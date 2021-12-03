Программистам, нужны ли в сервисе ФРИЛАНС фильтры для отбора заказов - страница 32
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Надеюсь, это достаточно для примера "не понимания и не схождения характеров заказчика и исполнителя".
Остальные посты в виде перепалки буду удалять как флуд.
break;
Раз Фриланс начали развивать, и это хорошо, то оставлю тут ссылку для администрации на голосование по вопросу ужесточения ответственности Исполнителя и Заказчика https://www.mql5.com/ru/forum/96843 .
Хорошо бы получить информацию от администрации, сколько сейчас реально исполнителей, выполневших более одного заказа, и продолжающие пользоваться услугами сервиса.
Я понимаю, что сервис для популяризации платформы, но нужны видео и статьи для людей доказывающие, что системный подход к торговле имеет массу преимуществ и не скрывать недостатки.
Однако, есть скепсис относительно развития сервиса Фриланс - дело в том, что люди в большинстве приходят в ДЦ и брокерам с целью испытать судьбу - получить удовольствие от игры - соответственно им не нужно лишать себя этого удовольствия заменяя себя роботом.
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Скажу даже более, человек сделал не просто учебник по интеграции индикатора в функцию, а написал класс.
И, удивитесь, но стоимость работы я узнавал у него - и не сбивал.
Про деньги, это большой риск, когда работа стоит дорого - арбитраж стоит время, денег и нервов, в то время как исполнитель тратит только время.
постепенно, читая посты этой ветки -- у меня складывается ощущение -- что исполнители реально всем надоели -- я даже готов понять МК
Дельной мне показалась мысль по поводу добавления списков. Хотя бы элементарного ЧС. При этом анонимность заказчика пусть остается, но если он у исполнителя в ЧС, то это будет либо помечаться(что данный анон. заказчик у вас в чс), либо просто скрываться из списка работ(опционально).
Мамочка дорогая... такой бред по определению да еще 70 дней ждать.
За сколько Вы бы справились с работой?
постепенно, читая посты этой ветки -- у меня складывается ощущение -- что исполнители реально всем надоели -- я даже готов понять МК
Расскажите, что ещё теряет исполнитель по факту при арбитраже не в его пользу?
Расскажите, что ещё теряет исполнитель по факту при арбитраже не в его пользу?
разъясняла же и не раз администрация -- почему при расторжении в пользу заказчика -- 10% платит заказчик.
заказчик должен нести персональную ответственность за свой выбор исполнителя.
на примере вашего случая:
а) сложное ТЗ,
б) выбор заказчика с минимальной ценой,
в) позиция, что вы и ваше мнение, это непререкаемая истина,
г) вы лучше разработчика понимаете что и как надо делать, даже по части алгоритма (по крайней мере, вы так себя ставите, невзирая на очевидные реалии)
как следствие -- арбитраж и неминуемая расплата в виде 10% -- т.е. всё честно, каждому своё -- разработчику, потеря усилий -- вам, потеря 10%
как вывод: опуститесь на грешную землю поближе к человеку-разработчику -- уважительно относитесь к труду разработчика -- и гарантированно получите желаемое в виде качественного решения.
вот заказчик сам уводит разработчка на сторону
https://www.mql5.com/ru/job/58370
По вопросам в скайп maxmaer666