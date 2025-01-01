Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийМодули Money ManagementCMoneySizeOptimizedDecreaseFactor DecreaseFactorValidationSettingsCheckOpenLongCheckOpenShort DecreaseFactor Устанавливает параметр "Фактор снижения". void DecreaseFactor( double decrease_factor // фактор снижения ) Параметры decrease_factor [in] Значение параметра "Фактор снижения". Примечание Параметр задает коэффициент уменьшения объема открываемой позиции (относительно объема предыдущей позиции), если перед этим была серия убыточных сделок. CMoneySizeOptimized ValidationSettings