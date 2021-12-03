Программистам, нужны ли в сервисе ФРИЛАНС фильтры для отбора заказов - страница 4

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В фрилансе все привыкли ставить цену от 10 или 10 долларов. 

 Считаю, что цену вообще можно убрать. Потому , что она неадекватна с самого начала.

вот пример:

 

 

заказчик знает цену своему проекту, при заказ не слабый. парсинг, регистрация, автооплата, минимум на 1000 $

но нет. он ставит 10 долларов, и думает что кто-то клюнет на 10 долларов?

ИМХО . 

Также поступают и все остальные, кто заказывают робота, они ставят 10 долларов, потому что видят что 99 % заказов на 10 долларов стоит.  

 

и программисты ставят за свою работу то же минимум 10 долларов, чтобы их выбрали. а потом начинается разбор полетов.

Мне даже через ЛС заказывают по старинке, но из-за такого демпинга сразу пишут, бюджет 20 долларов,

я говорю "за 20 долларов идите в  фриланс" я напишу за 100 долл, и он соглашается.

Вопрос: ну зачем , зачем. Как так блин....  

Пусть будет так:

 

  • Заказчик не ставит цену, она пустая:
  • Программисты не видят цены друг друга, они ставят свою цену за заказ - и ее видят только!!! заказчик.
  • Чтоб не было вот этого:

Я сделаю за 100, а я за 99, а я за 87.5

и тут автобот ставит 10 долл,

Заказчик  видя что ему напишут за 10 баксов:

мечты, радость, розовые очки, новые тачки, двухэтажные виллы...........

Выбирает этого программера.  

Все остальные в пролете? ведь заказчик выбрал программиста за 10 долл (и не важно что в личке он ему поднимет цену до разумной)

и начинается "война" за заказ,

Все ставят "напишу за 10...... "

 

 
Vladislav Andruschenko:

Я сделаю за 100, а я за 99, а я за 87.5 -ладно если бы так.

Обычно цену сразу в несколько раз  уменьшают. 

 
Vladislav Andruschenko:

Пусть будет так:

 

  • Заказчик не ставит цену, она пустая:
  • Программисты не видят цены друг друга, они ставят свою цену за заказ - и ее видят только!!! заказчик.
  • Чтоб не было вот этого:

Это уберет торги. Очень здравая идея. Каждый исполнитель, таким образом нормально и индивидуально оценит стоимость. Но все же будут те, кто поставит 10 и потом уже будет подымать, исходя из ТЗ
 
Alexander Fedosov:
Это уберет торги. Очень здравая идея. Каждый исполнитель, таким образом нормально и индивидуально оценит стоимость. Но все же будут те, кто поставит 10 и потом уже будет подымать, исходя из ТЗ
Но зато не будет этой тактики. Когда программист заходит в работу, видит цены других по 10 баксов и уходит.  

Каждый будет ставить адекватную цену. Или хотя бы пытаться.  
 
Vladislav Andruschenko:
Но зато не будет этой тактики. Когда про ни амнистия заходи в работу видеть цены других по 10 баксов и уходит.  

Каждый будет ставить адекватную цену. Или хотя бы пытаться.  
Но часть все же будет следовать такому ходу мыслей: "Так-с, сейчас все ставят адекватную цену, по моим догадкам это 50, а поставлю-ка я 20! Исполнитель меня точно выберет."
 
Alexander Fedosov:
Но часть все же будет следовать такому ходу мыслей: "Так-с, сейчас все ставят адекватную цену, по моим догадкам это 50, а поставлю-ка я 20! Исполнитель меня точно выберет."

 

Хорошо,

тогда добавить к моему способу следующее:

Исполнитель не имеет права менять цену,

поставил 20 делай за 20!!!!  

после нескольких таких приколов.... исполнитель будет думать в следующий раз!!!   И начнет ставить адекватную цену!!! 

Иначе, на нормальной работе в фирме - платят за часы занятности.

Но кто будет это контролировать? никто. Поэтому исполнитель читает ТЗ - адекватно оценивает его, и только потом ставит адекватную цену.

Не видя цены других!! 

Все, что заказчик хочет дополнительно - выносится на дополнение.

И как предложил Артём - не видеть персональных заказов.  

 
Vladislav Andruschenko:

 

Хорошо,

тогда добавить к моему способу следующее:

Исполнитель не имеет права менять цену,

поставил 20 делай за 20!!!!  

после нескольких таких приколов.... исполнитель будет думать в следующий раз!!!   И начнет ставить адекватную цену!!! 

Зачастую заказчик ТЗ описывает в общих чертах. Сложно без конкретного ТЗ адекватно оценить цену.
 
Vladislav Andruschenko:

 

Хорошо,

тогда добавить к моему способу следующее:

Исполнитель не имеет права менять цену,

поставил 20 делай за 20!!!!  

после нескольких таких приколов.... исполнитель будет думать в следующий раз!!!   И начнет ставить адекватную цену!!! 

Разве что так, главное чтобы на шаге установки цены была доступна вся информация по ТЗ для более полной и точной оценки времени работы и ее стоимости.
 
Evgeny Belyaev:
Зачастую заказчик ТЗ описывает в общих чертах. Сложно без конкретного ТЗ адекватно оценить цену.

обязать заказчиков выкладывать ТЗ на 80 % хотя бы, - конечно мало кто захочет, тут надо продумывать алгоритм.  

в любом случае "Хорошие заказы" с "разумной логикой" - заказываются не на фрилансе. ибо заказчик должен доверять программисту. и такие заказы делаются только при личном обсуждении. 

А все остальные "массовые" заказы - нужно обязать выкладывать более менее понятное ТЗ.

Если заказчик увидит большую разницу между предварительным ТЗ и полным - он откажется.   

Или так:

поставил 10, можешь менять в пределах 50%, максимум поднять можешь до 15 долларов.  

 
Evgeny Belyaev:
Зачастую заказчик ТЗ описывает в общих чертах. Сложно без конкретного ТЗ адекватно оценить цену.
Это, как раз и заставит более тщательно вникать в суть ТЗ и по возможности требовать его полного изложения. А не как сейчас - а поставлю 10, а там разберемся что и как.
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