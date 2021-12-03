Программистам, нужны ли в сервисе ФРИЛАНС фильтры для отбора заказов - страница 2
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Забыл упомянуть персональные заказы - они средь общего списка. Есть, да "не по вашу честь" - зачем их видеть остальным? Не понятно...
+1000
Та неее... Он и в тот раз писал о бесплатности в заявке. Правда потом дописал, что ценник обсуждается. Ну я ему и выставил ценник за его "грааль" минимум 180 - 200. Сказал, что за меньшее даже не зевну в его сторону. Но он что-то не въезжает в реальность. Всё ТЗ-шки свои шлёт с юношескими мечтами.
То, что ты шутил - то понятно. Я ж тоже в шутку тебе предложил "городского сумасшедшего" ;)
хороший заказчик, что то постоянно генерирует
О чем спор-то? За 2016.02.07 всего 7 заявок, одна халявная (от профф. трейдера без денег :), другая без цены, наверное, тоже за спасибо. Чего там выбирать-то..
Есть еще китайцы немцы англичане, испанцы .. в конце концов 7 это за 07.02
Допусти вводим ключевое слов фильтр бесплатно и затем инвертируем фильтр и вуаля нет генераторов бесплатных идей.
или наоборот вводим фильтр на слово Scripts и попадаем сразу сюда Scripts
Нет, не нужны. Каждый заказчик, даже бесплатный , потенциальный клиент.
Фильтры можно отключать, многие не кодят за 10$ - 40$
Верно, даже бесплатный , может стать платным
А фильтр удобен для удобного быстрого поиска.
Верно, я готов и за 10$ поправить , что то за пару минут или час , но убивать два три дня не готов.
Фильтры можно отключать, многие не кодят за 10$ - 40$
Верно, даже бесплатный , может стать платным
А фильтр удобен для удобного быстрого поиска.
Юра, зайди на любой сайт фриланса, русский или зарубежный. И посмотри, сколько там заказов в день по программисткой тематике. На поряд(ок/ки), особенно на крупных западных. Вот там фильтры есть изначально. А тут полезность фильтров может быть лишь в собирании статистики по выполненным заказам.
Вообще, если бы я решил делать карьеру фрилансера, пахал бы на западных сайтах. Какая разница, убивать жизнь на заказах по MQL тут или на web-заказах там. Разница лишь в том, пахать от забора до обеда или до обеда от забора.
Что-то стало грустно...
Юра, зайди на любой сайт фриланса, русский или зарубежный. И посмотри, сколько там заказов в день по программисткой тематике. На поряд(ок/ки), особенно на крупных западных. Вот там фильтры есть изначально. А тут полезность фильтров может быть лишь в собирании статистики по выполненным заказам.
Вообще, если бы я решил делать карьеру фрилансера, пахал бы на западных сайтах. Какая разница, убивать жизнь на заказах по MQL тут или на web-заказах там. Разница лишь в том, пахать от забора до обеда или до обеда от забора.
Что-то стало грустно...
Беру в заказы исключительно то что мне нравится. Это у меня ради любви к искусству.
Не надо грустить , Налей налей бокалы полней !
лучше бы создали тему с предложением поднять минимальную планку на разработку советников в 50$ , чтобы небыло желающих сделать за 10 баксов, советник на который может уйти не один час жизни.