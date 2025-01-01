- ArrayBsearch
- ArrayCopy
- ArrayCompare
- ArrayFree
- ArrayGetAsSeries
- ArrayInitialize
- ArrayFill
- ArrayIsDynamic
- ArrayIsSeries
- ArrayMaximum
- ArrayMinimum
- ArrayPrint
- ArrayRange
- ArrayResize
- ArrayInsert
- ArrayRemove
- ArrayReverse
- ArraySetAsSeries
- ArraySize
- ArraySort
- ArraySwap
- ArrayToFP16
- ArrayToFP8
- ArrayFromFP16
- ArrayFromFP8
ArrayToFP8
Производит копирование массива типа float или double в массив типа uchar с заданным форматом.
bool ArrayToFP8(
Перегрузка для типа double
bool ArrayToFP8(
Параметры
dst_array[]
[out] Массив-приемник типа uchar.
src_array[]
[in] Массив-источник типа float или double.
fmt
[in] Формат копирования из перечисления ENUM_FLOAT8_FORMAT.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха, иначе false.
Примечание
Все виды формата FP8 определены в перечислении ENUM_FLOAT8_FORMAT и используются в MQL5 исключительно только для работы с ONNX моделями.
Функция используется для преобразования входных параметров типа float или double в один из типов FP8. Далее эти входные параметры используются в функции OnnxRun.
Формат FP8 (8-битное число с плавающей запятой) представляет собой один из типов данных, используемых для представления чисел с плавающей точкой. В FP8 каждое число представлено 8 битами данных, которые обычно разделяются на три компонента: знак, экспоненту и мантиссу. Этот формат обеспечивает компромисс между точностью и эффективностью хранения данных, что делает его привлекательным для использования в приложениях, где требуется экономия памяти и вычислительных ресурсов.
Благодаря компактному представлению чисел, FP8 позволяет уменьшить требования к памяти и ускорить вычисления. Кроме того, FP8 может быть полезен для реализации низкоуровневых операций, таких как арифметические вычисления и обработка сигналов.
Пример: функция из статьи Работа с ONNX-моделями в форматах float16 и float8
//+------------------------------------------------------------------+
