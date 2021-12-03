Программистам, нужны ли в сервисе ФРИЛАНС фильтры для отбора заказов - страница 30
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Если просто поднять цены, часть заказчиков уйдет, особенно это коснется русскоязычной ветки. Единственный выход, каким я его себе представляю, это сократить количество разработчиков. Как это сделать по честному, и сохранить
приток других, вот об этом нужно подумать, и возможно думают.
Сейчас я вижу предложения (мнения), закрыть "корыто" для части разработчиков путем поднятия минимальной цены заказа. Ясно, что разработчикам с низким рейтингом будет очень сложно взять такую работу.
Но почему то предлагающие наедятся, что именно они останутся и будут зарабатывать по 300$ в день. С таким представлением ситуации, что мешает МК поднять минимальный заказ до 100$, поднять комиссию до 40%. Для МК будет выгадано.
А грамотные программисты которые будут работать на таких условиях, уверен найдутся.
Имея возможность рекламировать ресурса напрямую с терминала, и не зарабатывая на этом соответственно.... конечно нужно что-то менять.
Так как тема больше похожа на "пожелания и предложения" у меня есть предложение к сотрудникам МК.
Для многих разработчиков этот сервис стал в основной работой, поэтому внезапный пожизненный бан воспринимается очень серьезно.
Предложение в следующем, сделать такой бан возможным только после предупреждения. Мне вспомнилась ситуация перед новым годом с Галиной Бобро. (если не ошибаюсь в точности написания имени).
Человек был забанен на вечно за годичной давности подозрение в нарушении. Как-то так звучит.
И да, действительно, иногда работы на 5 минут, НО когда есть десятки работ за плечами, шаблонизированы типичные задачи, созданы классы, методы, библиотеки под них и т.п. А уже это не 5 минут делалось.
Жаль что это не все заказчики понимают..
Использование наработанных библиотек не должно поднимать итоговую цену. Цена может подняться только потому что ты можешь это сделать быстрее и качественней по сравнению с другими.
Жаль что не все разработчики это понимают.
Заказчику все равно сколько десятков лет нарабатывался код, это не его проблема.
Использование наработанных библиотек не должно поднимать итоговую цену. Цена может подняться только потому что ты можешь это сделать быстрее и качественней по сравнению с другими.
Жаль что не все разработчики это понимают.
а иногда пишут в личку и прикрепляют фото своего дома, типо - дай мне советник бесплатно а я тебе подарю дом. - это было смешно
Угу. Советник положить в миски слева.
тут речь шла о исполнителях. которые буду платить аренду за Пользование ресурсом.
Если просто поднять цены, часть заказчиков уйдет, особенно это коснется русскоязычной ветки. Единственный выход, каким я его себе представляю, это сократить количество разработчиков. Как это сделать по честному, и сохранить
приток других, вот об этом нужно подумать, и возможно думают.
Сейчас я вижу предложения (мнения), закрыть "корыто" для части разработчиков путем поднятия минимальной цены заказа. Ясно, что разработчикам с низким рейтингом будет очень сложно взять такую работу.
Но почему то предлагающие наедятся, что именно они останутся и будут зарабатывать по 300$ в день. С таким представлением ситуации, что мешает МК поднять минимальный заказ до 100$, поднять комиссию до 40%. Для МК будет выгадано.
А грамотные программисты которые будут работать на таких условиях, уверен найдутся.
Имея возможность рекламировать ресурса напрямую с терминала, и не зарабатывая на этом соответственно.... конечно нужно что-то менять.
Так как тема больше похожа на "пожелания и предложения" у меня есть предложение к сотрудникам МК.
Для многих разработчиков этот сервис стал в основной работой, поэтому внезапный пожизненный бан воспринимается очень серьезно.
Предложение в следующем, сделать такой бан возможным только после предупреждения. Мне вспомнилась ситуация перед новым годом с Галиной Бобро. (если не ошибаюсь в точности написания имени).
Человек был забанен на вечно за годичной давности подозрение в нарушении. Как-то так звучит.
Регулятор в данном случае МК, но у них правила очень вменяемые. И они практически не лезут в процесс.
а иногда пишут в личку и прикрепляют фото своего дома, типо - дай мне советник бесплатно а я тебе подарю дом. - это было смешно
я про то, что пусть удаленные работы попадают в раздел удаленные.
Честно меня вчера переклинило. я искал эту работу по всему фрилансу, думал может меня глюкануло.
Не думал что ее просто удалили.
называлась она кстати Супер Бот.
Думаю, это решит такую проблему, которая дважды была за последний год. Заказчик ведет обсуждение, обменивается контактами, потом говорит, что-то типа: "у MQ строгие правила, надо фотографироваться с документом, я такие вещи не люблю и делать не буду, давай напрямую".
Или ведется обсуждение, потом говорится, что зальют деньги и заказчик пропал.
Не знаю, как Заказчиков уводят на сторону работать - в чем выгода кроме предложения ещё большего демпеннга на размер комиссии?
Сложные (не типичные) работы берется делать очень малое число Исполнителей - на своём опыте знаю.
Некоторые вещи (парсер), что можно сделать на MQL я реализовал на других языках и другом ресурсе - оказалось дешевле.
Беда в том, что реально изначально оценивать ТЗ сложно, и мало кто хочет в это вникать - поэтому время на разработку уходит всегда очень много.
Сложные (не типичные) работы берется делать очень малое число Исполнителей - на своём опыте знаю.
...
Беда в том, что реально изначально оценивать ТЗ сложно, и мало кто хочет в это вникать - поэтому время на разработку уходит всегда очень много.
Вы как раз тот пример, который и обсуждаем -- вы заказчик, который за сложную работу готов платить 10-20 долл -- а вынести мозг готов на все 1000-2000 и это не считая работы по ТЗ.
Если начать говорить с таким анонимом, то по ТЗ вынесет мозг -- и когда вы не аноним, то к вам вменяемые разработчики и не подписываются.
Не сложно посмотреть по вашему профилю https://www.mql5.com/ru/users/-aleks-/feedbacks -- 49 работ завершено -- средняя цена даже меньше 30 долл.
p.s. Исключительный пример https://www.mql5.com/ru/job/50159
Функция должна настраиваться по параметрам индикатора и иметь возможность производить расчет на указанном баре выбранного ТФ, в том числе относительного текущего бара и инструмента. К примеру нам надо рассчитать данные с ТФ часа на ТФ 15, тогда сдвиг индекса будет происходить не по ТФ часа, а по ТФ 15 минут.
Требуется сделать шаблонно с описанием, что б я мог потом по аналогии создать новые функции.