SupportDouble

Узнает наличие поддержки на устройстве вещественных типов данных.

bool  SupportDouble();

Возвращаемое значение

Возвращает true, если на устройстве поддерживаются вещественные типы данных.