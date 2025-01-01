ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийМодули Money ManagementCMoneySizeOptimizedDecreaseFactor 

DecreaseFactor

Устанавливает параметр "Фактор снижения".

void  DecreaseFactor(
   double  decrease_factor      // фактор снижения
   )

Параметры

decrease_factor

[in]  Значение параметра "Фактор снижения".

Примечание

Параметр задает коэффициент уменьшения объема открываемой позиции (относительно объема предыдущей позиции), если перед этим была серия убыточных сделок.