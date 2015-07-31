Дайджест 27-31 июля: От новых санкций США против России до китайской угрозы мировой экономике и ставок ЦБ РФ
Аналитика и прогнозы

Дайджест 27-31 июля: От новых санкций США против России до китайской угрозы мировой экономике и ставок ЦБ РФ

31 июля 2015, 11:15
Alice F
Alice F
1
1 475

Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные и сырьевые прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.

Новость недели: Год санкционной войны между Западом и Россией был приправлен свежими санкциями США. Так ли страшен черт, как его малюют? Мнения аналитиков.

Обзор ключевых событий: экономика, финансы, инвестиции, власть

Новости валютного рынка:

Новости сырьевого рынка:

Новости компаний: события, стартапы, истории успеха

Главное в мире

#EUR/USD, ЦБ, еженедельный дайджест, ОПЕК