MQL5 ReferenceStandard LibraryTrade ClassesCAccountInfoMarginLevel LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck MarginLevel Gets the level of margin. double MarginLevel() const Return Value Level of margin. FreeMargin MarginCall