Программистам, нужны ли в сервисе ФРИЛАНС фильтры для отбора заказов - страница 2

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Все что написано это ясно ...Забыли только .что без спроса  не нужен будет вообще программист ..
 
Artyom Trishkin:
Забыл упомянуть персональные заказы - они средь общего списка. Есть, да "не по вашу честь" - зачем их видеть остальным? Не понятно...

+1000

 
Artyom Trishkin:
Та неее... Он и в тот раз писал о бесплатности в заявке. Правда потом дописал, что ценник обсуждается. Ну я ему и выставил ценник за его "грааль" минимум 180 - 200. Сказал, что за меньшее даже не зевну в его сторону. Но он что-то не въезжает в реальность. Всё ТЗ-шки свои шлёт с юношескими мечтами.

То, что ты шутил - то понятно. Я ж тоже в шутку тебе предложил "городского сумасшедшего" ;)
да конечно  тоже понял что в шутку :-)))
хороший заказчик, что то постоянно генерирует
 
Alexey Volchanskiy:
О чем спор-то? За 2016.02.07 всего 7 заявок, одна халявная (от профф. трейдера без денег :),  другая без цены, наверное, тоже за спасибо. Чего там выбирать-то..
спора нет, есть просто предложение улучшить сервис.
Есть еще  китайцы немцы англичане,  испанцы .. в конце концов 7 это за 07.02 
Допусти вводим ключевое слов фильтр бесплатно и затем инвертируем фильтр и вуаля нет генераторов  бесплатных идей.
или наоборот вводим фильтр на слово Scripts  и попадаем сразу сюда   Scripts
Freelance service at MQL5.com: Trading Rule Enforcer Script
Freelance service at MQL5.com: Trading Rule Enforcer Script
  • www.mql5.com
I am seeking a developer to enforce my trading rules for me through a suitable script. I have fully documented the use cases and will show it after discussing with the developer. I will reveal one use case here as an example to know what this entails. Use case: Enforce Stop Loss: Action: Prevent a trade from been opened if stoploss is zero. The other use cases are also not very complex Note: This system does not do any buy or selling, it is just to enforce my rules. A handsome bonus...
 
Нет, не нужны. Каждый заказчик, даже бесплатный,  потенциальный клиент.
 
trader781:
Нет, не нужны. Каждый заказчик, даже бесплатный  ,    потенциальный клиент.
Верно, я готов  и за 10$ поправить , что то за пару минут или час ,  но убивать  два три дня не готов.
Фильтры можно отключать,  многие не кодят  за 10$ - 40$
Верно,  даже бесплатный  ,  может стать платным
А фильтр удобен для удобного быстрого поиска.
 
Yuriy Zaytsev:
Верно, я готов  и за 10$ поправить , что то за пару минут или час ,  но убивать  два три дня не готов.
Фильтры можно отключать,  многие не кодят  за 10$ - 40$
Верно,  даже бесплатный  ,  может стать платным
А фильтр удобен для удобного быстрого поиска.

Юра, зайди на любой сайт фриланса, русский или зарубежный. И посмотри, сколько там заказов в день по программисткой тематике. На поряд(ок/ки), особенно на крупных западных. Вот там фильтры есть изначально. А тут полезность фильтров может быть лишь в собирании статистики по выполненным заказам.

Вообще, если бы я решил делать карьеру фрилансера, пахал бы на западных сайтах. Какая разница, убивать жизнь на заказах по MQL тут или на web-заказах там. Разница лишь в том, пахать от забора до обеда или до обеда от забора.

Что-то стало грустно... 

 
Alexey Volchanskiy:

Юра, зайди на любой сайт фриланса, русский или зарубежный. И посмотри, сколько там заказов в день по программисткой тематике. На поряд(ок/ки), особенно на крупных западных. Вот там фильтры есть изначально. А тут полезность фильтров может быть лишь в собирании статистики по выполненным заказам.

Вообще, если бы я решил делать карьеру фрилансера, пахал бы на западных сайтах. Какая разница, убивать жизнь на заказах по MQL тут или на web-заказах там. Разница лишь в том, пахать от забора до обеда или до обеда от забора.

Что-то стало грустно... 

Леша,    фрианс  для меня скорее спорт, развлечение,  получение удовольствия,  можно сказать гимнастика.
Беру в заказы исключительно то что мне нравится. Это у меня ради любви к искусству.
Не надо грустить ,   Налей налей бокалы полней ! 
 
А как быть с заказчиком, который цены "себе" не сложит, т.е. заказу,  обычно это новички с заказами ?
 

лучше бы создали тему с предложением поднять минимальную планку на разработку советников в 50$ , чтобы небыло желающих сделать за 10 баксов, советник на который может уйти не один час жизни.

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