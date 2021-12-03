Программистам, нужны ли в сервисе ФРИЛАНС фильтры для отбора заказов - страница 4
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В фрилансе все привыкли ставить цену от 10 или 10 долларов.
Считаю, что цену вообще можно убрать. Потому , что она неадекватна с самого начала.
вот пример:
заказчик знает цену своему проекту, при заказ не слабый. парсинг, регистрация, автооплата, минимум на 1000 $
но нет. он ставит 10 долларов, и думает что кто-то клюнет на 10 долларов?
ИМХО .
Также поступают и все остальные, кто заказывают робота, они ставят 10 долларов, потому что видят что 99 % заказов на 10 долларов стоит.
и программисты ставят за свою работу то же минимум 10 долларов, чтобы их выбрали. а потом начинается разбор полетов.
Мне даже через ЛС заказывают по старинке, но из-за такого демпинга сразу пишут, бюджет 20 долларов,
я говорю "за 20 долларов идите в фриланс" я напишу за 100 долл, и он соглашается.
Вопрос: ну зачем , зачем. Как так блин....
Пусть будет так:
Я сделаю за 100, а я за 99, а я за 87.5
и тут автобот ставит 10 долл,
Заказчик видя что ему напишут за 10 баксов:
мечты, радость, розовые очки, новые тачки, двухэтажные виллы...........
Выбирает этого программера.
Все остальные в пролете? ведь заказчик выбрал программиста за 10 долл (и не важно что в личке он ему поднимет цену до разумной)
и начинается "война" за заказ,
Все ставят "напишу за 10...... "
Я сделаю за 100, а я за 99, а я за 87.5 -ладно если бы так.
Обычно цену сразу в несколько раз уменьшают.
Пусть будет так:
Это уберет торги. Очень здравая идея. Каждый исполнитель, таким образом нормально и индивидуально оценит стоимость. Но все же будут те, кто поставит 10 и потом уже будет подымать, исходя из ТЗ
Но зато не будет этой тактики. Когда про ни амнистия заходи в работу видеть цены других по 10 баксов и уходит.
Но часть все же будет следовать такому ходу мыслей: "Так-с, сейчас все ставят адекватную цену, по моим догадкам это 50, а поставлю-ка я 20! Исполнитель меня точно выберет."
Хорошо,
тогда добавить к моему способу следующее:
Исполнитель не имеет права менять цену,
поставил 20 делай за 20!!!!
после нескольких таких приколов.... исполнитель будет думать в следующий раз!!! И начнет ставить адекватную цену!!!
Иначе, на нормальной работе в фирме - платят за часы занятности.
Но кто будет это контролировать? никто. Поэтому исполнитель читает ТЗ - адекватно оценивает его, и только потом ставит адекватную цену.
Не видя цены других!!
Все, что заказчик хочет дополнительно - выносится на дополнение.
И как предложил Артём - не видеть персональных заказов.
Хорошо,
тогда добавить к моему способу следующее:
Исполнитель не имеет права менять цену,
поставил 20 делай за 20!!!!
после нескольких таких приколов.... исполнитель будет думать в следующий раз!!! И начнет ставить адекватную цену!!!
Хорошо,
тогда добавить к моему способу следующее:
Исполнитель не имеет права менять цену,
поставил 20 делай за 20!!!!
после нескольких таких приколов.... исполнитель будет думать в следующий раз!!! И начнет ставить адекватную цену!!!
Зачастую заказчик ТЗ описывает в общих чертах. Сложно без конкретного ТЗ адекватно оценить цену.
обязать заказчиков выкладывать ТЗ на 80 % хотя бы, - конечно мало кто захочет, тут надо продумывать алгоритм.
в любом случае "Хорошие заказы" с "разумной логикой" - заказываются не на фрилансе. ибо заказчик должен доверять программисту. и такие заказы делаются только при личном обсуждении.
А все остальные "массовые" заказы - нужно обязать выкладывать более менее понятное ТЗ.
Если заказчик увидит большую разницу между предварительным ТЗ и полным - он откажется.
Или так:
поставил 10, можешь менять в пределах 50%, максимум поднять можешь до 15 долларов.
Зачастую заказчик ТЗ описывает в общих чертах. Сложно без конкретного ТЗ адекватно оценить цену.