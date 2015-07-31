Дайджест 27-31 июля: От новых санкций США против России до китайской угрозы мировой экономике и ставок ЦБ РФ

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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные и сырьевые прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.
Новость недели: Год санкционной войны между Западом и Россией был приправлен свежими санкциями США. Так ли страшен черт, как его малюют? Мнения аналитиков.
- Reuters: США ввели новые санкции против окружения Путина, банков, нефтегаза
- Ведомости: Санкции против еды
- РБК: Путин подписал указ об уничтожении санкционных продуктов
- РБК: Год без еды: какие продукты россияне не увидят на полках
- НТВ.ru: Госдеп США объяснил ужесточение санкций против России
- РБК: Посольство США отказалось связать новые санкции с голосованием по Boeing
- РИА Новости: Аналитик: санкции не являются лучшим способом для диалога с Россией
- Российская газета: "Калашников" прокомментировал новые санкции США
- РИА Новости: Кадыров считает, что санкции против России долго не продержатся
- РБК: СМИ узнали о поиске США и ЕС схем обхода антироссийских санкций
Обзор ключевых событий: экономика, финансы, инвестиции, власть
- Коммерсант: Нуждающимся не поможет ни либерализм, ни социал-демократия. Социологи СПбГУ полагают, что сворачивание соцподдержки в России неизбежно
- MQL5 Blogs: ЦБ РФ приостановил покупку валюты в резервы из-за падения рубля
- РБК: Экономисты предсказали понижение ключевой ставки ЦБ в пятницу
- Коммерсант: Экономия пошла на спад. Потребители стали позволять себе немного больше
- Коммерсант: Дно со всеми но. Алексей Улюкаев заявил о прекращении рецессии в России на весь Минск
- Коммерсант: Инвестиции вместо денег. Госпрограмма развития Северного Кавказа перестанет быть социальной
- Российская газета: Ветровую электроэнергетику поддержат власти РФ
- Reuters: Турция и РФ прекратили переговоры о строительстве Турецкого потока - источники
- MQL5 Blogs: Видео: Макс Кайзер. Почему в современном мире применяют неудачные тактические приемы?
- Вести Экономика: Гросс: финансовые рынки - это игра в наперстки
Новости валютного рынка:
- Вести Экономика: Индекс доллара завершает июль максимальным ростом
- MQL5 Blogs: Евро/Доллар (EUR/USD) внутридневной технический анализ - возможный разворот
- MQL5 Blogs: Доллар/Рубль (USD/RUB) - тенденции и торговые идеи на август: внетрендовое движение на развороте
- РБК: Проклятый август: что ожидает рубль в последний летний месяц
- MQL5 Blogs: Будьте внимательны, сильный доллар может спровоцировать валютный кризис
- MQL5 Blogs: На LME начали принимать юань в качестве обеспечения торговых операций
Новости сырьевого рынка:
- Reuters: Цены на нефть снижаются после комментариев главы ОПЕК
- MQL5 Blogs: Глава ОПЕК: Цены на нефть не будут падать
- Euronews: Дешевая нефть: ОПЕК верит в лучшее, Shell готовится к худшему
- Deutsche Welle: Иранские энергоносители грозят спутать карты России в Китае
- MQL5 Blogs: Инвесторы должны учитывать, что золото может упасть до $350 за унцию
- MQL5 Blogs: Открытое письмо: Ципрас, Грецию спасет только золото!
- MQL5 Blogs: Золото посылает рынкам сообщение: «Мир меняется»
- MQL5 Blogs: Золото: история взлета и хроника падения
Новости компаний: события, стартапы, истории успеха
- РБК: Российский семейный бизнес приготовился к рецессии
- Коммерсант: "Мечел" продлевает публичный долг. Компания готовится к реструктуризации облигаций
- Коммерсант: Франция за «Владивосток» и «Севастополь» заплатит. Вместо двух Mistral в Россию приплывут €1,2 миллиарда
- Коммерсант: "Ак Барс" разместился около рынка. Зарубежные инвесторы готовы покупать бумаги российских эмитентов
- Коммерсант: "Роснефть" и ExxonMobil меняют Россию на Мозамбик. Из-за санкций партнерство ушло на нейтральные территории
- Euronews: Amazon стал самой дорогой торговой сетью в мире
- MQL5 Blogs: Microsoft выпустила Windows 10, акции компании пошли в рост на открытии торгов
- Euronews: Прибыли Samsung и продажи Galaxy S6 не оправдали ожиданий
- Euronews: Facebook: аудитория растет, прибыли – нет
- Deutsche Welle: Дыра в программе: в смартфонах на Android обнаружена уязвимость
- РБК: Эксперты оценили возможный объем продаж Apple Watch в России
- Reuters: Fiat Chrysler может потратить миллиарды на выкуп неисправных машин
- Reuters: GM с китайским партнером SAIC разработают новый Chevrolet
- Коммерсант: Uber занялся лизингом. Сервис решил инвестировать в Индию
- Euronews: Продав FT, Pearson избавляется от Economist
- Вести Экономика: Чистая прибыль Deutsche Bank выросла более чем втрое
Главное в мире
- MQL5 Blogs: МВФ передумал помогать Греции. Кто теперь спасет страну от кризиса?
- Вести Экономика: Шойбле предлагает урезать полномочия Еврокомиссии
- MQL5 Blogs: Бывшего министра финансов Греции хотят посадить за то, что он рассказал про «план Б»
- MQL5 Blogs: Еще один позитивный сигнал для ФРС - экономика США выросла во втором квартале
- MQL5 Blogs: Что нового было в заявлении ФРС по итогам заседания?
- MQL5 Blogs: Кто первым решится поднять ставки: ФРС США или Банк Англии?
- MQL5 Blogs: Испанская экономика в II квартале продемонстрировала максимальный за 8 лет рост
- Euronews: Британская экономика растет
- BBC Russian: Министр по Шотландии: новый референдум не планируется
- BBC Russian: Кэмерон: грязным деньгам - не место в Британии
- MQL5 Blogs: Экономика Китая сильно заболела. Заразит ли она Америку?
- MQL5 Blogs: Мнение: Китай справится с обвалом на фондовом рынке за полгода
- MQL5 Blogs: Том Демарк, предсказавший дно шанхайских акций, видит дальнейшее падение еще на 14%
- Euronews: Бумажный дракон: меры властей Китая больше не помогают бирже
- Вести Экономика: Инфляция в Японии не изменилась