет подать заявку тому, с кем уже не хочет работать.
А у заказчика не отображаются подавшие свою кандидатуру исполнители, которые находятся в его "чёрном списке" и он не сможет выбрать его как исполнителя.
Так будет решена проблема несовместимости людей.
Правда им придётся сначала внести в свой список нежелательных исполнителей/заказчиков.
Это не имеет смысла ни экономически, ни по результату.
Это вы давали ответ на вопрос о введении аттестации.
В правилах Фриланса есть такой пункт:
8.8. Передача заказчику кода низкого качества, а равно как и отсутствие в работе каких-либо результатов выполнения заказа.
Фриланс имеет свободный вход для разработчиков разного уровня подготовки. Свободный вход, можно согласиться, больше благо чем вред. Т.к. новичку тоже есть место в несложных заказах и на практике обучение идёт быстрее.
Но с другой стороны, есть интересы заказчиков. Заказчик же приходит в сервис, думая что здесь профессионалы. Как было изначально написано в сервисе: "Сервис профессиональных разработчиков". Теперь так уже не пишут почему-то.
Можно делать (разработчик это оплачивает) выборочную аттестацию его работ. Выбрали одну-две работы разработчика и оценили его уровень по какой-то там шкале.
Но так как теперь список обезличенный, ...
Артём, это в корне ошибочный подход. Допускаю, что какой-то заказчик хочет войти анонимом.
Но делать полностью все заявки от анонимов. С какой целью?
Аргумент, чтобы не уводили заказчика на сторону -- как по мне, это неудачное решение, которое совершенно не решает проблему.
Надо решать вопросы неувода заказчиков на сторону только через повышения преимущества пользования сервисом. Т.е. сервис должен быть реально удобней, иметь реальные преимущества, чем работа на стороне.
Поэтому - заказ в фрилансе выгоден не только самому Сервису МЕТАКВОТС но и исполнителю, у исполнителя - площадка, Сервису - комиссия. Все честно.
- 2. Брать аренду с разработчика - нельзя. Ибо например я редко появляюсь в фрилансе, зачем мне платить аренду? я итак отдаю 10-20 % за пользование, а это извините не мало. даже судя по продажам, это далеко не мало. А потом надо их вывести (примерно 5 %) + отдать государству часть + + + заплатить за ЭлектроЭнергию + Купить новую систему, новое кресло, новые тапки или лекарство от гем..... потому что постоянно сидишь :-)
Так не проблема -- можно сделать чтобы разработчик сам выбрал форму оплаты своего участия в сервисе -- кто-то % от заказа -- кто-то аренду фиксированную в месяц.
За выявленный увод заказчика на сторону -- отключать доступ к сервису.
К тому же выявить случаи увода на сторону реально очень просто. Обсуждение идёт либо сразу в работе (наглость ещё та), либо в личке.
Тот же модератор сервиса может легко выявить увод заказчика на сторону. Для этого совсем не обязательно устраивать общения с анонимами.
Даже я при несложном наблюдении вижу кто берёт заказ в сервисе и делает его на стороне. Так у меня нет ни доступа к работе, ни доступа к личным тёркам.
Не совсем понятна, какая роль модераторов в сервисе.
Если это арбитраж, то здесь вижу несколько путей решения:
-- вести возможность разработчику расторгать соглашение и возвращать средства заказчику -- как быть с % в этом случае, можно брать их у разработчика или же вообще не брать, можно подумать.
-- ввести чистое привлечение арбитра-специалиста -- только для заказов с суммами "от..."
-- при привлечении арбитра -- сделать арбитраж платным и проигравшая сторона должна оплачивать арбитраж -- т.е. вся сумма соглашения может уйти не только разработчику или заказчику, но и арбитражу за экспертное участие.
-- арбитраж выносит решение только по материалу, который предоставлен стороной или сторонами после обращения к арбитражу -- так можно избежать недельных перепалок, именно недельные перепалки при обращении в арбитраж сводят "на нет" весь арбитраж.
-- можно привлекать общественных специалистов со стороны (типа общественный арбитраж, на манер общественных модераторов) -- эти эксперты были бы известны и стороны могли бы выбирать экспертов для разрешения ситуации.
если исключить "на раз-два попробовать" с обеих сторон, то де-факто, фриланс используется (и будет использоваться) и заказчиками и исполнителями как способ пополнения личной базы (для заказчиков пула исполнителей, для программеров - пула потенциальных заказчиков). Это как-раз две кагорты которым все навороты сервиса - как пятое колесо к телеге.
нужно качественное развитие - действительно конкурсы, этапные тендеры, может зайти с другой стороны и получаться а-ля "краудфандинг" с разных сторон.
Всё же не стоит подгонять человека к принятию решения. Любое принуждение вызывает отторжение. Но как-то регламентировать сроки обеих сторон может и нужно.
Давайте рассмотрим это так!
Цена часа работы программиста ?
Допустим это 10$ т.е. = 8 * 10 = 80$ в день это порядка 4800руб в день итого 24 дня = 115200руб или 1920$ в месяц - в среднем неплохо! но это при курсе 60руб 1$ - при курсе 30 это фигня
Очень странные эти постоянные рассуждения про час работы программиста.
Даже К.Маркс и другие экономисты в трудовой теории стоимости не смогли ещё получить работающий ответ "как оценить 1 час труда".
В капитализме так вообще нет чистого понятия себестоимости. Тот же Экономикс завален разглагольствованиями об экономических издержках.
Есть же понимание цены как равновесие спроса и предложения. Где цена спроса -- это желание и готовность заказчика заплатить заявленную стоимость. А цена предложения -- желание и готовность разработчика выполнить заказ за имеющийся бюджет.
Стоимость часа труда в США одна, в Германии другая, в России третья, в стране Тумба-Юмба четвёртая.
И понятно, что разработчик из США одну и туже работу оценит в одну стоимость, а разработчик из Тумба-Юмбы в другую.
Понятно, что заказчик из США готов за одну и туже работу платить одни деньги, а заказчик из Тумба-Юмбы другие.
Да и каждый разработчик, назначая стоимость смотрит не только на сложность задания, но и на своё настроение и даже на настроение кота на аватарке Артёма.
Лёва, думаю, веселый парень)