|
//+------------------------------------------------------------------+
//| MyTreeNode.mq5 |
//| Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.metaquotes.net/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "2010, MetaQuotes Software Corp."
#property link "https://www.mql5.com"
//---
#include <Arrays\TreeNode.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//| Описываем класс CMyTreeNode производный от CTreeNode. |
//+------------------------------------------------------------------+
//| Класс CMyTreeNode. |
//| Назначение: Класс элемента двоичного дерева. |
//| Потомок класса CTreeNode. |
//+------------------------------------------------------------------+
class CMyTreeNode : public CTreeNode
{
protected:
//--- данные пользователя
long m_long; // ключевое поле типа long
double m_double; // переменная пользователя типа double
string m_string; // переменная пользователя типа string
datetime m_datetime; // переменная пользователя типа datetime
public:
CMyTreeNode();
//--- методы доступа к данным пользователя
long GetLong(void) { return(m_long); }
void SetLong(long value) { m_long=value; }
double GetDouble(void) { return(m_double); }
void SetDouble(double value) { m_double=value; }
string GetString(void) { return(m_string); }
void SetString(string value) { m_string=value; }
datetime GetDateTime(void) { return(m_datetime); }
void SetDateTime(datetime value) { m_datetime=value; }
//--- методы работы с файлами
virtual bool Save(int file_handle);
virtual bool Load(int file_handle);
protected:
virtual int Compare(const CObject *node,int mode);
//--- метод создания экземпляра класса
virtual CTreeNode* CreateSample();
};
//+------------------------------------------------------------------+
//| Конструктор класса CMyTreeNode. |
//| INPUT: нет. |
//| OUTPUT: нет. |
//| REMARK: нет. |
//+------------------------------------------------------------------+
void CMyTreeNode::CMyTreeNode()
{
//--- инициализация данных пользователя
m_long =0;
m_double =0.0;
m_string ="";
m_datetime =0;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Сравнение с другим узлом дерева по указанному алгоритму. |
//| INPUT: node - элемент массива для сравнения, |
//| mode - идентификатор алгоритма сравнения. |
//| OUTPUT: результат сравнения (>0,0,<0). |
//| REMARK: нет. |
//+------------------------------------------------------------------+
int CMyTreeNode::Compare(const CObject *node,int mode)
{
//--- параметр mode игнорируется, т.к. агоритм построения дерева единственный
int res=0;
//--- явное преобразование типа
CMyTreeNode *n=node;
res=(int)(m_long-n.m_long);
//---
return(res);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Создание нового экземпляра класса. |
//| INPUT: нет. |
//| OUTPUT: указатель на новый экземпляр класса CMyTreeNode. |
//| REMARK: нет. |
//+------------------------------------------------------------------+
CTreeNode* CMyTreeNode::CreateSample()
{
CMyTreeNode *result=new CMyTreeNode;
//---
return(result);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Запись данных узла дерева в файл. |
//| INPUT: file_handle -хендл ранее открытого для записи файла. |
//| OUTPUT: true если ОК, иначе false. |
//| REMARK: нет. |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CMyTreeNode::Save(int file_handle)
{
uint i=0,len;
//--- проверки
if(file_handle<0) return(false);
//--- собственно запись данных пользователя
//--- запись переменной пользователя типа long
if(FileWriteLong(file_handle,m_long)!=sizeof(long)) return(false);
//--- запись переменной пользователя типа double
if(FileWriteDouble(file_handle,m_double)!=sizeof(double)) return(false);
//--- запись переменной пользователя типа string
len=StringLen(m_string);
//--- запись длины строки
if(FileWriteInteger(file_handle,len,INT_VALUE)!=INT_VALUE) return(false);
//--- запись собственно строки
if(len!=0 && FileWriteString(file_handle,m_string,len)!=len) return(false);
//--- запись переменной пользователя типа datetime
if(FileWriteLong(file_handle,m_datetime)!=sizeof(long)) return(false);
//---
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Чтение данных узла дерева из файла. |
//| INPUT: file_handle -хендл ранее открытого для чтения файла. |
//| OUTPUT: true если ОК, иначе false. |
//| REMARK: нет. |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CMyTreeNode::Load(int file_handle)
{
uint i=0,len;
//--- проверки
if(file_handle<0) return(false);
//--- собственно чтение
if(FileIsEnding(file_handle)) return(false);
//--- чтение переменной пользователя типа char
//--- чтение переменной пользователя типа long
m_long=FileReadLong(file_handle);
//--- чтение переменной пользователя типа double
m_double=FileReadDouble(file_handle);
//--- чтение переменной пользователя типа string
//--- чтение длины строки
len=FileReadInteger(file_handle,INT_VALUE);
//--- чтение собственно строки
if(len!=0) m_string=FileReadString(file_handle,len);
else m_string="";
//--- чтение переменной пользователя типа datetime
m_datetime=FileReadLong(file_handle);
//---
return(true);
}