Leverage

Gets the amount of given leverage.

long Leverage() const

Return Value

Amount of given leverage.