Программистам, нужны ли в сервисе ФРИЛАНС фильтры для отбора заказов - страница 32

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Господа, завязываем ругаться.

Надеюсь, это достаточно для примера "не понимания и не схождения характеров заказчика и исполнителя".

Остальные посты в виде перепалки буду удалять как флуд.
 
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Раз Фриланс начали развивать, и это хорошо, то оставлю тут ссылку для администрации на голосование по вопросу ужесточения ответственности Исполнителя и Заказчика https://www.mql5.com/ru/forum/96843 .

Хорошо бы получить информацию от администрации, сколько сейчас реально исполнителей, выполневших более одного заказа, и продолжающие пользоваться услугами сервиса.

Я понимаю, что сервис для популяризации платформы, но нужны видео и статьи для людей доказывающие, что системный подход к торговле имеет массу преимуществ и не скрывать недостатки.

Однако, есть скепсис относительно развития сервиса Фриланс - дело в том, что люди в большинстве приходят в ДЦ и брокерам с целью испытать судьбу - получить удовольствие от игры - соответственно им не нужно лишать себя этого удовольствия заменяя себя роботом.

Если фрилансер просрочил с выполнением заказа, то нужно:
Если фрилансер просрочил с выполнением заказа, то нужно:
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Ждать, пока у него будет свободное время (ничего не менять в сервисе) Запретить заключать соглашения по другим работам, пока не будет сдана просроч...
 
-Aleks-:

...

Скажу даже более, человек сделал не просто учебник по интеграции индикатора в функцию, а написал класс.

И, удивитесь, но стоимость работы я узнавал у него - и не сбивал. 

Мамочка дорогая... такой бред по определению да еще 70 дней ждать.
 
-Aleks-:

Про деньги, это большой риск, когда работа стоит дорого - арбитраж стоит время, денег и нервов, в то время как исполнитель тратит только время.

постепенно, читая посты этой ветки -- у меня складывается ощущение -- что исполнители реально всем надоели -- я даже готов понять МК
 
Andrey F. Zelinsky:
постепенно, читая посты этой ветки -- у меня складывается ощущение -- что исполнители реально всем надоели -- я даже готов понять МК
Конечно надоели. Не хотят делать работы за 10?;) само собой за 5 минут.


Дельной мне показалась мысль по поводу добавления списков. Хотя бы элементарного ЧС. При этом анонимность заказчика пусть остается, но если он у исполнителя в ЧС, то это будет либо помечаться(что данный анон. заказчик у вас в чс), либо просто скрываться из списка работ(опционально).
 
Dmitry Fedoseev:
Мамочка дорогая... такой бред по определению да еще 70 дней ждать.

За сколько Вы бы справились с работой?

 
Andrey F. Zelinsky:
постепенно, читая посты этой ветки -- у меня складывается ощущение -- что исполнители реально всем надоели -- я даже готов понять МК

Расскажите, что ещё теряет исполнитель по факту при арбитраже не в его пользу? 

 
-Aleks-:

Расскажите, что ещё теряет исполнитель по факту при арбитраже не в его пользу? 

разъясняла же и не раз администрация -- почему при расторжении в пользу заказчика -- 10% платит заказчик.

заказчик должен нести персональную ответственность за свой выбор исполнителя.

на примере вашего случая:

а) сложное ТЗ,
б) выбор заказчика с минимальной ценой,
в) позиция, что вы и ваше мнение, это непререкаемая истина,
г) вы лучше разработчика понимаете что и как надо делать, даже по части алгоритма (по крайней мере, вы так себя ставите, невзирая на очевидные реалии)

как следствие -- арбитраж и неминуемая расплата в виде 10% -- т.е. всё честно, каждому своё -- разработчику, потеря усилий -- вам, потеря 10%

как вывод: опуститесь на грешную землю поближе к человеку-разработчику -- уважительно относитесь к труду разработчика -- и гарантированно получите желаемое в виде качественного решения.

 

вот заказчик сам уводит разработчка на сторону

https://www.mql5.com/ru/job/58370 

Оплата после получения нужного результата посредством WebMoney WMZ и никак иначе.

По вопросам в скайп maxmaer666 

как это будет пресекаться?
 
ЭХ.. сложные времена наступают) Скоро заказчиков в анониме так будут встречать:

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