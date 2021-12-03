Программистам, нужны ли в сервисе ФРИЛАНС фильтры для отбора заказов - страница 23
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это касается и старых архивных заявок?
или только свежих?
Рад, что вам весело.
Но все, кто не вычистит свои заявки от контактных деталей до конца недели, получат бан на участие в сервисе на 2 недели. Это касается и любых рекламных аттачей не по делу.
Бан также выкидывает из топа.
С этого момента поподробней. Что значит конец недели? Пятница , воскресенье или другой день?
Какие конкретно контактные детали?
Можно ли оставлять ссылку для персональных работ?
Можно ли оставлять иконки?(скрин приложил)
или идёт автоотклонение по цене?
но это не правильно, часто бывает что заказчик хочет что-то за указанную цену, а получается уговорить на большую
сервис не даёт им шанс
Рад, что вам весело.
Но все, кто не вычистит свои заявки от контактных деталей до конца недели, получат бан на участие в сервисе на 2 недели. Это касается и любых рекламных аттачей не по делу.
Бан также выкидывает из топа.
Добавьте одноразовое всплывающее окошко с предупреждением при подаче заявки. А то сервис вымрет на 2 недели.
Пускай умрет, стрессовая терапия еще не кому не повредила.
@Renat Fatkhullin прокоментируйте пожалуйста пост #222
тут какое-то непродуманное нововведение назревает ? Как-то втихую всё, без оф.анонсов..внезапно на 22-й странице "отредактируйте заявки, а то бан"
типа борьбы за анонимность от заказчиков до какого-то этапа ?? тогда надо вообще в заявках исполнителей оставлять только цену, срок и не словом больше :-)
добавлю в заявку скриншот узнаваемого продукта со словами "сделаю на подобие того" - это контактная информация ? вполне себе контактная, выводит прямиком в профиль..Но и в заявке она не лишняя
или буду использовать подпись в профиле и всех форумных сообщениях "пролетарии всех стран налетай" и что, фраза про пролетариев в заявке будет автобаном для любого?
если исполнителю выгодно передать контакты или привести заявителя на свой профиль (и в обратную сторону также), то найдётся 100500 способов это сделать. И никакая модерация с плюсомётами не спасёт
лучше бы создали тему с предложением поднять минимальную планку на разработку советников в 50$ , чтобы небыло желающих сделать за 10 баксов, советник на который может уйти не один час жизни.
Согласен. 20$ мало.
Мало кто из профессионалов остаётся в сервисе. Все уходят либо в другие языки, либо на другие биржи. Отсюда и большой наплыв студентов(как по возрасту так и по качеству), которые мучают как заказчика так и арбитраж.
Заработать внутри сервиса хотя бы 2000$ в мес. без внешнего пиара это анреал. А 3К,4К,5К$ - вообще фантастика..
со сниженной комиссией и возможностью ставить контакты в заявке?
планируется ли введение премиум аккаунтов для фриланса, как это есть на других биржах фриланса?
И в чем смысл? За деньги выбить себе какие-то преимущества в сервисе?
зачем ждать, если можно купить?
школяр не полезет платить деньги за аккаунт
но это вполне устроит компании, которых тут не было изначально.