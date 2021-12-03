Программистам, нужны ли в сервисе ФРИЛАНС фильтры для отбора заказов - страница 23

Новый комментарий
 
Alexandr Bryzgalov:
это касается и старых архивных заявок?

или только свежих?
Свежих.
 
Renat Fatkhullin:

Рад, что вам весело.

Но все, кто не вычистит свои заявки от контактных деталей до конца недели, получат бан на участие в сервисе на 2 недели. Это касается и любых рекламных аттачей не по делу.

Бан также выкидывает из топа. 

С этого момента поподробней. Что значит конец недели? Пятница , воскресенье или другой день?

Какие конкретно контактные детали?

Можно ли оставлять ссылку для персональных работ?

Можно ли оставлять иконки?(скрин приложил)

 

 
Renat Fatkhullin:

как они попали в отклоненные, я никого не отклонял
или идёт автоотклонение по цене?

но это не правильно, часто бывает что заказчик хочет что-то за указанную цену, а получается уговорить на большую

сервис не даёт им шанс
 
Renat Fatkhullin:

Рад, что вам весело.

Но все, кто не вычистит свои заявки от контактных деталей до конца недели, получат бан на участие в сервисе на 2 недели. Это касается и любых рекламных аттачей не по делу.

Бан также выкидывает из топа. 

Добавьте одноразовое всплывающее окошко с предупреждением при подаче заявки. А то сервис вымрет на 2 недели.
 
Andrey Khatimlianskii:
Добавьте одноразовое всплывающее окошко с предупреждением при подаче заявки. А то сервис вымрет на 2 недели.

Пускай умрет, стрессовая терапия еще не кому не повредила.

@Renat Fatkhullin прокоментируйте пожалуйста пост #222 

 
что-то я прозевал...

тут какое-то непродуманное нововведение назревает ? Как-то втихую всё, без оф.анонсов..внезапно на 22-й странице "отредактируйте заявки, а то бан"

типа борьбы за анонимность от заказчиков до какого-то этапа ?? тогда надо вообще в заявках исполнителей оставлять только цену, срок и не словом больше :-)

добавлю в заявку скриншот узнаваемого продукта со словами "сделаю на подобие того" - это контактная информация ? вполне себе контактная, выводит прямиком в профиль..Но и в заявке она не лишняя

или буду использовать подпись в профиле и всех форумных сообщениях "пролетарии всех стран налетай" и что, фраза про пролетариев в заявке будет автобаном для любого?

если исполнителю выгодно передать контакты или привести заявителя на свой профиль (и в обратную сторону также), то найдётся 100500 способов это сделать. И никакая модерация с плюсомётами не спасёт
 
Alexandr Gavrilin:

лучше бы создали тему с предложением поднять минимальную планку на разработку советников в 50$ , чтобы небыло желающих сделать за 10 баксов, советник на который может уйти не один час жизни.

Согласен. 20$ мало. 

Мало кто из профессионалов остаётся в сервисе. Все уходят либо в другие языки, либо на другие биржи.  Отсюда и большой наплыв студентов(как по возрасту так и по качеству), которые мучают как заказчика так и арбитраж.

Заработать внутри сервиса хотя бы 2000$ в мес. без внешнего пиара это анреал.  А 3К,4К,5К$ - вообще фантастика..

 
Renat Fatkhullin:

планируется ли введение премиум(платных) аккаунтов для фриланса, как это есть на других биржах фриланса?

со сниженной комиссией и возможностью ставить контакты в заявке?
 
Alexandr Bryzgalov:
планируется ли введение премиум аккаунтов для фриланса, как это есть на других биржах фриланса?
И в чем смысл? За деньги выбить себе какие-то преимущества в сервисе?
 
Alexander Fedosov:
И в чем смысл? За деньги выбить себе какие-то преимущества в сервисе?
время - деньги!

зачем ждать, если можно купить?

школяр не полезет платить деньги за аккаунт

но это вполне устроит компании, которых тут не было изначально.
1...161718192021222324252627282930...43
Новый комментарий