Программистам, нужны ли в сервисе ФРИЛАНС фильтры для отбора заказов - страница 10

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Dmitry Fedoseev:

Про это здесь никто не писал. Имелся ввиду запрет на обмен левыми контактными данными при обсуждении заявки во фрилансе.  

Как понял, имеется в виду защита от такого случая - исполнитель видит заявку, лезет к заказчику в личку и начинает его там окучивать.

тогда не вопрос - это нормально
 
Vladislav Andruschenko:

значит ли это,  что если я нашел клиента в скайпе и хочу провести через фриланс - меня отключат?  

Нет конечно.

Ограничение работает в сторону "включился в задачу, чтобы выяснить контакты заказчика, а потом увел заказчика из сервиса".
 
Renat Fatkhullin:
Нет конечно.

Ограничение работает в сторону "включился в задачу, чтобы выяснить контакты заказчика, а потом увел заказчика из сервиса".

тогда без проблем. Спасибо.  

 
Yuriy Zaytsev:

Мне очень не нравится возможность отключения общения  ЗАКАЗЧИК <->  ИСПОЛНИТЕЛЬ , до момента решения о выборе исполнителя. Я понял, что это уже неизбежно.
Жаль, что заказчик будет  выбирать НЕМОГО и НЕВИДИМОГО  исполнителя,  а потом узнавать все тонкость и прелести такого выбора.
Видимо придя в СЕРВИС заказчик будет выбирать исполнителя по только по звездам ...  печально это
Вы неправильно поняли идею.

Общаться с заказчиком до выбора исполнителя можно было раньше на этапе подачи заявки и можно будет дальше. А вот выуживать контакты заказчика нельзя. Заказчик до этапа выбора конкретного исполнителя виден всем участникам аукциона под анонимным именем "Заказчик".

Из-за наших либеральных правил, которые мы ввели на заре запуска сервиса, очень многие начали злоупотрелять и работать на стороне. Фактически мы бесплатно поставляли заказы без фактической оплаты или с минимальной ценой в 10 долларов.
 
Renat Fatkhullin:
Вы неправильно поняли идею.

Общаться с заказчиком до выбора исполнителя можно было раньше на этапе подачи заявки и можно будет дальше. А вот выуживать контакты заказчика нельзя.

Из-за наших либеральных правил, которые мы ввели на заре запуска сервиса, очень многие начали злоупотрелять и работать на стороне. Фактически мы бесплатно поставляли заказы без фактической оплаты или с минимальной ценой в 10 долларов.
Спасибо!
Все уже отлично и понятно.
У меня часто просят контакты, но я сам прошу заказчиков общаться внутри сервиса, мне самому так удобней!
Кончено бывало обсуждал с заказчиками работу и по скайпу и по почте  но же после начала работ.
либеральные или адекватные правила это хорошо!

--

 
Renat Fatkhullin:
Вы неправильно поняли идею.

Общаться с заказчиком до выбора исполнителя можно было раньше на этапе подачи заявки и можно будет дальше. А вот выуживать контакты заказчика нельзя. Заказчик до этапа выбора конкретного исполнителя виден все участникам аукциона под анонимным именем "Заказчик".

Из-за наших либеральных правил, которые мы ввели на заре запуска сервиса, очень многие начали злоупотрелять и работать на стороне. Фактически мы бесплатно поставляли заказы без фактической оплаты или с минимальной ценой в 10 долларов.
Цены в 10$ меня как разработчика смущали прежде всего неадекватностью затрачиваемого времени.
Вижу,  что заказы,   которые ставят по 10$ порой не реализуются в районе 10$ по времени.
Вообще чувствовался  демпинг и давление со стороны заказчиков.  С их стороны подход  такой -  мол не соглашаешься на такую цену и не надо - найду легко сейчас парня готового писать за еду!
 
Renat Fatkhullin, а после выбора исполнителя можно будет в скайпе общаться ? Или только после подтверждения шага согласование тз ? Или вообще нельзя никогда ?)
 
Renat Fatkhullin:
Вы неправильно поняли идею.

Общаться с заказчиком до выбора исполнителя можно было раньше на этапе подачи заявки и можно будет дальше. А вот выуживать контакты заказчика нельзя. Заказчик до этапа выбора конкретного исполнителя виден все участникам аукциона под анонимным именем "Заказчик".

Из-за наших либеральных правил, которые мы ввели на заре запуска сервиса, очень многие начали злоупотрелять и работать на стороне. Фактически мы бесплатно поставляли заказы без фактической оплаты или с минимальной ценой в 10 долларов.
А что мешает заказчику написать в личку исполнителю и запросить контакты мимо фриланса?

Я как-то спрашивал, где-то, "Может-ли заказчик после размещения заказа просто не продолжать общение по этой заявке ни с кем". Вопрос был праздный, в общем-то как и сейчас, но меня такое поведение толкает на мысли что этот заказчик сговорился с исполнителем об оплате на стороне. Может и Вас подтолкнёт к какому-то решению.
 
Alexey Viktorov:
А что мешает заказчику написать в личку исполнителю и запросить контакты мимо фриланса?

Я как-то спрашивал, где-то, "Может-ли заказчик после размещения заказа просто не продолжать общение по этой заявке ни с кем". Вопрос был праздный, в общем-то как и сейчас, но меня такое поведение толкает на мысли что этот заказчик сговорился с исполнителем об оплате на стороне. Может и Вас подтолкнёт к какому-то решению.
Тут возможно будут тонкости!
Видимо общение будет,  но например НИКОВ  видно не будет !
т.е. заказчик не видит НИКА исполнителя а ИСПОЛНИТЕЛЬ не видит ника заказчика , они переписываются - но не знают кто есть кто
А переписка она же фиксируется - и ее можно просмотреть 
и если исполнитель нарушит  и даст контакт - получит вечный бан ( это жестоко конечно )  ну или например на  год или два

Будет что то типа  конкурса  ПРОСЛУШИВАНИЯ В ВСЛЕПУЮ
Лично меня это устраивает!
 
Yuriy Zaytsev:
Тут возможно будут тонкости!
Видимо общение будет,  но например НИКОВ  видно не будет !
т.е. заказчик не видит НИКА исполнителя а ИСПОЛНИТЕЛЬ не видит ника заказчика , они переписываются - но не знают кто есть кто
А переписка она же фиксируется - и ее можно просмотреть 
и если исполнитель нарушит  и даст контакт - получит вечный бан ( это жестоко конечно )  ну или например на  год или два

Будет что то типа  конкурса  ПРОСЛУШИВАНИЯ В ВСЛЕПУЮ
Лично меня это устраивает!
Ой... Заказчика забанят... Есть один неадекватный персонаж который регистрировался на этом форуме 26, как минимум, раз.

Ну нам, как исполнителям, хотя я не брал ни одного заказа здесь, есть некоторая проблема. А вот заказчику, имхо, глубоко плевать на все баны. Зарегистрируется заново.



ps; А кто сказал что ников потенциальных исполнителей будет невидно?
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