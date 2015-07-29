Мнение: Китай справится с обвалом на фондовом рынке за полгода

Китайские власти за шесть месяцев потихоньку "сдуют пузырь" на фондовом рынке с помощью административных мер и даже не нанесут серьезного вреда экономике, уверен руководитель программы "Россия в АТР" Московского центра Карнеги Александр Габуев.

За полтора месяца фондовый рынок в Китае обрушился более чем на 30% - инвесторы попросту не видят перспективы экономики страны. Испугавшись резкого обвала, в конце июня китайский регулятор снизил процентные ставки, приостановил новые IPO и даже ввел запрет на продажу акций тем, у кого в портфеле имеется более 5% бумаг одной компании. Затем правительство еще выделило деньги на выкуп акций местных компаний, чтобы стабилизировать резкое падение рынка.

Однако, эксперты не исключают, что рынок вновь может упасть в этом году. "Фундаментальная причина того, что сейчас происходит, — это то, что реально рынок акций в Китае слишком переоценен. Все эти оценки задраны очень высоко — сравните с любой мировой биржей, они здесь выше в несколько раз", — говорит Габуев. Похоже, что китайский регулятор просто упустил момент, когда "пузырь" резко стал надуваться, поэтому сейчас и пытается сдуть его посильными административными мерами. Если и дальше будет идти аккуратное механическое «сдувание», рынок приведут в порядок. По мнению эксперта, этот процесс займет около полугода: "Думаю, до Нового года это все должно быть улажено".

Вдобавок к этому, Габуев уверен, что ситуация на биржах серьезно не скажется на экономике Китая. "Есть некие социальные последствия, есть подрыв доверия к правительству, но для самой экономики это не критично. Она замедляется в силу естественных причин, это никак не связано с биржей", — говорит он. А для властей страны сейчас важнее вовремя понять, сколько людей теряет деньги и может ли это вылиться в социальные протесты. Но, по прогнозам экономистов, такое маловероятно.

"Хотя нам и говорят, что там открыто 90 миллионов счетов, реальных людей за этими счетами гораздо меньше», - говорит Габуев. Многие инвесторы просто открывают счета на обеих биржах страны, многие из счетов - виртуальные. Фактически число людей, которые пострадают, будет гораздо меньше — может быть, около 50 миллионов. А такая толпа вполне может управляться полицейскими мерами, уверен эксперт.