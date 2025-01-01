MQL5 ReferenceStandard LibraryTrade ClassesCAccountInfoFreeMargin LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck FreeMargin Gets the amount of free margin. double FreeMargin() const Return Value Amount of free margin (in deposit currency). Margin MarginLevel