Программистам, нужны ли в сервисе ФРИЛАНС фильтры для отбора заказов - страница 10
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Про это здесь никто не писал. Имелся ввиду запрет на обмен левыми контактными данными при обсуждении заявки во фрилансе.
Как понял, имеется в виду защита от такого случая - исполнитель видит заявку, лезет к заказчику в личку и начинает его там окучивать.
значит ли это, что если я нашел клиента в скайпе и хочу провести через фриланс - меня отключат?
Ограничение работает в сторону "включился в задачу, чтобы выяснить контакты заказчика, а потом увел заказчика из сервиса".
Нет конечно.
Ограничение работает в сторону "включился в задачу, чтобы выяснить контакты заказчика, а потом увел заказчика из сервиса".
тогда без проблем. Спасибо.
Мне очень не нравится возможность отключения общения ЗАКАЗЧИК <-> ИСПОЛНИТЕЛЬ , до момента решения о выборе исполнителя. Я понял, что это уже неизбежно.
Жаль, что заказчик будет выбирать НЕМОГО и НЕВИДИМОГО исполнителя, а потом узнавать все тонкость и прелести такого выбора.
Видимо придя в СЕРВИС заказчик будет выбирать исполнителя по только по звездам ... печально это
Общаться с заказчиком до выбора исполнителя можно было раньше на этапе подачи заявки и можно будет дальше. А вот выуживать контакты заказчика нельзя. Заказчик до этапа выбора конкретного исполнителя виден всем участникам аукциона под анонимным именем "Заказчик".
Из-за наших либеральных правил, которые мы ввели на заре запуска сервиса, очень многие начали злоупотрелять и работать на стороне. Фактически мы бесплатно поставляли заказы без фактической оплаты или с минимальной ценой в 10 долларов.
Вы неправильно поняли идею.
Общаться с заказчиком до выбора исполнителя можно было раньше на этапе подачи заявки и можно будет дальше. А вот выуживать контакты заказчика нельзя.
Из-за наших либеральных правил, которые мы ввели на заре запуска сервиса, очень многие начали злоупотрелять и работать на стороне. Фактически мы бесплатно поставляли заказы без фактической оплаты или с минимальной ценой в 10 долларов.
Все уже отлично и понятно.
У меня часто просят контакты, но я сам прошу заказчиков общаться внутри сервиса, мне самому так удобней!
Кончено бывало обсуждал с заказчиками работу и по скайпу и по почте но же после начала работ.
либеральные или адекватные правила это хорошо!
--
Вы неправильно поняли идею.
Общаться с заказчиком до выбора исполнителя можно было раньше на этапе подачи заявки и можно будет дальше. А вот выуживать контакты заказчика нельзя. Заказчик до этапа выбора конкретного исполнителя виден все участникам аукциона под анонимным именем "Заказчик".
Из-за наших либеральных правил, которые мы ввели на заре запуска сервиса, очень многие начали злоупотрелять и работать на стороне. Фактически мы бесплатно поставляли заказы без фактической оплаты или с минимальной ценой в 10 долларов.
Вижу, что заказы, которые ставят по 10$ порой не реализуются в районе 10$ по времени.
Вообще чувствовался демпинг и давление со стороны заказчиков. С их стороны подход такой - мол не соглашаешься на такую цену и не надо - найду легко сейчас парня готового писать за еду!
Вы неправильно поняли идею.
Общаться с заказчиком до выбора исполнителя можно было раньше на этапе подачи заявки и можно будет дальше. А вот выуживать контакты заказчика нельзя. Заказчик до этапа выбора конкретного исполнителя виден все участникам аукциона под анонимным именем "Заказчик".
Из-за наших либеральных правил, которые мы ввели на заре запуска сервиса, очень многие начали злоупотрелять и работать на стороне. Фактически мы бесплатно поставляли заказы без фактической оплаты или с минимальной ценой в 10 долларов.
Я как-то спрашивал, где-то, "Может-ли заказчик после размещения заказа просто не продолжать общение по этой заявке ни с кем". Вопрос был праздный, в общем-то как и сейчас, но меня такое поведение толкает на мысли что этот заказчик сговорился с исполнителем об оплате на стороне. Может и Вас подтолкнёт к какому-то решению.
А что мешает заказчику написать в личку исполнителю и запросить контакты мимо фриланса?
Я как-то спрашивал, где-то, "Может-ли заказчик после размещения заказа просто не продолжать общение по этой заявке ни с кем". Вопрос был праздный, в общем-то как и сейчас, но меня такое поведение толкает на мысли что этот заказчик сговорился с исполнителем об оплате на стороне. Может и Вас подтолкнёт к какому-то решению.
Видимо общение будет, но например НИКОВ видно не будет !
т.е. заказчик не видит НИКА исполнителя а ИСПОЛНИТЕЛЬ не видит ника заказчика , они переписываются - но не знают кто есть кто
А переписка она же фиксируется - и ее можно просмотреть
и если исполнитель нарушит и даст контакт - получит вечный бан ( это жестоко конечно ) ну или например на год или два
Будет что то типа конкурса ПРОСЛУШИВАНИЯ В ВСЛЕПУЮ
Лично меня это устраивает!
Тут возможно будут тонкости!
Видимо общение будет, но например НИКОВ видно не будет !
т.е. заказчик не видит НИКА исполнителя а ИСПОЛНИТЕЛЬ не видит ника заказчика , они переписываются - но не знают кто есть кто
А переписка она же фиксируется - и ее можно просмотреть
и если исполнитель нарушит и даст контакт - получит вечный бан ( это жестоко конечно ) ну или например на год или два
Будет что то типа конкурса ПРОСЛУШИВАНИЯ В ВСЛЕПУЮ
Лично меня это устраивает!
Ну нам, как исполнителям, хотя я не брал ни одного заказа здесь, есть некоторая проблема. А вот заказчику, имхо, глубоко плевать на все баны. Зарегистрируется заново.
ps; А кто сказал что ников потенциальных исполнителей будет невидно?