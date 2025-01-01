Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийМодули Money ManagementCMoneySizeOptimizedCheckOpenShort DecreaseFactorValidationSettingsCheckOpenLongCheckOpenShort CheckOpenShort Определяет объем для открытия короткой позиции. virtual double CheckOpenShort( double price, // цена double sl // цена Stop Loss ) Параметры price [in] Предполагаемая цена открытия. sl [in] Предполагаемая цена ордера Stop Loss. Возвращаемое значение Объем для открытия короткой позиции. Примечание Метод определяет объем для открытия короткой позиции с учетом результатов предыдущих сделок. CheckOpenLong Панели и диалоги